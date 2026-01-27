Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.2.2026
29.1.2026 15:27:26 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 3.2.2026 esityslista on julkaistu. Lautakunta kokoontuu käsittelemään useita kaupunkilaisten arkeen liittyviä asioita. Esityslistalla on muun muassa nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, kirjastojen ja nuorisotilojen kehittämistä sekä Puistolan alueen julkisten tilojen käyttöä ja kunnostamista koskevia asioita.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu käsittelemään useita kaupunkilaisten arkeen liittyviä asioita. Lautakunta käsittelee mm. valtuustoaloitetta, joka koskee toimenpideohjelmaa nuorten kokemaan seurusteluväkivaltaan puuttumiseksi. Lisäksi lautakunta antaa lausuntoja Puistolan alueen nuoriso- ja kirjastotiloja koskevasta toivomusponnesta sekä Kontulan kirjaston ja yhteistalon yhteistilan Apilinkulman tarveselvityksestä. Esityslistalla on myös Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamista asukkaiden käyttöön koskeva valtuustoaloite sekä Puistolan peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja liikuntahallin toteuttamista ja rahoitusta koskeva toivomusponsi.
Lisäksi lautakunta käsittelee kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan liittyviä oikaisuvaatimuksia sekä maa-alueiden vuokraamista veneilyseuroille eri puolilla kaupunkia.
3.2. lautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 27.1.2026: Liikunnan avustuksia myönnetään yli 10 miljoonaa euroa27.1.2026 17:53:42 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 27.1.2026 päätöstiedote on julkaistu. Liikunnan avustuksia myönnetään yli 10 miljoonaa euroa vuonna 2026.
Helsingin kirjastojen suosio jatkuu vahvana – lapset ja nuoret kasvun veturina27.1.2026 07:59:00 EET | Tiedote
Helsinkiläiset jatkoivat ahkeraa kirjastonkäyttöä vuonna 2025. Kasvua oli etenkin lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainoissa sekä 10–19-vuotiaiden lainaajien määrässä.
Helsingfors bibliotek är fortsättningsvis populära med barn och unga som lokomotiv för tillväxten27.1.2026 07:58:00 EET | Pressmeddelande
Helsingforsborna använde bibliotekens tjänster aktivt 2025. Det var särskilt utlåningen av barn- och ungdomslitteratur samt antalet låntagare i åldern 10–19 år som ökade.
Ennakkotiedote: liikuntajaosto kokoontuu 27.1.202623.1.2026 12:20:07 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 27.1.2026.
Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 22.1.202622.1.2026 17:32:23 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontui 22.1.2026 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa nuorisojaosto päätti jaettavien avustusten toimintalinjauksista vuodelle 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme