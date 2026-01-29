HSY:n hallituksen päätökset 30.1.2026 – laaja vesihuollon hankepaketti hyväksyttiin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä rahoitussopimuksen ja lainan noston.
Hallitus päätti hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat ja hankkeet:
- Helsingin Ratasmyllyntien ja Roihuvuorentien vesijohdon saneerauksen hankesuunnitelma
- Espoon Keilaniemen vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelman laajennus
- Helsingin Pitkäkoski - Ilmala, Nuijamiestentie alueen vesihuollon hankesuunnitelman päivitys
- Viemäritunnelisaneerausten hankesuunnitelma vuosille 2026–2027
- Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen päävesijohdon rakentamisen urakoitsijaksi valittiin VM Suomalainen Oy
- kompostimullan seostamiseen tarvittava kivennäismaa-aines Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen hankintaan Rudus oy:ltä.
Hallitus valitsi Etelä-Espoon sekajätteen keräykseen ja kuljetukseen takakuormaustyönä Lassila & Tikanoja Oyj:n yhdelle palvelualueelle, Auriga Oy:n neljälle palvelualueelle ja Pakkariposse Oy:n yhdelle palvelualueelle. Koko HSY-alueen etukuormaustyö tilataan Remeo Oy:ltä.
Hallitus sai tiedoksi HSY:n hankesuunnitelmien tilanneraportin ja vuoden 2025 ilmanlaadun pääkaupunkiseudulla.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
HSY tiedottaa 2.2.2026 vuoden 2025 ilmanlaadusta pääkaupunkiseudulla.
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
