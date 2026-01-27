Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.2.2026

29.1.2026

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 3.2.2026 esityslista on julkaistu. Lautakunta kokoontuu käsittelemään useita kaupunkilaisten arkeen liittyviä asioita. Esityslistalla on muun muassa nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, kirjastojen ja nuorisotilojen kehittämistä sekä Puistolan alueen julkisten tilojen käyttöä ja kunnostamista koskevia asioita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu käsittelemään useita kaupunkilaisten arkeen liittyviä asioita. Lautakunta käsittelee mm. valtuustoaloitetta, joka koskee toimenpideohjelmaa nuorten kokemaan seurusteluväkivaltaan puuttumiseksi. Lisäksi lautakunta antaa lausuntoja Puistolan alueen nuoriso- ja kirjastotiloja koskevasta toivomusponnesta sekä Kontulan kirjaston ja yhteistalon yhteistilan Apilinkulman tarveselvityksestä. Esityslistalla on myös Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamista asukkaiden käyttöön koskeva valtuustoaloite sekä Puistolan peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja liikuntahallin toteuttamista ja rahoitusta koskeva toivomusponsi. 

Lisäksi lautakunta käsittelee kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan liittyviä oikaisuvaatimuksia sekä maa-alueiden vuokraamista veneilyseuroille eri puolilla kaupunkia.

3.2. lautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

