Fliiga

Oilers-vahti Markus Laakso torjui kaikkien aikojen tilastokärkeen

29.1.2026 20:56:57 EET | Fliiga | Tiedote

Esport Oilersin Markus Laaksosta tuli tänään kaikkien aikojen eniten F-liigan otteluita pelannut maalivahti, kun hän vartioi joukkueensa maalia vierasottelussa FBC Turkua vastaan. Oilers juhlisti iltaa kaatamalla isännät 15-7 ja siirtymällä sarjataulukon kärkeen.

Markus Laakso on nyt pelannut 360 runkosarjan ottelua, kun edellinen tilastokärki Jussi Viitanen oli jaksanut urakoida 359 runkosarjapeliä. Laakso on Oilersin lisäksi ehtinyt edustaa Tapanilan Erää, EräViikinkejä ja Happeeta. Palkintokaapissa on kaksi SM-kultaa ja miesten MM-kulta.

Tänään sarjajumbo FBC Turku jaksoi kiusata hallitsevaa mestaria vielä avauserän, jonka joukkueet tahkosivat tasalukemiin 3-3. Toisessa Öljymiehet kuitenkin painoivat kaasua ja katosivat horisonttiin johtaen toisella tauolla jo 10-5.

Oilersin leveästä materiaalista löytyi tänään yhdeksän eri maalintekijää. Antti Suomela merkkautti tehot 1+3, Eetu Sorvali 3+0, Santeri Lindfors 3+0, Markus Markkola 2+1 ja Markus Salmi 1+2.

F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Westend Indians–TPS ja Classic–Nokian KrP.

