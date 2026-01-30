Galvatek sisaryhtiöineen solmi 25 miljoonan arvosta kauppoja, rekrytoinnit Lahdessa jatkuvat

John Cockerillin pintakäsittelydivisioona solmi joulukuussa 2025 kauppoja yhteensä 25 miljoonan euron arvosta. Vahvassa kasvussa ollut Galvatek jatkaa lupaavien tulevaisuudennäkymien siivittämänä rekrytointeja myös Lahdessa.



”Näiden kauppojen myötä viime vuosi päätettiin hyvissä merkeissä. Toimitukset sopimusten tiimoilta tulevat jatkumaan vielä vuonna 2027”, kertoo toimitusjohtaja Lasse Vilminko.

Vuonna 2025 henkilömäärä kasvoi viidenneksellä – sama suunta jatkuu

Galvatek uutisoi vuonna 2025 useampaan otteeseen solmituista kaupoista ja tulevista projekteista. Positiivinen vire on näkynyt myös rekrytoinneissa – yrityksessä on parhaillaankin auki useampia työpaikkoja.



”Henkilöstömäärämme kasvoi viime vuonna noin 20 prosenttia ja vastaavaa kasvua on odotettavissa myös tälle vuodelle”, kertoo Vilminko.

Toimitukset ilmailualalle ovat Galvatekin erikoisosaamista

Solmittujen kauppojen tiimoilta toimitetaan puhdistuslaitoksia ilmailualan toimijoille niin Eurooppaan kuin Aasiaankin. Lentokoneiden turbiinimoottorien puhdistuslinjastot ovatkin yrityksen erikoisosaamista: linjastoja on toimitettu ilmailualan johtaville toimijoille ja laitevalmistajille jo 80-luvulta alkaen.



”Tulevien kauppojen joukkoon mahtuu myös aiemmin toimittamiemme linjastojen modernisointeja. Olemme tästä erityisen iloisia, sillä se on linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa”, Vilminko kommentoi.



Lahtelainen Galvatek on osa kansainvälisen John Cockerill -konsernin pintakäsittelydivisioonaa. Galvatek työllistää Lahdessa vajaat 40 henkilöä, joihin kuuluu muun muassa kemiantekniikan, koneen- ja ohjelmistosuunnittelun sekä prosessitekniikan ammattilaisia. Galvatek työskentelee muun muassa ilmailuteollisuuden ja anodisointiteknologian parissa.