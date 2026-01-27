Kymmenen pitkään odotettua Lotto-pottia – "Aivan ennätyksen äärellä nyt ollaan"

- Aivan ennätyksen äärellä tässä ollaan. Olemme poikkeuksellisen pitkän putken äärellä, ja vain kerran aiemmin on näin pitkään potin voittoa odotettu. Toivottavasti tällä viikolla saisimme jo uuden ennätyspotin voittajan komealle isoimpien päävoittojen listalle, Veikkauksen arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes toivoo.



- Ennätyksen äärellä ollaan myös siinä tapauksessa, jos lauantain suorassa Loton arvonnassa löytyy maaginen yksi ainoa seitsemän oikein -tulos. Sehän olisi sitten Loton historian suurin voitto.



Loton historiassa on nähty kerran aiemmin yhtä monta peräkkäistä arvontaa ilman täysosumia. Tämä tapahtui vuonna 2019. Loton silloinen ennätyspotti 15,5 miljoonaa euroa meni jakoon kuudennellatoista viikolla.



Potti alkoi rakentua vuoden 2018 lopulla ja meni jakoon kierroksella 6/2019. Mikäli lauantain arvonnassa ei löydy täysosumia, jatkuu putki ilman Loton täysosumia seitsemännelletoista peräkkäiselle arvontaviikolle.



- Sitä tässä jännitetään, että saadaanko Lotossa uusi jättivoittaja vai mennäänkö ennätysmäisiin lukemiin arvontojen määrässä. Loton lauantain suorassa arvontalähetyksessä kerrotaan, millainen potti on tarjolla ensi viikolla, Virnes sanoo.



Loton ennätyspotti 16 miljoonaa euroa on nyt tarjolla kolmatta viikkoa. Keskimäärin Lotossa löytyy täysosuma noin neljän viikon välein. Lottoa on pelattu Suomessa jo 55 vuoden ajan.





Loton historian pisimmät putket ilman täysosumaa



1.

Kierros 42/2025 ->

Jos Lotosta löytyy tällä viikolla täysosuma, 16 miljoonan euron ennätyspotti menee jakoon 16. arvontakierroksella. Loton tämän hetken ennätyspottiputki alkoi rakentua kierroksella 42/2025. Loton 55-vuotinen historia tuntee yhden yhtä pitkän putken ilman täysosumia.



Kierrokset 43/2018 – 6/2019

Loton potti meni jakoon kuudennellatoista arvontakierroksella. Lohjalaismiehelle osui 15,5 miljoonan euron jättivoitto. Hän oli pelannut rivinsä Lohjalla Routionmäen Tarmo Lähikauppa MK Marketissa.

3.

Kierrokset 21/2025 - 35/2025

Loton potti meni jakoon viidennellätoista arvontakierroksella. Loton potissa oli 15,9 miljoonaa euroa. Kierroksella löytyi kaksi täysosumaa, joilla voitti 7 950 000 euroa. Voitot osuivat Helsingin Jakomäen R-kioskissa pelattuun riviin sekä nettipelaajalle Tammisaaren Karjaalle.

4.

Kierrokset 32/2023 – 44/2023

Loton potti meni jakoon kolmannellatoista arvontakierroksella. Loton potissa oli 14,5 miljoonaa euroa. Voitto osui yhdellä täysosumalla nettipelaajalle Hyvinkäälle.



5.

Kierrokset 20/2023 – 31/2023

Loton potti meni jakoon kahdennellatoista arvontakierroksella. Loton potissa oli 13 miljoonaa euroa. Voitto osui Savonlinnaan Kioski Puhakan asiakkaalle.



6.

Kierrokset 47/2019 – 5/2020

Potti meni jakoon yhdennellätoista arvontakierroksella – Uuteenkaupunkiin osui 15,6 miljoonan euron voitto. Voittorivi pelattiin Uudenkaupungin Ketunkallion R-kioskissa.



Kierrokset 27/2022 – 37/2022

Potti meni jakoon yhdennellätoista arvontakierroksella – Siilinjärvelle osui 15,8 miljoonan euron voitto, joka on toistaiseksi Loton 55-vuotisen historian suurin voitto. Voittorivi pelattiin Siilinjärven Toritien R-kioskissa.



Kierrokset 10/2025 – 20/2025

Potti meni jakoon yhdennellätoista arvontakierroksella – Lotossa löytyi kolme täysosumaa, joilla voitti 3,8 miljoonaa euroa. Voitot osuivat Siilinjärvelle, Ouluun ja kahdeksan osuuden porukkapeliin.



8.

Kierrokset 5/2021 – 14/2021

Potti jakoon kymmenennellä arvontakierroksella – Kuopioon 15,7 miljoonan euron voitto. Voiton jakoi viiden osuuden kaveriporukka. Voittorivinsä he olivat pelanneet Kuopion Nilsiän Palonurmen Kyläkaupassa.



Kierrokset 39/2017 - 48/2017

Potti jakoon kymmenennellä arvontakierroksella - 7,2 miljoonaa euron voitot menivät nettipelaajalle Pöytyälle sekä viiden osuuden nettiporukalle.



Loton historian suurimmat voitot