Vuoden 2026 lähiruokateko -palkinnon haku on käynnistynyt
29.1.2026 16:42:35 EET | Messukeskus | Tiedote
Vuoden lähiruokateko -palkinto myönnetään vuosittain toimijalle, joka on edistänyt lähiruoan tunnettuutta ja tuonut esiin sen merkitystä osana suomalaista yhteiskuntaa. Kilpailu järjestetään jo 13. kerran, ja ehdotuksia palkinnonsaajasta voi jättää 15.2. saakka Lähiruoka & luomu -messujen nettisivuilla.
Kriteereinä palkinnonsaajan valinnassa korostetaan erityisesti vastuullisuutta, yhteistyötä sekä uusien ratkaisujen kehittämistä lähiruokasektorilla. Raati voi arvioinnissaan huomioida myös ansiot lähiraaka-aineisiin perustuvan tuotevalikoiman ja lähiruokatuotteiden markkinoinnin kehittämisessä, sekä alueellisen työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistämisessä.
Palkintoraadin jäseniksi on koottu lähiruokaan ja luomuun liittyvien sidosryhmien edustajia, ja raadin puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Kirsi Viljanen.
”Lähiruuan merkitys on viime vuosina korostunut, kun olemme huomanneet globaalin ruokajärjestelmän haavoittuvuuden. Lähiruoka onkin tärkeä osa maamme huoltovarmuutta”, Viljanen kertoo.
”Vuoden lähiruokateko -kilpailu nostaa esiin sitä monipuolista lähiruokaan liittyvää kehittämistyötä, jota tehdään ympäri Suomea. Kilpailun kautta tämä tuodaan laajasti kuluttajien tietoisuuteen”.
Palkintohaku on käynnissä Lähiruoka & luomu –messujen nettisivuilla 15.2. saakka. Hakuaikana saapuneista ehdotuksista palkintoraati valitsee 5–7 ehdokasta yleisöäänestykseen, joka käynnistyy helmikuussa. Vuoden lähiruokateko palkitaan 5000 euron stipendillä ja yleisöäänestyksen voittaja 1000 euron stipendillä. Palkintorahat lahjoittaa Suomen Messusäätiö.
Vuoden 2025 Vuoden lähiruokateko -palkinto myönnettiin pakastekuivattuja luomuvihanneksia tuottavalle Ease Organic Oy:lle.
Lähiruoka & luomu -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.-29.3.2026 samaan aikaan Kevätmessujen ja Golfmessujen (avoinna pe-su) kanssa.
|www.lahiruokaluomu.fi| FB: Lähiruoka & luomu| #lähiruokaluomu
Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakamalla vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Tunnetuimpia niistä ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto, Habitare-suunnittelukilpailun palkinto, Vuoden nuori suunnittelija -palkinto ja kyseinen Vuoden lähiruokateko -palkinto.
www.messusäätiö.fi |#messusäätiö
Lisätietoja:
Palkintoraadin puheenjohtaja, MMM:n erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, p. 040 509 8986, kirsi.viljanen@gov.fi
Helsingin Messukeskus, brändi- ja viestintäasiantuntija Matti Salo, p. 040 621 7092, matti.salo@messukeskus.com
Kuvia Messukeskuksen tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön kuvapankista: https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Vene 26 Båt -messut esittelee veneitä mökkirantaan, päiväreissuille ja matkailuun28.1.2026 16:27:03 EET | Tiedote
Helsingin kansainväliset venemessut esittelee 400 venettä, joista löytyy jokaiselle omaan tarpeeseen sopiva. Suurin osa esiteltävistä veneistä on suomalaisia. Veneiden lisäksi messuilla on tarvikkeita ja varusteista veneilyyn, kalastukseen ja vesiharrasteisiin – ja 500 ohjelmaa. Vene 26 Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma, joka tuo 10 päivää kesää 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskukseen.
Stranger Things -tähti Jamie Campbell Bower Arctic Lights Comic Coniin28.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Stranger Things -faneille on luvassa todellista herkkua toukokuussa, kun yksi sarjan keulahahmoista, Jamie Campbell Bower, saapuu Arctic Lights Comic Coniin. Suomen suurin popkulttuuritapahtuma kokoaa elokuva- ja pelimaailman kansainväliset tähdet sekä pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen, K-popin ja fanikulttuurin ystävät Helsingin Messukeskukseen 16.–17.5.2026. Sarjakuvataiteen ystäviä ilahduttaa myös kymmenen Marvelin ja DC Comicsin huippunimen saapuminen tapahtumaan.
MP 26 -messuilta löytyy uusi prätkä kevään kruisailuihin27.1.2026 12:08:59 EET | Tiedote
Pohjois-Euroopan suurin moottoripyöränäyttely MP 26 kokoaa motoristit perjantaista sunnuntaihin 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskukseen. Nyt on oikea hetki hankkia pyörä kevääksi. MP 26 -messut esittelee laajasti uudet moottoripyörät, mopot ja mönkijät varusteineen sekä sähköpolkupyöriä – jokaiselle löytyy sopiva. Vanhempaakin kalustoa löytyy - yksi esiteltävistä moottoripyöristä on 24 karaatin kullalla kuorrutettu Kawasaki Z 1300 vm. 1980.
Kutsu: Vene 26 Båt -messujen kierros & mediatilaisuus26.1.2026 15:51:17 EET | Kutsu
Helsingin kansainväliset venemessut, Vene 26 Båt, on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma ja toiseksi suurin sisävenenäyttely Euroopassa heti Düsseldorfin venemessujen jälkeen. Vene 26 Båt -messut täyttää 6.–15.2.2026 Helsingin Messukeskuksen alakerran hallit ja esittelee erilaisiin tarkoituksiin sopivia veneitä – myös niitä pienempiä veneitä. Mukana on tänä vuonna noin 400 moottorivenettä ja viisi isoa purjevenettä sekä laaja valikoima veneilyvarusteita ja -tarvikkeita sekä vesiharrasteisiin ja kalastukseen liittyviä tuotteita. Tänä vuonna tarjotaan entistä enemmän kansainvälistä ohjelmaa – kaikkiaan messuilla on noin 500 esitystä.
Educa 2026 tarjosi yhteiskunnallista keskustelua ja tärkeitä kohtaamisia24.1.2026 18:33:37 EET | Tiedote
Educa 2026 kokosi Messukeskukseen noin 16 000 opetus- ja kasvatusalan ammattilaista ja vaikuttajaa 23.-24.1.2026. Tapahtuma tarjosi vaikuttavan ja ajankohtaisen ohjelmakokonaisuuden, jonka kohokohtiin lukeutuivat muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli. Educan järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Helsingin Messukeskus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme