MIELI ry:n ja Suomalaisen Kirjakaupan yhteiset kirjatreffit tulevat taas
30.1.2026 11:59:02 EET | Suomalainen Kirjakauppa | Tiedote
Viime vuonna ilmiöksi nousseet sokkotreffikassit saapuvat jälleen Suomalaisen Kirjakaupan myymälöihin ympäri Suomen. Jokaisesta kassista kirjakauppaketju lahjoittaa 1 € MIELI ry:lle mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen.
Lähestyvän ystävänpäivän kunniaksi Suomalaisen Kirjakaupan myymälöistä voi maanantaista alkaen ostaa mysteerisen sokkotreffikassin, joka sisältää yhden huolella valitun kirjan. Jokaisessa kassissa on pieni vihje kirjan genrestä – mutta varsinainen tarina selviää vasta, kun paketin avaa ja sukeltaa lukuelämyksen vietäväksi.
Mikä tärkeintä: jokaisesta myydystä sokkotreffikassista Suomalainen lahjoittaa 1 € MIELI ry:lle mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen, joten nyt kirjaa lukemalla voit tehdä hyvää!
"Valitsimme kumppaniksemme MIELI ry:n, koska he todella tekevät tärkeää työtä, ja sitä työtä me haluamme olla mukana tukemassa. Sokkotreffikassin ideana on tuottaa iloa sekä ostajalle että lahjan saajalle ystävänpäivän alla. Lahjana kirja voi olla lohtua tuova seuralainen ja auttaa torjumaan yksinäisyyttä. Lukeminen tarjoaa mahdollisuuden uusiin kohtaamisiin tarinoiden kautta ja tuo elämään merkityksellistä tekemistä," kertoo Suomalaisen myynti- ja markkinointijohtaja Anu Tola.
Sokkotreffikasseja myydään kaikissa Suomalaisen myymälöissä 2.-15.2.2026 välisenä aikana. Yhden kassin hinta on 8 €, josta 1 € lahjoitetaan MIELI ry:lle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marianne WellingSeniori MarkkinointipäällikköSuomalainen KirjakauppaPuh:0406784117Puh:0406784117marianne.welling@suomalainen.com
Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat ympäri Suomen sekä verkkokirjakauppa Suomalainen.com 24/7.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Kirjakauppa
Fyysinen kirja saa näkyvän paikan Helsingin päärautatieasemalla – Suomalainen Kirjakauppa avaa kirjakioskin20.1.2026 10:35:48 EET | Uutinen
Helmikuussa Helsingin päärautatieasemalla voi tarttua kirjaan ennen junaan nousua. Suomalaisen Kirjakaupan uusi kioskimyymälä tarjoaa kiireisille matkustajille helposti mukaan napattavaa luettavaa keskellä Suomen vilkkainta matkakeskusta.
Kauppakeskus Jumbon Suomalainen Kirjakauppa uudistuu3.12.2025 14:15:06 EET | Tiedote
Kauppakeskus Jumbossa sijaitseva Suomalainen Kirjakauppa päivitetään alkuvuodesta ketjun uuteen myymäläkonseptiin. Remonttimyynti alkaa heti joulun jälkeen. Myymälä on avoinna viimeistä päivää sunnuntaina 11.1. ja suljetaan remontin ajaksi 12.1. alkaen. Uudistettu myymälä avataan asiakkaille helmikuussa, arviolta viikon 6 aikana.
Taiteiden yötä juhlitaan 14.8. Aleksanterinkadun Suomalaisessa: vieraina muun muassa Niko Saarinen ja Arttu Tuominen11.8.2025 15:34:00 EEST | Kutsu
Taiteiden yötä juhlitaan jälleen tulevana torstaina lippulaivamyymälässämme Aleksanterinkadulla. Luvassa on unohtumaton ilta täynnä mielenkiintoisia haastatteluja ja taidetyöpajoja.
Suomalainen Kirjakauppa muuttaa Lahdessa kauppakeskus Trioon11.8.2025 15:05:28 EEST | Uutinen
Lahden Suomalainen Kirjakauppa siirtää toimintansa Aleksanterinkadulta kauppakeskus Trioon loppuvuodesta. Nykyinen Aleksanterinkadun myymälä palvelee asiakkaita normaalisti vielä joulukuun aikana.
Patisserie Teemu Aura lanseeraa uuden Book Café -kahvilan Suomalaisen Kirjakaupan myymälään Helsingin sydämeen11.4.2024 08:48:11 EEST | Tiedote
Ilmoitamme ilolla Patisserie Teemu Auran saapumisesta Aleksanterinkadun Suomalaisen Kirjakaupan yhteyteen 22.4.2024 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme