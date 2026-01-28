Oilers-vahti Markus Laakso torjui kaikkien aikojen tilastokärkeen
29.1.2026 20:56:57 EET | Fliiga | Tiedote
Esport Oilersin Markus Laaksosta tuli tänään kaikkien aikojen eniten F-liigan otteluita pelannut maalivahti, kun hän vartioi joukkueensa maalia vierasottelussa FBC Turkua vastaan. Oilers juhlisti iltaa kaatamalla isännät 15-7 ja siirtymällä sarjataulukon kärkeen.
Markus Laakso on nyt pelannut 360 runkosarjan ottelua, kun edellinen tilastokärki Jussi Viitanen oli jaksanut urakoida 359 runkosarjapeliä. Laakso on Oilersin lisäksi ehtinyt edustaa Tapanilan Erää, EräViikinkejä ja Happeeta. Palkintokaapissa on kaksi SM-kultaa ja miesten MM-kulta.
Tänään sarjajumbo FBC Turku jaksoi kiusata hallitsevaa mestaria vielä avauserän, jonka joukkueet tahkosivat tasalukemiin 3-3. Toisessa Öljymiehet kuitenkin painoivat kaasua ja katosivat horisonttiin johtaen toisella tauolla jo 10-5.
Oilersin leveästä materiaalista löytyi tänään yhdeksän eri maalintekijää. Antti Suomela merkkautti tehot 1+3, Eetu Sorvali 3+0, Santeri Lindfors 3+0, Markus Markkola 2+1 ja Markus Salmi 1+2.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Westend Indians–TPS ja Classic–Nokian KrP.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
TPS nousi voittoon Classicista ja sarjakärkeen28.1.2026 21:49:56 EET | Tiedote
TPS nousi kärkiottelussa Classicia vastaan kahden maalin takaa 3–2-voittoon ja samalla sarjakärkeen ohi SB-Pron.
Kuuden pisteen Riku Hakanen johti Peliveljet kotivoittoon25.1.2026 20:38:21 EET | Tiedote
Riku Hakanen laukoi kaksi maalia ja syötti neljä, kun SPV voitti F-liigan sunnuntain ainoassa miesten ottelussa kotonaan LASBin 10-5. Isäntien toinen tehomies oli yhden maalin tehnyt ja kolme syöttänyt Juuso Keskinen.
Paita kattoon ja kotivoitto – Espoon derby venyi jatkoajalle24.1.2026 21:16:52 EET | Tiedote
F-liigan miesten illan kohokohta oli kauden neljäs Espoon derby mestari Oilersin ja haastaja Westend Indiansin välillä. Paremmuuden selvittäminen venyi tällä kertaa jatkoajalle ennen kuin Olli Wikstedt ohjasi 6–5-voiton, kaupungin herruuden ja lisäpisteen Oilersille.
SSRA kiinni kotiedussa, Elina Kujala kolmantena 600 pisteeseen24.1.2026 21:14:23 EET | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa SSRA varmisteli pudotuspelien kotietuaan kaatamalla Helsingissä EräViikingit 5-4. Oululaisten voiton pohjusti toisen erän tehojakso, kun joukkue iski neljä maalia kahdessa minuutissa.
Haastaja TPS ahdisti Nokian KrP:n jatkoajalle19.1.2026 21:38:13 EET | Tiedote
Nokian KrP lähti F-liigan otteluun 26 pistettä TPS:aa enemmän keränneenä mutta kykeni tänään taivuttamaan turkulaiset vasta jatkoajalla 6-5. Ratkaisumaalin iski Joonatan Kovanen jatkoajan toisella minuutilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme