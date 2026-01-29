Espoo Cateringin Tytti Saari voitti PRO-palkinnon 2026
30.1.2026 10:06:47 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoo Cateringin tiimiesihenkilö Tytti Saari on voittanut Ammattikeittiön päällikkö -sarjan PRO-palkinnon 2026. Palkinto jaettiin torstaina 29.1.2026 Helsingin Finlandia-talolla järjestetyssä PRO-gaalassa.
PRO-palkinnot ovat Suomen arvostetuimpia keittiö- ja ravintola-alan tunnustuksia, ja ne myönnetään vuosittain alan huippuammattilaisille. Tytin voitto perustuu hänen vahvaan ammattitaitoonsa, esimerkilliseen esihenkilötyöhönsä sekä kykyyn kehittää toimintaa yhdessä tiiminsä kanssa. Tytti työskentelee tiimiesihenkilönä Espoonlahden aluekeittiössä.
Puheessaan Tytti kiitti erityisesti tiimiään, kollegoitaan, asiakkaitaan ja perhettään. Tytti korosti, että palkinto on ennen kaikkea voitto päiväkoti- ja kouluruokailun parissa työskenteleville.
Espoo Cateringille voitto on jälleen merkittävä tunnustus henkilöstön korkeasta ammattitaidosta. Vuoden 2025 PRO-gaalassa Espoo Catering juhli tuplavoittoa, kun Marjo Sundström palkittiin Ammattikeittiön työntekijä -sarjassa ja tuotantopäällikkö Paula Kolppanen-Valli Ammattikeittiön päällikkö -sarjassa.
PRO-gaala kokosi jälleen yhteen satoja alan ammattilaisia juhlistamaan catering-alan osaamista ja onnistumisia.
Johanna AndstenEspoo Catering OyPuh:043 8255 119johanna.andsten@espoocatering.fi
Espoo Catering tarjoaa laadukkaita ja maukkaita ateriapalveluita Espoon kouluissa ja päiväkodeissa. Valmistamme päivittäin noin 80 000 ateriaa ympäri Espoota. Tuomme iloa ja energiaa ruokapöytään!
