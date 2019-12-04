Hirsitalojen markkina kasvaa vastavirtaan – pirkanmaalainen Ollikainen nousi 10 prosentin markkinaosuuteen

Erityisesti vapaa-ajan asuminen on vetänyt: suurin kasvu teollisen hirren tilauskannassa on tapahtunut vapaa-ajan taloissa. Vaikka rakentamisen tilauskanta euroina on pienentynyt 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, hirsi on noussut poikkeukseksi markkinassa.

Pieni ponnistaja kasvoi isoksi tekijäksi

Markkinan kasvusta on hyötynyt erityisesti Ollikaisen Hirsirakenne Oy, jonka markkinaosuus kotimaisesta hirsirakentamisesta on kasvanut poikkeuksellisen nopeasti:

· 2023: 1,8 %

· 2024: 3,9 %

· 2025: 10 %

- Hirsirakentaminen on selvästi löytänyt uuden roolin aikana, jolloin rakentaminen muuten hakee suuntaa. Meille kasvu on ollut seurausta pitkäjänteisestä tekemisestä ja uskalluksesta investoida silloinkin, kun markkina on ollut epävarma, kertoo toimitusjohtaja Tero Ollikainen.

Investoinnit loivat pohjan kasvulle

Ollikaisen Hirsirakenteen nopea markkinaosuuden kasvu on vauhdittanut yhtiön päätöstä investoida uuteen tuotantolinjaan Ruovedellä. Vuonna 2025 käynnistetty kolmen miljoonan euron investointi luo edellytykset kapasiteetin kasvattamiselle teollisen hirren kysynnän vahvistuessa.

- Markkina ja oma tilauskantamme näyttivät selvästi, mihin suuntaan kysyntä on menossa. Investoinnilla varaudumme siihen, että kasvu jatkuu, Ollikainen toteaa.

Ollikaisen Hirsirakenteen kasvu näkyy suoraan myös yrityksen alihankintaketjussa. Yksittäinen hirsitaloprojekti työllistää useita eri alojen toimijoita maanrakentajista kuljetusyrittäjiin ja erikoisosaajiin, joista moni toimii pienyrittäjänä tai alihankkijan alihankkijana.

- Kun rakentaminen etenee, vaikutus ei rajoitu yhteen yritykseen. Kyse on kymmenistä henkilötyövuosista ja paikallisen osaamisen säilymisestä Suomessa, Ollikainen sanoo.

Hirsi vahvistaa asemaansa myös tulevina vuosina

RTS:n raportin mukaan teollisen hirren markkina on kehittynyt vuosina 2022–2025 selvästi muuta pientalorakentamista myönteisemmin. Kehitystä tukevat muun muassa hirren ekologisuus, kotimaisuus sekä kiinnostus pitkäikäisiin ja muuntojoustaviin rakennuksiin.

Ollikaisen Hirsirakenne arvioi kysynnän jatkuvan vakaana sekä kuluttaja- että projektipuolella myös vuonna 2026.

Lähde:

Rakennustutkimus RTS Oy: Hirsitalomarkkinat 2022–2025, julkaistu 1.1.2026