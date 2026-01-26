Ikoninen Rautatientorin metroasema uudistetaan lähivuosina

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy valmistelee hanketta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimeksiannosta. Hanke on nyt suunnitteluvaiheessa. Seuraavaksi käynnistyy hankkeen kehitysvaihe, jossa tavoitteena on yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa suunnitella aseman peruskorjaus ja uudistukset. Rakennustyöt käynnistyvät vasta hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Tavoitteena on parantaa matkustajien viihtyvyyttä, turvallisuutta ja vaihtoyhteyksiä sekä uusia elinkaaren ja käyttöikänsä päässä olevat tekniset järjestelmät. Myös aseman kaupallinen kokonaisuus uudistuu.

Metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982, ja aseman tiloissa liikkuu päivittäin noin 52 000 matkustajaa. Vuonna 2024 aseman tunneli- ja laiturialueella toteutettiin useita paloturvallisuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka olivat edellytyksenä maanalaisten tilojen laajemmalle peruskorjaamiselle.

Perusparannuksessa on tarkoitus uudistaa metroaseman tilat ja tekniset järjestelmät laituri-, kompassi- ja parvitasolla sekä metroaseman nykyiset sisäänkäynnit Asema-aukiolla ja Kaivokadulla. Matkustajille uudistus tulee näkymään aseman yleisen viihtyisyyden parantumisena, sillä esimerkiksi liukuportaat, hissit, pinnat sekä valaistus on suunniteltu uusittavaksi. Myös opastusta on tarkoitus selkeyttää ja uudistaa aseman kaupalliset palvelut.

Rautatientorin metroaseman perusparannuksessa suunnittelun lähtökohtana on töiden toteutus siten, että matkustajaliikenteelle ja sidosryhmille aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Rakennustöiden ajoituksessa huomioidaan myös keskustassa liikkumiseen vaikuttavat muut hankkeet. Hanke toteutetaan projektinjohtourakoitsijamallilla. Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen kehitysvaihe mahdollistaa sen, että urakoitsijan osaamista voidaan hyödyntää työvaiheistuksessa ja siten voidaan vähentää työnaikaisia häiriöitä.

– Rautatientorin metroaseman keskeinen sijainti ydinkeskustassa sekä suuret matkustajamäärät asettavat erilaisia haasteita toteutuksen suunnitteluun, vaiheistukseen ja häiriöiden hallintaan. Tämän vuoksi on hienoa, että voimme hyödyntää kehitysvaihetta asioiden ratkaisemiseen ennen hankkeen toteutusvaiheen päätöksentekoa, kertoo Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

Hanketta suunnitellaan nyt projektinjohtourakoitsijan kanssa

Rautatientorin metroaseman perusparannuksen kehitysvaiheen yhteistoiminnalliseksi projektinjohtourakoitsijaksi on valittu SRV. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy kilpailutti liikenneliikelaitoksen toimeksiannosta projektinjohtourakoitsijan, ja tarjouskilpailussa painotettiin laatua. Hankkeessa käynnistyy seuraavaksi yhteinen kehitysvaihe SRV:n kanssa.

– Rautatientorin metroaseman perusparannus on meille innostava hanke. Se antaa mahdollisuuden hyödyntää SRV:n vahvaa osaamista vaativissa, kulttuurihistoriallisesti merkittävissä perusparannuskohteissa. SRV:llä on runsaasti erikoisosaamista korjaushankkeista logistisesti haastavalla keskusta-alueella sekä yhteistoiminnallisista hankkeista, joissa kehitetään yhdessä toteutusratkaisuja tilaajan tavoitteisiin vastaten, SRV:n yksikönjohtaja Kimmo Hyry kertoo.

Kehitysvaiheessa hankesuunnitelma viimeistellään Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutusvaiheeseen siirtymisestä tehdään erillinen päätös ja urakkasopimus.

Perusparannuksen arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelusta vastaa Sweco Finland Oy.

Vastuullisuus tullaan huomioimaan perusparannuksen toteutuksessa

Metroaseman perusparannushankkeelle tullaan asettamaan ilmastotavoitteet muun muassa kiertotaloudelle, hiilipäästöjen vähentämiselle ja energiatehokkuuden parantamiselle.

Hankkeessa aiotaan hakea ensimmäistä kertaa metroaseman perusparannukselle BREEAM-ympäristöluokitusta. Suunnittelun tavoitteena on ympäristöluokituksen arvosana kiitettävä.

Rautatientorin metroaseman perusparannus on osa laajaa Kaivokadun ympäristön uudistusta.