Veikkaus Oy

Kymmenen pitkään odotettua Lotto-pottia – "Aivan ennätyksen äärellä nyt ollaan"

29.1.2026 15:49:03 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Loton potti on kivunnut ennätyslukemiin 16 miljoonaan euroon. Lotosta on löytynyt täysosuma viimeksi lokakuussa, ja menossa on poikkeuksellisesti kuudestoista arvontaviikko putkeen ilman pelin päävoittoa. Tämän myötä potti on noussut suuremmaksi kuin koskaan. Suomalaisten suosikkipelin historia tuntee samanlaisen putken myös vuodelta 2019.

- Aivan ennätyksen äärellä tässä ollaan. Olemme poikkeuksellisen pitkän putken äärellä, ja vain kerran aiemmin on näin pitkään potin voittoa odotettu. Toivottavasti tällä viikolla saisimme jo uuden ennätyspotin voittajan komealle isoimpien päävoittojen listalle, Veikkauksen arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes toivoo.

- Ennätyksen äärellä ollaan myös siinä tapauksessa, jos lauantain suorassa Loton arvonnassa löytyy maaginen yksi ainoa seitsemän oikein -tulos. Sehän olisi sitten Loton historian suurin voitto.

Loton historiassa on nähty kerran aiemmin yhtä monta peräkkäistä arvontaa ilman täysosumia. Tämä tapahtui vuonna 2019. Loton silloinen ennätyspotti 15,5 miljoonaa euroa meni jakoon kuudennellatoista viikolla.

Potti alkoi rakentua vuoden 2018 lopulla ja meni jakoon kierroksella 6/2019. Mikäli lauantain arvonnassa ei löydy täysosumia, jatkuu putki ilman Loton täysosumia seitsemännelletoista peräkkäiselle arvontaviikolle.

- Sitä tässä jännitetään, että saadaanko Lotossa uusi jättivoittaja vai mennäänkö ennätysmäisiin lukemiin arvontojen määrässä. Loton lauantain suorassa arvontalähetyksessä kerrotaan, millainen potti on tarjolla ensi viikolla, Virnes sanoo.

Loton ennätyspotti 16 miljoonaa euroa on nyt tarjolla kolmatta viikkoa. Keskimäärin Lotossa löytyy täysosuma noin neljän viikon välein. Lottoa on pelattu Suomessa jo 55 vuoden ajan.

Loton historian pisimmät putket ilman täysosumaa

1.
Kierros 42/2025 ->
Jos Lotosta löytyy tällä viikolla täysosuma, 16 miljoonan euron ennätyspotti menee jakoon 16. arvontakierroksella. Loton tämän hetken ennätyspottiputki alkoi rakentua kierroksella 42/2025. Loton 55-vuotinen historia tuntee yhden yhtä pitkän putken ilman täysosumia. 

Kierrokset 43/2018 – 6/2019 
Loton potti meni jakoon kuudennellatoista arvontakierroksella. Lohjalaismiehelle osui 15,5 miljoonan euron jättivoitto. Hän oli pelannut rivinsä Lohjalla Routionmäen Tarmo Lähikauppa MK Marketissa.

3. 
Kierrokset 21/2025 - 35/2025 
Loton potti meni jakoon viidennellätoista arvontakierroksella. Loton potissa oli 15,9 miljoonaa euroa. Kierroksella löytyi kaksi täysosumaa, joilla voitti 7 950 000 euroa. Voitot osuivat Helsingin Jakomäen R-kioskissa pelattuun riviin sekä nettipelaajalle Tammisaaren Karjaalle.

4.
Kierrokset 32/2023 – 44/2023 
Loton potti meni jakoon kolmannellatoista arvontakierroksella. Loton potissa oli 14,5 miljoonaa euroa. Voitto osui yhdellä täysosumalla nettipelaajalle Hyvinkäälle.

5.
Kierrokset 20/2023 – 31/2023
Loton potti meni jakoon kahdennellatoista arvontakierroksella. Loton potissa oli 13 miljoonaa euroa. Voitto osui Savonlinnaan Kioski Puhakan asiakkaalle.

6.
Kierrokset 47/2019 – 5/2020 
Potti meni jakoon yhdennellätoista arvontakierroksella – Uuteenkaupunkiin osui 15,6 miljoonan euron voitto. Voittorivi pelattiin Uudenkaupungin Ketunkallion R-kioskissa.

Kierrokset 27/2022 – 37/2022 
Potti meni jakoon yhdennellätoista arvontakierroksella – Siilinjärvelle osui 15,8 miljoonan euron voitto, joka on toistaiseksi Loton 55-vuotisen historian suurin voitto. Voittorivi pelattiin Siilinjärven Toritien R-kioskissa.

Kierrokset 10/2025 – 20/2025
Potti meni jakoon yhdennellätoista arvontakierroksella – Lotossa löytyi kolme täysosumaa, joilla voitti 3,8 miljoonaa euroa. Voitot osuivat Siilinjärvelle, Ouluun ja kahdeksan osuuden porukkapeliin.

8.
Kierrokset 5/2021 – 14/2021 
Potti jakoon kymmenennellä arvontakierroksella – Kuopioon 15,7 miljoonan euron voitto. Voiton jakoi viiden osuuden kaveriporukka. Voittorivinsä he olivat pelanneet Kuopion Nilsiän Palonurmen Kyläkaupassa.

Kierrokset 39/2017 - 48/2017 
Potti jakoon kymmenennellä arvontakierroksella - 7,2 miljoonaa euron voitot menivät nettipelaajalle Pöytyälle sekä viiden osuuden nettiporukalle.

Loton historian suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta
1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022
2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021
3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020
4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019
5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018
5.  14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023
6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017
7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016
8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020
8. 14 000 000  Sastamala 2.7. kierros 26/2022
9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015
9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015
10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014
11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye