SDP:n Kumpula-Natri: Hallitus on informoinut eduskuntaa liian myöhään Suomen takausvastuusta Ukrainan tukilainasta. Yrittääkö valtiovarainministeri Purra kiertää eduskunnan, kun valmistelee EU:n yhteisvelkaa?

29.1.2026 16:56:22 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
EU-maiden johtajat sopivat joulukuussa Ukrainan tukemisesta 90 miljardilla eurolla vuosina 2026–27. Suomen arvioitu osuus vuonna 2027 maksuun tulevista velanhoitokustannuksista olisi noin 15 miljoonaa euroa. Hallitus on torstaina (29.1.) saattanut eduskunnan tietoon Suomen laskennallisen takausvastuun Ukrainan tukemiseen otettavasta lainasta. Tämä on liian myöhään, koska asiaa on jo eilen käsitelty Brysselissä.
-Oliko tämä valtiovarainministeri Purra sinun johdollasi tehty yritys pimittää yhteisvelka niin suomalaisilta kuin eduskunnalta, jonka perustuslain mukaan tulee käsitellä nämä asiat ennen kuin Suomi niihin sitoutuu, suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri kysyy.
-Nyt eduskunta yrittää hoitaa perustuslainmukaista oikeuttaan kokoontuen välittömästi suuren valiokunnan kokoukseen perjantaina, mutta sekin on kaksi päivä Brysselin kokouksen jälkeen, Kumpula-Natri jatkaa.
EU:n on oltava vahva ja mahdollisimman yhtenäinen maailman myllerryksessä. On tärkeää, että Ukrainan vahvaa tukemista jatketaan maan käydessä puolustussotaa Venäjää vastaan.
-Tästä huolimatta eduskunnalla on kuitenkin oltava mahdollisuus linjata kantansa ennen asian käsittelyä EU-tasolla. Eduskuntaa olisi pitänyt informoida riittävän aikaisessa vaiheessa Suomen 1,4 miljardin euron takausvastuusta varsinkin, kun joulukuussa (19.12.) pääministeri Orpo on todennut Helsingin Sanomien haastattelussa, että ”Suomen vastuut eivät tässä lisäänny”, Kumpula-Natri huomioi.
