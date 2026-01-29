Etelä-Karjalaan rakennemuutosrahoitusta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen kautta

Etelä-Karjalan ÄRM-tuki kohdistuu uudelleentyöllistymisen edistämiseen, kuten työvoimakoulutukseen, ja osaamisen uudistamiseen. Kyseessä on vastaus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekemään, työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettuun rahoitushakemukseen.Hakemusta ja sen perusteluita on käsitelty tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koolle kutsumassa Etelä-Karjalan alueen äkillisen rakennemuutoksen koordinaatioryhmässä.

Rahoitus myönnetään alueellisen hakumenettelyn kautta, jossa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii valtionapuviranomaisena. Rahoitusta voi myöntää elinvoimakeskus tilanteissa, joissa työpaikkojen menetys on useita satoja ja vaikutus alueen työllisyyteen kriittinen. Momentin käyttö on tilapäistä ja poikkeuksellista, ja päätökset tehdään valtioneuvoston istunnossa. Vastuut eri toimijoiden välillä on määritelty hakemusten käsittelystä maksatuspäätöksiin.

"Etelä‑Karjalan työllisyystilanne jatkoi heikkenemistään joulukuussa 2025 erityisesti sote‑, teollisuus‑ ja palvelualojen työllisyyden osalta, vaikka rahoitus‑ ja kiinteistöalan maltillinen kasvu tasoittikin kokonaiskuvaa. Etelä-Karjalan toimijoiden yhteistyö äkillisen rakennemuutoksen tilannekuvan ja toimenpiteiden osalta on toiminut erittäin sujuvasti ja koordinaatiomalli on osoittautunut toimivaksi." toteaa elinkeinoista ja osaamisesta vastaava osastopäällikkö Vesa Jouppila Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Äkillisen rakennemuutoksen toimintamalli: Toimintamalli käynnistyy merkittävän työnantajan muutosneuvotteluista ja tähtää irtisanottujen uudelleentyöllistymiseen, osaamisen kehittämiseen sekä alueen elinvoiman ja elinkeinorakenteen uudistumisen tukemiseen. Tuki perustuu alueen kehittämis- ja kasvupotentiaaliin.