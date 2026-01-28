Attendo Olarinpuistossa vakava laiminlyönti: ”Nostamme vakavat laiminlyönnit esiin yhteisesti ottaaksemme opiksi”
29.1.2026 16:42:19 EET | Attendo | Tiedote
Attendo Olarinpuistossa tapahtui viikonloppuna vakava laiminlyönti. Asukas menehtyi omassa huoneessaan tehtyään 11 kertaa tunnin aikana hälytyksen turvarannekkeellaan. Yksikään hälytys ei mennyt perille, eikä niihin reagoitu, sillä molemmat hälytyksiä vastaanottavat puhelimet olivat pois päältä.
“Kodeissamme on selkeät ohjeistukset siitä, miten puhelimista ja muista työvälineistä huolehditaan. Näin on ollut Olarinpuistossakin, mutta ohjeistuksia ei ole noudatettu. Kyse on tehtävien vakavasta laiminlyönnistä. Olemme tästä äärimmäisen pahoillamme ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty Olarinpuistossa sen varmistamiseksi, että näin ei pääse enää tapahtumaan. Pyydän tapahtunutta sydämestäni anteeksi.” Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist toteaa.
Menehtyneen asukkaan läheiselle on kerrottu tilanteesta heti sen ilmitulon jälkeen ja vakava laiminlyönti on käsitelty hänen kanssaan. Tämän lisäksi asiasta viestittiin laajasti koko henkilöstölle aiemmin tällä viikolla. Iltalehden 29.1. aiheesta tekemä uutinen pohjautuu tähän sisäiseen tiedotteeseen.
“On osa meidän toimintamalliamme, että vakavista laiminlyönneistä puhutaan sisäisesti. Näin varmistamme, että otamme tilanteista opiksi. Teemme näin jatkossakin silläkin riskillä, että sisäisestä viestinnästä voi joskus tulla ulkoista. Kun tunnustamme ja puutumme yhdessä kaikkiin epäkohtiin, rakennamme niin asukkaiden turvallisuutta kuin vahvempia työyhteisöjäkin”, toteaa Holmqvist.
