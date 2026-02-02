MB Rahastot tukemaan Pharmatoryn kasvua

Vuonna 2001 perustettu Pharmatory tarjoaa palveluja kansainvälisille lääke- ja bioteknologiatoimialan yrityksille lääkekehityksen alalla toimien sopimuskehitys- ja valmistuskumppanina ihmis- ja eläinlääkkeille. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluvat analyyttiset palvelut, prosessikehitys sekä sopimusvalmistus hyvän tuotantotavan (GMP) sertifikaatin mukaisesti. Yhtiön toiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakaskumppanuuksiin. Pharmatoryllä on tuotantoyksikkö Oulussa, jossa työskentelee kokenut ja syvällisen asiantuntemuksen omaava kemian alan ammattilaisten tiimi.

”Olen iloinen voidessani jakaa merkittävän uutisen Pharmatoryn matkalla. Toivotamme MB Rahastot lämpimästi tervetulleeksi sijoittajaksemme ja kumppaniksemme. Tämä on enemmän kuin taloudellinen sijoitus – kyse on yhteisestä näkemyksestä siitä, mitä olemme rakentamassa ja mihin olemme menossa. Heti ensimmäisistä keskusteluista lähtien oli selvää, että jaamme saman vision, kunnianhimon ja arvot. MB:n kokemuksen ja tuen ansiosta meillä on erinomaiset edellytykset vauhdittaa kasvuamme ja lisätä asiakkaillemme tuottamaamme arvoa. Tämä sijoitus on merkittävä tapahtuma 25-vuotisella matkallamme, emmekä olisi voineet valita parempaa kumppania yhtiön seuraavaan vaiheeseen. Pharmatory on jatkossakin täysin sitoutunut tarjoamaan poikkeuksellista ja laadukasta asiakaskokemusta. Olen kiitollinen kaikille, jotka ovat olleet mukana matkalla tähän asti – parhaat hetket ovat vielä edessä.”, toteaa Pharmatoryn perustajajäsen ja toimitusjohtaja, FT Jaana Karjalainen.

MB Rahastojen tukemana Pharmatory suunnittelee toimintansa laajentamista nopeasti kasvavaan korkea-aktiivisten vaikuttavien lääkeaineiden (HPAPI) markkinaan investoimalla uuden HPAPI tuotantotilan käyttöönottoon.

”Pharmatory toimii erittäin mielenkiintoisella pienmolekyylisten vaikuttavien lääkeaineiden sopimuskehitys- ja valmistusmarkkinalla ja yhtiöllä on vahva maine korkeatasoisesta tieteellisestä osaamisesta, ketteristä ja asiakaslähtöisistä palveluista, laadusta sekä tehokkaasta projektinhallinnasta. Yhtiöllä on erittäin osaava johto, jolla on vahvaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta, sekä organisaatio, jolla on syvällistä kemian alan osaamista. Pharmatory on asemoitunut hyvin laajentuakseen merkittävän kokoiseen ja nopeasti kasvavaan korkea-aktiivisten vaikuttavien lääkeaineiden sopimuskehitys- ja valmistusmarkkinalle, jonka kehitystä tukevat voimakkaat taustalla vaikuttavat trendit ja MB Rahastot on erittäin innoissaan tukemassa yhtiön kasvua.”, kertoo partneri Anssi Mattila MB Rahastoista.

”Investointi keskittyy uuden tuotantoalueen toteuttamiseen sekä sitä tukevan infrastruktuurin kehittämiseen yrityksen nykyisissä tiloissa. Tämä mahdollistaa entistä laajemman palveluvalikoiman tarjoamisen erityisesti korkea-aktiivisten vaikuttavien lääkeaineiden hyvän tuotantotavan (GMP) mukaisen valmistuksen markkinalla lähitulevaisuudessa. Pharmatoryn koko tiimi on innoissaan ja vakuuttunut siitä, että tämä yhteistyö tuo selkeitä etuja asiakkaillemme sekä entisestään vahvistaa palvelujamme, joihin asiakkaamme ovat vuosien varrella tottuneet luottamaan. Yhteistyö MB:n kanssa sekä uudet hallituksen jäsenet vahvistavat matkaamme ja tarjoavat meille erinomaisen tuen seuraavaan kasvuvaiheeseen, toteaa FT Heikki Hassila, Pharmatoryn liiketoiminnan kehitysjohtaja.

Pharmatoryn hallitusta vahvistetaan nimittämällä TkT Knut Ringbom, Biovianin perustajajäsen ja entinen toimitusjohtaja, sekä DI Arto Toivonen, Fermionin entinen toimitusjohtaja ja Orionin entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja, yhtiön hallitukseen. Ringbom ja Toivonen tulevat myös Pharmatoryn osakkeenomistajiksi yhdessä johdon ja MB Rahastojen kanssa. Pharmatoryn hallituksen puheenjohtajana toimii Anssi Mattila sekä muut jäsenet ovat Meri Koivula, Knut Ringbom ja Arto Toivonen.

Pharmatory lyhyesti

Vuonna 2001 perustettu Pharmatory on suomalainen lääkealan sopimuskehitys- ja valmistusyhtiö (CDMO), joka on erikoistunut pienmolekyylisiin vaikuttaviin lääkeaineisiin (API). Yhtiö tukee lääke- ja bioteknologiatoimialan yrityksiä lääkekehityksessä sopimuskehitys- ja valmistuspalvelutarjoamallaan, joka sisältää analyyttiset palvelut, prosessikehittämisen sekä sopimusvalmistuksen ihmis- ja eläinlääkkeissä. Pharmatory toimii sekä uusien kemiallisten yhdisteiden (NCE) että geneeristen markkinoiden lääkeaineiden parissa hyvän tuotantotavan (GMP) sertifikaatin mukaisesti. Pharmatoryn toimitilat, jotka sijaitsevat Oulussa, ovat Euroopan lääkeviraston (EMA/FIMEA) tarkastamat ja lisäksi sen toimintaa valvovat säännöllisesti yhtiön kumppanit ja asiakkaat. www.pharmatory.com



MB Rahastot lyhyesti

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi yli 50 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa. www.mb.fi