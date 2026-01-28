Oilers-vahti Markus Laakso torjui kaikkien aikojen tilastokärkeen

Markus Laakso on nyt pelannut 360 runkosarjan ottelua, kun edellinen tilastokärki Jussi Viitanen oli jaksanut urakoida 359 runkosarjapeliä. Laakso on Oilersin lisäksi ehtinyt edustaa Tapanilan Erää, EräViikinkejä ja Happeeta. Palkintokaapissa on kaksi SM-kultaa ja miesten MM-kulta.

Tänään sarjajumbo FBC Turku jaksoi kiusata hallitsevaa mestaria vielä avauserän, jonka joukkueet tahkosivat tasalukemiin 3-3. Toisessa Öljymiehet kuitenkin painoivat kaasua ja katosivat horisonttiin johtaen toisella tauolla jo 10-5.

Oilersin leveästä materiaalista löytyi tänään yhdeksän eri maalintekijää. Antti Suomela merkkautti tehot 1+3, Eetu Sorvali 3+0, Santeri Lindfors 3+0, Markus Markkola 2+1 ja Markus Salmi 1+2.

F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Westend Indians–TPS ja Classic–Nokian KrP.