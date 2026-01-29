Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa kohtuullisella tasolla ja pakkasjakso on vahvistanut jäitä
30.1.2026 10:13:06 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kallavedellä mitattiin tänään 26 senttimetriä jäätä.
Kallaveden vedenpinta asteikolla on N2000+ 82,12. Taso on 6 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on laskenut vuodenvaihteesta 16 cm. Lisäjuoksutus Naapuskosken padosta on lopetettu 2 viikkoa sitten.
Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä on palattu normaaliin talvitilanteeseen. Patojen avaukset ovat pieniä ja vedenpinnat normaalitasoilla.
Nilsiän reitillä ja Juojärvessä on niin ikään tavanomainen vesitilanne.
Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 35 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75.72. Haukiveden pinta on pysynyt pari viikkoa ennallaan. Saimaan juoksutus seuraa luonnollista virtaamaa.
Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä isot järvet ovat noin 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Vedenpinnan muutokset ovat pieniä ja pääosin laskevia.
Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kohtuullisella tasolla. Pakkastalvelle tyypillisesti myös pohjaveden pinnan alenevat talven edetessä.
Jäätilanne
Järvien jäätilanne on vaihtelevan epävarma. Virallisilla havaintopaikoilla oli 9 vuorokautta sitten 18-31 cm jääpeite. Kallavedellä mitattiin tänään 26 cm jäätä. Vähälumisen pakkaskauden vallitessa jäät ovat vahvistuneet.
Lunta on kaikkialla, mutta lumipeitteen vesiarvo on koko Pohjois-Savossa ajankohtaan nähden vähäinen.
