Kaipaatko uutta ystävää tai porukkaan kuulumista? Tutustu Vaasan kohtaamispaikkoihin ja ystävänpäiväviikon tapahtumiin

29.1.2026

Joskus ystäväpiiri voi pienentyä ja tutut porukat vähentyä. Syynä voi olla esimerkiksi muutto uudelle paikkakunnalle, harrastuksen lopettaminen, parisuhteen päättyminen, lasten saanti tai lähipiirin pieneneminen iän myötä. Vaasassa järjestetään ystävänpäivän kunniaksi tapahtumia, joissa voit tavata ihmisiä ja viettää aikaa muiden kanssa.

Uuden ystävän löytäminen erityisesti aikuisena ei ole aina helppoa, ja tutustuminen uusiin ihmisiin voi vaatia aikaa. Sosiaaliset suhteet ovat kuitenkin tärkeä osa hyvinvointiamme, ja meillä on luontainen tarve tuntea, että kuulumme joukkoon. Jollekin riittää yksi tai kaksi läheistä ystävää, kun taas toinen kaipaa laajempaa kaveriverkostoa. Jos sosiaalinen verkosto ei vastaa omia tarpeita, voi syntyä yksinäisyyden tunne.

Ystävänpäiväviikon tapahtumia Vaasassa

Vaasassa järjestetään ystävänpäiväviikolla monenlaista ohjelmaa. Tule tapaamaan ihmisiä ja viettämään aikaa yhdessä!

Lisäksi ohjelmaa järjestetään Gerbyssä Setlementti Vestiksellä sekä Ristinummella Kyläkeskuksella. Myös Vaasan kaupungin pääkirjaston ala-aulassa on nähtävillä kirjanäyttely ystävyydestä koko helmikuun ajan.

Katso kaikki tapahtumat Vaasan kaupungin tapahtumakalenterista osoitteesta: https://www.vaasa.fi/tapahtumat/

Kohtaamispaikat

Kohtaamispaikat ovat paikkoja, joissa voit viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Olemme koonneet kohtaamispaikat, avoimet olohuoneet ja ryhmät sekä ystävätoiminnot yhdelle sivulle osoitteeseen: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/kohtaamispaikat/.

Tässä nostoja kohtaamispaikoista:

  • Kaverisovellus – Miten löytää aikuisena ystävä?
  • SPR:n ystävätoiminta – välittää vapaaehtoisia ystäviä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville
  • Kulttuurikaveri – kaveri, jonka kanssa tutustua kaupungin kulttuuritarjontaan
  • Side by Side Café -kahvila kaikenikäisille Setlementti Vestiksessä
  • Yhteisöllinen kahvila Setlementtikeskuksella Palosaarella
  • Keskustelukerho yksinäisille Setlementtikeskuksella Palosaarella
  • Miesten keskustelukerho "Viriilit huru-ukot" Setlementtikeskuksella Palosaarella
  • Äitien ja lasten olohuone, jossa tutustutaan eri kulttuureista tuleviin äiteihin samalla kun lapset leikkivät yhdessä - Malmöntalolla, MLL:n Pohjanmaan piiri
  • Sateenkaarisenioreiden etä- ja hybridiryhmät

Yksinäisyyden omahoito-ohjelma

Jos olet ollut pitkään yksinäinen ja toivot läheisempiä, luottamuksellisempia suhteita, tutustu yksinäisyyden omahoito-ohjelmaan osoitteesta: https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/yksinaisyyden-omahoito-ohjelma. Ohjelma tarjoaa työkaluja ja konkreettisia suunnitelmia yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ystäviä löytyy usein itseä kiinnostavan toiminnan kautta, kuten harrastuksista tai vapaaehtoistoiminnasta. Lähde siis rohkeasti mukaan toimintaan.

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vill du ha en ny vän eller vara en del av en grupp? Bekanta dig med Vasas mötesplatser och evenemang under vändagsveckan29.1.2026 15:13:52 EET | Pressmeddelande

Ibland kan vänkretsen bli mindre och bekanta grupper bli färre. Det kan till exempel bero på att man flyttar till en annan ort, slutar med en hobby, förhållandet tar slut, man får barn eller den närmaste kretsen blir mindre i takt med att man blir äldre. I Vasa ordnas det evenemang för att fira vändagen. Där kan du träffa andra människor och tillbringa tid med dem.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye