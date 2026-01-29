SDP:n Kumpula-Natri: Hallitus on informoinut eduskuntaa liian myöhään Suomen takausvastuusta Ukrainan tukilainasta. Yrittääkö valtiovarainministeri Purra kiertää eduskunnan, kun valmistelee EU:n yhteisvelkaa?

SDP:n Lauri Lyly: AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on veronkiristys palkansaajille – SDP palauttaa oikeuden ensi vaalikaudella 29.1.2026 10:45:49 EET | Tiedote

Petteri Orpon hallituksen päätös poistaa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on suora ja poikkeuksellinen veronkiristys palkansaajille. SDP pitää ratkaisua perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena ja pyrkii palauttamaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden ensi vaalikaudella, sanoo SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly.