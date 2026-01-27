Vaasan yliopiston tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus Euroopan huipputasolla – ykkössija julkaisukohtaisissa viittauksissa QS Europe -rankingissa
29.1.2026 15:36:35 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopisto sijoittui QS World University Rankings: Europe 2026 -vertailussa Euroopan ykköseksi julkaisukohtaisissa viittauksissa (Citations per Paper). Yliopisto sai osa-alueesta täydet 100 pistettä, mikä on selvästi yli rankingin keskiarvon, joka on 36,7. Kyseinen osa-alue mittaa julkaisua kohden saatujen viittausten keskimäärää ja se toimii osoituksena yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuudesta ja laadusta.
Rankingissa oli tänä vuonna mukana 290 uutta yliopistoa, ja yhteensä siinä arvioitiin 958 yliopistoa. Kokonaissijoituksessa Vaasan yliopisto on sijalla 301. Vaikka sijoitus laski hieman viime vuoden 289. sijalta, yliopiston kokonaispistemäärä parani merkittävästi 28,3:sta pisteestä 39,2:een, nostaen Vaasan yliopiston eurooppalaisten yliopistojen parhaaseen kolmannekseen.
Vaasan yliopisto menestyi erinomaisesti myös opiskelijaliikkuvuudessa. Lähtevissä vaihto-opiskelijoissa (Outbound Exchange Students) yliopisto sijoittui Euroopan 40. sijalle (nousua 77. sijalta), mikä tarkoittaa sijoittumista viiden prosentin parhaimmistoon. Pistemäärällä 95,3 Vaasan yliopisto on Suomen paras vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrässä. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden (Inbound Exchange Students) osalta yliopiston sijoitus Euroopassa on 102.
– Olen erittäin iloinen tästä uutisesta. Tulokset osoittavat yliopistomme tutkimuksen laadun olevan korkealla tasolla. On myös hienoa nähdä vahva tulos kansainvälisessä liikkuvuudessa. Tämä kertoo opiskelijoidemme vahvasta sitoutumisesta kansainvälistymiseen jo opintojen aikana, sanoo kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori Martin Meyer.
QS Europe -ranking perustuu viiteen indikaattoriin: tutkimus ja tieteellinen vaikuttavuus, työnantajamaine ja työllistyminen, oppimiskokemus, kansainvälistyminen sekä kestävä kehitys.
QS World University Rankings: Europe 2026 -tulokset ovat nähtävissä kokonaisuudessaa täällä.
Kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori Martin Meyer, puh. +358 29 449 8629
