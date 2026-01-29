Espoo Cateringin Tytti Saari voitti PRO-palkinnon 2026

PRO-palkinnot ovat Suomen arvostetuimpia keittiö- ja ravintola-alan tunnustuksia, ja ne myönnetään vuosittain alan huippuammattilaisille. Tytin voitto perustuu hänen vahvaan ammattitaitoonsa, esimerkilliseen esihenkilötyöhönsä sekä kykyyn kehittää toimintaa yhdessä tiiminsä kanssa. Tytti työskentelee tiimiesihenkilönä Espoonlahden aluekeittiössä.

Puheessaan Tytti kiitti erityisesti tiimiään, kollegoitaan, asiakkaitaan ja perhettään. Tytti korosti, että palkinto on ennen kaikkea voitto päiväkoti- ja kouluruokailun parissa työskenteleville.

Espoo Cateringille voitto on jälleen merkittävä tunnustus henkilöstön korkeasta ammattitaidosta. Vuoden 2025 PRO-gaalassa Espoo Catering juhli tuplavoittoa, kun Marjo Sundström palkittiin Ammattikeittiön työntekijä -sarjassa ja tuotantopäällikkö Paula Kolppanen-Valli Ammattikeittiön päällikkö -sarjassa.

PRO-gaala kokosi jälleen yhteen satoja alan ammattilaisia juhlistamaan catering-alan osaamista ja onnistumisia.