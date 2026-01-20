MIELI ry:n ja Suomalaisen Kirjakaupan yhteiset kirjatreffit tulevat taas

Lähestyvän ystävänpäivän kunniaksi Suomalaisen Kirjakaupan myymälöistä voi maanantaista alkaen ostaa mysteerisen sokkotreffikassin, joka sisältää yhden huolella valitun kirjan. Jokaisessa kassissa on pieni vihje kirjan genrestä – mutta varsinainen tarina selviää vasta, kun paketin avaa ja sukeltaa lukuelämyksen vietäväksi.

Mikä tärkeintä: jokaisesta myydystä sokkotreffikassista Suomalainen lahjoittaa 1 € MIELI ry:lle mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen, joten nyt kirjaa lukemalla voit tehdä hyvää!

"Valitsimme kumppaniksemme MIELI ry:n, koska he todella tekevät tärkeää työtä, ja sitä työtä me haluamme olla mukana tukemassa. Sokkotreffikassin ideana on tuottaa iloa sekä ostajalle että lahjan saajalle ystävänpäivän alla. Lahjana kirja voi olla lohtua tuova seuralainen ja auttaa torjumaan yksinäisyyttä. Lukeminen tarjoaa mahdollisuuden uusiin kohtaamisiin tarinoiden kautta ja tuo elämään merkityksellistä tekemistä," kertoo Suomalaisen myynti- ja markkinointijohtaja Anu Tola.

Sokkotreffikasseja myydään kaikissa Suomalaisen myymälöissä 2.-15.2.2026 välisenä aikana. Yhden kassin hinta on 8 €, josta 1 € lahjoitetaan MIELI ry:lle.

