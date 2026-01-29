Kaipaatko uutta ystävää tai porukkaan kuulumista? Tutustu Vaasan kohtaamispaikkoihin ja ystävänpäiväviikon tapahtumiin

Uuden ystävän löytäminen erityisesti aikuisena ei ole aina helppoa, ja tutustuminen uusiin ihmisiin voi vaatia aikaa. Sosiaaliset suhteet ovat kuitenkin tärkeä osa hyvinvointiamme, ja meillä on luontainen tarve tuntea, että kuulumme joukkoon. Jollekin riittää yksi tai kaksi läheistä ystävää, kun taas toinen kaipaa laajempaa kaveriverkostoa. Jos sosiaalinen verkosto ei vastaa omia tarpeita, voi syntyä yksinäisyyden tunne.

Ystävänpäiväviikon tapahtumia Vaasassa

Vaasassa järjestetään ystävänpäiväviikolla monenlaista ohjelmaa. Tule tapaamaan ihmisiä ja viettämään aikaa yhdessä!

Lisäksi ohjelmaa järjestetään Gerbyssä Setlementti Vestiksellä sekä Ristinummella Kyläkeskuksella. Myös Vaasan kaupungin pääkirjaston ala-aulassa on nähtävillä kirjanäyttely ystävyydestä koko helmikuun ajan.

Katso kaikki tapahtumat Vaasan kaupungin tapahtumakalenterista osoitteesta: https://www.vaasa.fi/tapahtumat/

Kohtaamispaikat

Kohtaamispaikat ovat paikkoja, joissa voit viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Olemme koonneet kohtaamispaikat, avoimet olohuoneet ja ryhmät sekä ystävätoiminnot yhdelle sivulle osoitteeseen: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/kohtaamispaikat/.

Tässä nostoja kohtaamispaikoista:

Kaverisovellus – Miten löytää aikuisena ystävä?

SPR:n ystävätoiminta – välittää vapaaehtoisia ystäviä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville

Kulttuurikaveri – kaveri, jonka kanssa tutustua kaupungin kulttuuritarjontaan

Side by Side Café -kahvila kaikenikäisille Setlementti Vestiksessä

Yhteisöllinen kahvila Setlementtikeskuksella Palosaarella

Keskustelukerho yksinäisille Setlementtikeskuksella Palosaarella

Miesten keskustelukerho "Viriilit huru-ukot" Setlementtikeskuksella Palosaarella

Äitien ja lasten olohuone, jossa tutustutaan eri kulttuureista tuleviin äiteihin samalla kun lapset leikkivät yhdessä - Malmöntalolla, MLL:n Pohjanmaan piiri

Sateenkaarisenioreiden etä- ja hybridiryhmät

Yksinäisyyden omahoito-ohjelma

Jos olet ollut pitkään yksinäinen ja toivot läheisempiä, luottamuksellisempia suhteita, tutustu yksinäisyyden omahoito-ohjelmaan osoitteesta: https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/yksinaisyyden-omahoito-ohjelma. Ohjelma tarjoaa työkaluja ja konkreettisia suunnitelmia yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ystäviä löytyy usein itseä kiinnostavan toiminnan kautta, kuten harrastuksista tai vapaaehtoistoiminnasta. Lähde siis rohkeasti mukaan toimintaan.