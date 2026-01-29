SOTKA levähdysaluehanke ja Metsä Group edistävät vesilintujen suojelua Kemissä - katso videot

Kemin syyslevähdysalue on otettu mukaan valtakunnallista Metsästäjäliiton ja BirdLifen toteuttamaa SOTKA levähdysaluehanketta. Hankkeessa keskitytään vesilintukantojen tilan parantamiseen luomalla turvallisten syyslevähdysalueiden verkosto.

Kemissä sijaitseva uusi levähdysalue tarjoaa vesilinnuille rauhallisen ruokailuympäristön, jossa ne voivat kerätä vararavintoa syysmuuttomatkaa varten. Se hyödyttää paitsi suojelua myös metsästystä, sillä elinvoimaiset lintukannat ovat myös kestävän metsästyksen perusta.

Suomi on erittäin tärkeä pesimämaa suurelle joukolle Euroopassa tavattavia vesilintulajeja, mikä korostaa paitsi Suomen vastuuta niiden hyvinvoinnista myös Suomen mahdollisuuksia toimia laajasti muuta Eurooppaa hyödyttävästi.

Maailman kosteikkopäivänä 2.2. järjestöt haluavat kiinnittää huomiota vesilintukantojen hyvinvointiin ja niiden eteen tehtävään työhön.

”Euroopassa monien vesilintujen kannat ovat uhanalaistuneet. Metsästäjät, lintujärjestöt, teollisuus ja luonnonsuojelu arvataan usein vastavoimiksi. Yhteistyö Metsä Groupin kanssa on osoittanut, että kaikkien päämääränä voi olla luonnon hyvinvoinnin parantaminen”, kertoo Suomen Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen.

Hätähuuto vesilintujen puolesta

Vesilintutyön taustalla on huoli niiden tulevaisuudesta. Äärimmäisen uhanalaiseksi pudonneen punasotkan kannasta on kadonnut 80-luvun jälkeen jopa 97 prosenttia elinympäristöjen heikkenemisen ja muiden syiden vuoksi. Myös yleisimmän sorsalajimme, sinisorsan, kanta on kääntynyt laskuun viimeisimmän 10 vuoden aikana.

Ojituksen kuormitus kuten ravinteet, liuennut humus sekä kiintoaineet vaikuttavat alapuolisiin vesistöihin. Vedenlaadun heikkeneminen vaikeuttaa lintujen ravinnonsaantia ja on johtanut lintuvesien umpeenkasvuun ja yksipuolistumiseen. Sisävedet ovat kuormituksen tuloksena särkikalaistuneet, mikä lisää ravintokilpailua sorsien kanssa.

”SOTKA on laskeutunut Kemiin. Tämä on osa strategista työtämme, jossa kehitämme vastuullisen vesilinnustuksen toteutumista samalla kun huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta sekä kestävistä riistakannoista”, Pekkarinen kertoo.

"SOTKA-levähdysalueessa on kyse valtakunnallisesta toiminnasta, jossa luodaan vesilintujen pääreiteille syyslevähdysalueiden verkosto. Monipuolisilla lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisten toimijoiden yhteistyöllä on pystytty ottamaan hienoja askelia, jotka osaltaan auttavat luontokadon torjunnassa”, toteaa BirdLifen lintuvesiasiantuntija Jari Ullakko.

Metsä Groupin lippulaivahanke kiinnostaa kansainvälisesti

SOTKA-levähdysalue on osa laajempaa Metsä Groupin luonnon monimuotoisuutta edistävää kokonaisuutta. Satoja hehtaareja käsittävä tehdasalue ja sitä ympäröivät maa-alueet on pilottialue, jossa on tunnistettu rakennetun ja teollisen ympäristön mahdollisuudet vahvistaa luonnon tilaa.

Alueella on perustettu mittavat luonnonkukkaniityt yli 100 kasvilajin paikallisista kannoista. Tehtaan ulkopuolisella alueella Kemin kaupunki ylläpitää lapinlehmien kesälaitumia perinneympäristöihin liittyvien luonnonarvojen palauttamiseksi. Tehdasalueella pesivä äärimmäisen uhanalainen rantakurvi on erityistarkkailussa osana linnustoseurantoja ja lintuharrastajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta kertoo Kemin hankkeen kiinnostavan kansainvälisesti. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa sekä luonnon hyvinvointiin että paikalliseen yhteisöön.

”Biotaloustoimijana luonto on kaiken tekemisen ja kehittämisen perusta. Kemissä on toteutettu uudistavan maankäytön pilottihanketta, mikä haastaa luontotoimiin ja kulttuurimuutokseen rakennetussa ja teollisessa ympäristössä. Metsä Groupin kokemus metsästäjäorganisaatioiden, lintuharrastajien ja muiden sidosryhmin kanssa on ollut hyvin rohkaiseva. Maalissa emme vielä ole, mutta yhteistyö on avain tuloksiin tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta”, sanoo Lehesvirta.

Uusia videoita alueelta

Alta linkeistä löytyvillä videoilla kemiläiset paikallistoimijat, metsästysseura Hiilimön Erästäjien varapuheenjohtaja Mika Ravander sekä Meri-Lapin lintuharrastajien paikallisyhdistys Xenus ry:n suojeluvastaaava Tuomo Karplund kertovat vapaaehtoispohjalta tekemästään työstä Kemissä vesilintukantojen elpymisen hyväksi.

Kemi on Suomen mittakaavassa merkittävä eurooppalaisten vesilintujen levähdysalue. Metsä Groupin Timo Lehesvirta avaa videolla yksityissektorin toiminnan tavoitteita Kemissä, samoin SOTKA levähdysaluehankkeen lintuvesiasiantuntijat, Veli-Matti Pekkarinen ja Jari Ullakko kertovat vesilintukantojemme ajankohtaisia kuulumisia.

SOTKA levähdysaluehanke on Maa- ja metsätalousministeriön hanke. SOTKA – sorsalintujen tilan kohentaminen -hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa sekä pyydetään pienpetoja. Näkyviä tuloksia odotetaan muutamassa vuodessa. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. SOTKA-hanke käynnistyi keväällä 2020 ja jatkuu osana HELMI-elinympäristöohjelmaa vuoteen 2030 asti.