Ampumahiihdon maailmancup maaliskuussa: Suurempi VIP-teltta ja pääkatsomo varattu

30.1.2026 12:56:01 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote

Hankimme siis lisää piimälettuja ja Puruveden muikkuja, vastaavat järjestäjät yritysmyynnin hyvään kysyntään maaliskuun kisoissa.

Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun kisakylä nousee Pohjois-Karjalaan, Kontiolahden ampumahiihtostadionille. Kuva: Sami Vuomajoki
Ampumahiihdon maailmancupissa Kontiolahdella on päädytty suurentamaan VIP-teltan kokoa hyvän lippukysynnän takia. Aiemmin 300-paikkainen teltta on nyt laajennettu 400-paikkaiseksi.

”Laajennuksesta huolimatta torstain VIP-paikat ovat nyt varattuja. Lauantaina on pari pöytää vapaana, perjantaina ja sunnuntaina hieman useampi. Varausaste on kaikkiaan jo noin 80 prosenttia”, iloitsee yritysmyyntiä hoitanut Johanna Tanninen Kontiolahden Urheilijoista.

"Tammikuu toi uutta säpinää myös ryhmämyyntiin, kun yhdistykset, yritykset ja kotimaiset matkanjärjestäjät tekivät omia varauksiaan pää- ja latukatsomoon", Tanninen sanoo.    

Lisää piimälettuja ja kerroksia katsomoon

Suurempi teltta ei aiheuta radikaaleja muutoksia järjestelyihin.

”Hankimme siis lisää piimälettuja, Puruveden muikkuja ja muuta tarjottavaa kysynnän mukaan sekä varaudumme siihen, että keittiössä ja asiakaspalvelussa on riittävästi tekijöitä”, Tanninen sanoo.

Järjestäjä päätti tällä viikolla tilata myös aiempaa suuremman pääkatsomon.

”Perinteisesti lippukauppa latukatsomoon ja pääkatsomoon kiihtyy aivan tapahtuman alla. Nyt on olemassa mahdollisuus, että etenkin lauantaina pienempi katsomo täyttyy. Suuremmalla katsomolla varaudumme siihen, että paikkoja riittää useammalle”, sanoo lipunmyynnistä vastaava Jarno Lautamatti.

Edessä kuukauden loppukiri

Kontiolahden kilpailupäivät ovat torstaista sunnuntaihin 5.–8. maaliskuuta. Tammi-helmikuun vaihteessa valmistelut ovat hyvällä mallilla, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen.  

”Joukkueiden ilmoittautumisten määräaika on ensi maanantaina. Nyt mukaan on ilmoittautunut 20 maata. Kisakylän rakentaminen käynnistyy helmikuun puolivälissä, ja joukkueet saapuvat Joensuun seudulle viikon 10 alussa”, Leinonen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat

Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 5.-8.3.2026 sekä 25.-29.11.2026.

