Ilman ammattiosaajia Suomen talous pysähtyy – Vuoden 2025 Ammattiosaamisen lähettiläs on EK:n Mirja Hannula
30.1.2026 15:43:08 EET | Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Mirja Hannula on valittu vuoden 2025 Ammattiosaamisen lähettilääksi Omniassa. Hannula on pitkäjänteisellä ja vaikuttavalla työllään rakentanut siltoja koulutuksen, työelämän ja nuorten välille sekä nostanut ammattiosaamisen arvon keskiöön suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuudessa. Hannula palkittiin Ammattiosaamisen päivän tapahtumassa 30.1.2026.
Ammattiosaaminen on Hannulan mukaan korvaamatonta sekä arjen sujuvuuden että kansantalouden näkökulmasta. Ilman ammattiosaajia moni yhteiskunnan perustoiminto ei toimi: ruoka ei valmistu, joukkoliikenne ei kulje, rakennuksia ei synny eikä teollisuuden prosesseja pyöritetä.
”Suuressa kuvassa osaajia tarvitaan myös tulevaisuuden talouskasvua turvaamaan. EK:n vihreiden investointien dataikkunnassa on tällä hetkellä investointiaikomuksia yli 300 miljardin edestä. Yksikään näistä hankkeista ei toteudu ja onnistu ilman ammattiosaajia”, Hannula toteaa.
Suomalainen ammatillinen koulutus on kansainvälistä huipputasoa
Ammatillinen koulutus vastaa työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tarjoamalla joustavia ja työelämälähtöisiä koulutuspolkuja. Hannulan mukaan suomalaisen ammatillisen koulutuksen taso on kansainvälisesti korkea. OECD:n vuonna 2024 toteuttaman PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisen toisen asteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten keskimääräinen osaaminen on vahvempaa kuin korkeakoulutettujen 19 OECD-maassa.
Hannulan mukaan vihreä ja digitaalinen siirtymä edellyttävät uutta osaamista kaikilla aloilla. Ammatillinen koulutus vastaa tähän joustavilla ja työelämälähtöisillä tutkinnon osilla, jotka mahdollistavat osaamisen päivittämisen eri tarpeisiin.
Yritysten ja oppilaitosten tiivis yhteistyö on keskeisessä roolissa osaajapulan ratkaisemisessa. Kun yhteistyö toimii, yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeisiin voidaan vastata ennakoivasti ja opiskelijoille tarjoutuu sujuvia siirtymiä työelämään jo opintojen aikana.
”Oppisopimusta voitaisiin hyödyntää vielä paljon nykyistä enemmän. Tähän haluan yrityksiä ja oppilaitoksia kannustaa, koska uutta osaamista tarvitsevat kaikki työuran varrella”, Hannula toteaa.
Ammattiosaamisen viikolla Omnia nostaa esiin ammattiosaamisen merkitystä osana yhteiskunnan toimivuutta ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Mirja Hannulan valinta Ammattiosaamisen lähettilääksi vahvistaa viestiä siitä, että ilman ammattiosaajia Suomi pysähtyy ja ilman ammatillista koulutusta myös tulevaisuuden investoinnit jäävät toteutumatta.
Ammattiosaamisen päivä
Valtakunnallista Ammattiosaamisen päivää on vietetty perjantaina 30.1.2026 ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn koordinoiman päivän aikana nostetaan valtakunnallisesti esiin ammatillisen koulutuksen merkitystä sekä juhlistetaan ammattiosaajia ja ammattiin opiskelevia, jotka rakentavat tulevaisuuden Suomea. Vuonna 2026 Ammattiosaamisen päivän teemana on työelämäyhteistyö, ja päivän suojelijana toimii opetusministeri Anders Adlercreutz.
