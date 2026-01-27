Vaasan yliopiston tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus Euroopan huipputasolla – ykkössija julkaisukohtaisissa viittauksissa QS Europe -rankingissa

Vaasan yliopistosta valmistui ennätysmäärä diplomi-insinöörejä ja kauppatieteiden opiskelijoita 26.1.2026 08:46:12 EET | Tiedote

Vaasan yliopistosta valmistui vuonna 2025 jälleen ennätysmäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Kasvavat valmistumismäärät kertovat koulutuksen vetovoimasta ja opintojen sujuvuudesta. Yliopiston tehokas koulutus varmistaa, että opiskelijat etenevät opinnoissaan hyvin ja valmistuvat ajallaan, mikä on tärkeää myös Suomen kasvavaan osaajatarpeeseen vastaamisessa.