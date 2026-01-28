Vuoden 2026 lähiruokateko -palkinnon haku on käynnistynyt

Kriteereinä palkinnonsaajan valinnassa korostetaan erityisesti vastuullisuutta, yhteistyötä sekä uusien ratkaisujen kehittämistä lähiruokasektorilla. Raati voi arvioinnissaan huomioida myös ansiot lähiraaka-aineisiin perustuvan tuotevalikoiman ja lähiruokatuotteiden markkinoinnin kehittämisessä, sekä alueellisen työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistämisessä.



Palkintoraadin jäseniksi on koottu lähiruokaan ja luomuun liittyvien sidosryhmien edustajia, ja raadin puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Kirsi Viljanen.



”Lähiruuan merkitys on viime vuosina korostunut, kun olemme huomanneet globaalin ruokajärjestelmän haavoittuvuuden. Lähiruoka onkin tärkeä osa maamme huoltovarmuutta”, Viljanen kertoo.



”Vuoden lähiruokateko -kilpailu nostaa esiin sitä monipuolista lähiruokaan liittyvää kehittämistyötä, jota tehdään ympäri Suomea. Kilpailun kautta tämä tuodaan laajasti kuluttajien tietoisuuteen”.



Palkintohaku on käynnissä Lähiruoka & luomu –messujen nettisivuilla 15.2. saakka. Hakuaikana saapuneista ehdotuksista palkintoraati valitsee 5–7 ehdokasta yleisöäänestykseen, joka käynnistyy helmikuussa. Vuoden lähiruokateko palkitaan 5000 euron stipendillä ja yleisöäänestyksen voittaja 1000 euron stipendillä. Palkintorahat lahjoittaa Suomen Messusäätiö.



Vuoden 2025 Vuoden lähiruokateko -palkinto myönnettiin pakastekuivattuja luomuvihanneksia tuottavalle Ease Organic Oy:lle.



Lähiruoka & luomu -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.-29.3.2026 samaan aikaan Kevätmessujen ja Golfmessujen (avoinna pe-su) kanssa.

Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakamalla vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Tunnetuimpia niistä ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto, Habitare-suunnittelukilpailun palkinto, Vuoden nuori suunnittelija -palkinto ja kyseinen Vuoden lähiruokateko -palkinto.

Lisätietoja:



Palkintoraadin puheenjohtaja, MMM:n erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, p. 040 509 8986, kirsi.viljanen@gov.fi

Helsingin Messukeskus, brändi- ja viestintäasiantuntija Matti Salo, p. 040 621 7092, matti.salo@messukeskus.com

