Rakennustietosäätiö RTS sr

Vastuullisuuden vahvistuva rooli kiinteistö- ja rakentamisalalla

30.1.2026 13:10:22 EET | Rakennustietosäätiö RTS sr | Tiedote

Jaa

Rakennustietosäätiön uusi julkaisu: Kiinteistöihin kytkeytyvät vastuullisuuskriteerit: Vastuullisuuden kehittäminen ja raportointi kiinteistö- ja rakentamisalalla tuo esiin vastuullisuusvaatimusten tilannekuvaa ja kokoaa yhteen kriteereitä, joiden avulla rakennushankkeista ja kiinteistöistä voidaan kerätä arvokasta tietoa organisaation vastuullisuusraportointiin. 

Kolmioiden peittämä kuva, jossa taustalla näkyy ikkunoita ja puita.

Kiinteistö‑ ja rakentamisalan vastuullisuuden merkitys kasvaa voimakkaasti, vaikka lakisääteiset raportointivelvoitteet koskevat parhaillaan vain suurimpia yrityksiä. Tulevaisuudessa yhä useampi alan toimija tulee tuottamaan ja raportoimaan vastuullisuustietoja joko sääntelyn, arvoketjun vaatimusten tai vapaaehtoisuuden perusteella. Vastuullisuuden merkityksen arvioidaan kasvavan myös rahoituksen ehdoissa sekä kiinteistökehityshankkeiden sijoituspäätöksissä.  

Rakennustietosäätiö on tuottanut yhteistyössä vastuullisuusosaajien ja kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoiden kanssa kiinteistö- ja rakentamisalaa palvelevan julkaisun, joka kokoaa tiiviisti tietoa vastuullisuuden raportoinnista ja kehittämisestä sekä esittelee 26 kiinteistöihin kytkeytyvää vastuullisuuskriteeriä.   

EU:n vihreän kehityksen ohjelma on pyrkinyt yhtenäistämään vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä, jonka seurauksena on syntynyt lainsäädäntöä kestävyysraportointiin. Julkaisussa olevat kiinteistöihin kytkeytyvät vastuullisuuskriteerit on linkitetty nimenomaan lakisääteisiin CSRD-direktiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja ESRS-standardeihin (European Sustainability Reporting Standards).   

 Vastuullisuustyön moniulotteisuus esille 

Kiinteistöihin kytkeytyvät vastuullisuuskriteerit: Vastuullisuuden kehittäminen sekä raportointi kiinteistö- ja rakentamisalalla -julkaisun sisältö on käytännöllinen ja ajankohtainen – miten rakennushankkeista ja kiinteistöistä ”louhitaan” tietoa, joka rikastaa yritysten raportointia ja tekee vastuullisuustyöstä yhä konkreettisempaa. 

 – Alalla vastuullisuuden painopiste on pitkään ollut ympäristövastuun osoittamisessa, mutta kokoamamme vastuullisuuskriteerit havainnollistavat vastuullisuustyön moniulotteisuutta ja laaja-alaisuutta, kuvaa tutkimusjohtaja Sini Saarimaa.  

Julkaisussa vastuullisuutta tarkastellaan asuntorakentamisen näkökulmasta, sillä ne ovat merkittävä osa suomalaista rakennuskantaa ja vaikuttavat laajasti sekä ympäristöön että ihmisiin – nyt ja tulevaisuudessa. 

Taustalla laaja tutkimus- ja asiantuntijayhteistyö  

Julkaisun taustalla on tutkimusprosessi, johon sisältyivät kirjallisuuskatsaukset, tiedon analysointi, teemahaastattelut, asiantuntijoiden yhteistyö sekä iteratiivinen toimikuntatyö. Työssä on ollut mukana laaja joukko yritysvastuun ja kestävän rahoituksen asiantuntijoita sekä lähes parikymmentä eri aiheiden tutkijaa tai asiantuntijaa.  

Julkaisun ohjausryhmänä on toiminut Rakennustietosäätiön toimikunta TK 480, Kiinteistökohtaiset vastuullisuuskriteerit, joiden asiantuntemus ja näkemykset ovat olleet arvokkaita työskentelyssä. Toimikunta on esimerkiksi valinnut julkaisussa esiteltävät kriteerit yli 60 kriteeriluonnoksen joukosta.  

ESRS-standardit luovat mittavan määrän uusia odotuksia alalle ja monet rakennuttajat ja alan toimijat pohtivat, miten vastuullisuustyöstä ja -raportoinnista saadaan käytännönläheinen osa toiminnan arkea. Julkaisu vastaa tarpeeseen erinomaisella tavalla, vaikka työ on ollut haasteellista jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, kertoo toimikunnassa vaikuttanut Rami Erkkilä Kuntarahoituksesta.  

Julkaisun tavoitteena on toimia sekä tietolähteenä että käytännön oppaana kaikille, jotka työskentelevät rakennetun ympäristön parissa,  jatkaa toimikunnassa työn rahoittajatahoa edustanut yliarkkitehti Sampo Vallius Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksesta. 

Avainsanat

vastuullisuuskiinteistötraportointirakentaminenkriteerit

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Rakennustietosäätiö RTS sr on yleishyödyllinen ja riippumaton suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttaja. Säätiö edistää kestävää ja laadukasta rakennettua ympäristöä, joka tukee ihmisten hyvinvointia. Säätiö toteuttaa yhdessä verkostojensa kanssa tutkimus- ja kehityshankkeita, edistää alan innovatiivisia toimintamalleja ja kiihdyttää käytännön ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Rakennustietosäätiö RTS on osa RTS-konsernia, johon kuuluvat säätiön omistamat Rakennustieto Oy, Rakennustietomalli Oy ja ET InfoKeskuse AS.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rakennustietosäätiö RTS sr

Murros-hausta rahoitusta rakennusalan normien ravisteluun – BLINK-hanke kehittää ratkaisuja ylikulutuksen vähentämiseksi3.12.2025 10:29:38 EET | Tiedote

Nesslingin säätiö vauhdittaa luonnon järjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta rahoittamalla tutkimusta ja tutkimukseen pohjautuvaa toimintaa. Vuonna 2025 säätiö myönsi ylimääräisenä miljoona euroa Murros-haun kautta hankkeille, jotka tuottavat tietoa ja tutkimuspohjaisia ratkaisuja rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautumiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye