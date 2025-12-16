Scanfil investoi Kiinan-tehtaaseensa Suzhoussa
29.1.2026 16:30:00 EET | Scanfil Oyj | Uutinen
Scanfil Oyj Lehdistötiedote 29.1.2026 klo 16.30
Scanfil investoi Kiinan-tehtaaseensa Suzhoussa
Scanfil aikoo investoida 9 miljoonaa euroa Suzhoussa sijaitsevan tehtaansa laajennukseen. Investoinnin myötä tehtaan pinta-ala laajenee 15 700 neliömetrillä 37 000 neliömetriin.
“Vuonna 2025 tilauskantamme parani globaalisti ja myynti kohosi ennätyskorkealle, mikä kehitti liiketoimintaamme erityisesti Kiinan-markkinoilla. Vastaamme kohentuneeseen kysyntään ja asiakkaidemme kasvun tukemiseen investoimalla 9 miljoonaa euroa Suzhoun-tehtaaseemme”, kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut. ”Investointi noudattaa Scanfilin normaalia investointimallia, jossa ensin laajennetaan tehdasta, ja sen jälkeentuotantokoneistoa ja -valmiuksia lisätään asiakastilausten perusteella.”
Laajennus edellyttää paikallisten viranomaisten hyväksyntää, jonka uskotaan saatavan vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jos hyväksyntä saadaan, rakentaminen on tarkoitus aloittaa pian sen jälkeen. Tehtaan laajennuksen odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2027 puolivälin tienoilla.
Suzhoun-tehdas on erikoistunut elektroniikan valmistukseen ja järjestelmäintegraatioon. Tehdas palvelee useita Scanfilin globaaleja asiakkuuksia keskittyen paikallisiin Kiinan-markkinoihin.
Scanfil Oyj
Lisätietoja:
Christophe Sut, toimitusjohtaja (englanniksi)
+46 721 51 75 02
christophe.sut@scanfil.com
Pasi Hiedanpää, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä
+358 50 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com
Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa parantamalla heidän kilpailukykyään ja olemalla heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa kansainvälisillä markkinoilla. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 16 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com
