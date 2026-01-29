Pohjoismaista NordForsk-rahoitusta Jyväkylän yliopistolle tekoälytutkimukseen
29.1.2026 14:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä on saanut merkittävän kansainvälisen tutkimusrahoituksen tekoälytutkimukseen. NordForsk-tutkimusrahoittaja myönsi (Re)Capturing AI: Governing generative search engines in the Nordic countries -hankkeelle 250 000 euron rahoituksen vuosille 2026–2029.
Hankkeessa selvitetään, miten generatiiviset hakukoneet vaikuttavat median monimuotoisuuteen, julkiseen keskusteluun demokratioissa sekä Pohjoismaiden digitaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Lisäksi tutkimus tarkastelee pohjoismaisten uutislähteiden näkyvyyttä näissä järjestelmissä sekä yleisön luottamusta tekoälyllä tuotettuun mediasisältöön. Generatiiviset hakukoneet ovat tekoälypohjaisia järjestelmiä, jotka vastaavat suoraan käyttäjien kyselyihin perinteisten linkkien listaamisen sijaan. Nämä ovat useimmille jo tuttuja esimerkiksi Google-hakujen yhteydestä.
Jyväskylässä toteutettava tutkimus on osa yhteistyötä, jossa ovat mukana Karlstadin yliopisto, Stavangerin yliopisto sekä Kööpenhaminan yliopisto. Yliopistojen yhteenlaskettu rahoitus on 16 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 1,39 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopiston osahanketta johtaa journalistiikan professori Mikko Villi. Tutkijana hankkeessa on FT Minna Koivula journalistiikan oppiaineesta.
Miten generatiiviset hakukoneet muovaavat mediaympäristöjä?
Generatiiviset hakukoneet ovat nopeasti muuttamassa tapaa, jolla ihmiset hakevat ja omaksuvat tietoa. Näin ollen hakukoneet muovaavat osaltaan myös sitä, mitkä uutiset ja näkökulmat pääsevät osaksi julkista keskustelua, jolloin hakukoneiden algoritmien tekemät päätökset vaikuttavat demokratian toimivuuteen.
(Re)Capturing AI -hankkeen tavoitteena onkin ymmärtää generatiivisten hakukoneiden vaikutuksia mediaympäristöihin ja demokratiaan. Hankkeessa myös kehitetään tapoja säädellä niiden käyttöä tavoilla, jotka tukevat vastuullista, läpinäkyvää ja hyvinvointivaltion arvoihin perustuvaa tekoälyn käyttöä Pohjoismaissa.
Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten generatiiviset hakukoneet toimivat pienillä kielialueilla, miten ne vaikuttavat uutismedian taloudellisiin ja journalistisiin toimintaedellytyksiin, sekä miten käyttäjät hakevat tietoa ajankohtaisista asioista tekoälyn avulla ja toisaalta luottavat saamaansa tietoon.
Projektissa arvioidaan nykyisiä tekoälyn sääntelyyn kehitettyjä malleja, sekä kehitetään vaihtoehtoja niille. Näin hankkeen tulokset toimivat päätöksenteon tukena niin mediapolitiikan kuin digitaalisen sääntelynkin saralla.
Lisäksi tulokset auttavat ymmärtämään, millaisia vaikutuksia tekoälyyn perustuvilla hakukoneilla on kansalaisten tiedonsaantiin ja julkiseen keskusteluun. Näiden näkemysten pohjalta hankkeen tavoitteena on edistää avoimempaa, demokraattisesti kestävämpää ja oikeudenmukaista digitaalista ympäristöä.
Pohjoismainen yhteistyöhanke tuo tutkijat yhteen neljästä maasta
Hanke on pohjoismainen yhteistyöprojekti, jossa tutkijoita on Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta. Projektia johtaa Karlstadin yliopisto ja mukana on monitieteinen tutkijaryhmä, joka yhdistää media- ja viestintätutkimuksen, politiikan tutkimuksen sekä tietojärjestelmätieteen osaamista.
NordForsk-rahoituksen kautta toteutettava hanke on osa laajempaa vastuullisen tekoälyn tutkimusohjelmaa, joka pyrkii hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia ja samalla hillitsemään sen riskejä Pohjoismaissa.
NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen organisaatio, joka rahoittaa ja edistää pohjoismaista yhteistyötä tutkimuksen ja tutkimusinfrastruktuurin alalla.
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Mikko Villijournalistiikan professoriJyväskylän yliopistoPuh:+358408054831mikko.villi@jyu.fi
Minna KoivulaTutkijatohtoriJyväskylän yliopistominna.r.h.koivula@jyu.fi
