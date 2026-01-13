Ampumahiihdon maailmancup maaliskuussa: Suurempi VIP-teltta ja pääkatsomo varattu
30.1.2026 12:56:01 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
Hankimme siis lisää piimälettuja ja Puruveden muikkuja, vastaavat järjestäjät yritysmyynnin hyvään kysyntään maaliskuun kisoissa.
Ampumahiihdon maailmancupissa Kontiolahdella on päädytty suurentamaan VIP-teltan kokoa hyvän lippukysynnän takia. Aiemmin 300-paikkainen teltta on nyt laajennettu 400-paikkaiseksi.
”Laajennuksesta huolimatta torstain VIP-paikat ovat nyt varattuja. Lauantaina on pari pöytää vapaana, perjantaina ja sunnuntaina hieman useampi. Varausaste on kaikkiaan jo noin 80 prosenttia”, iloitsee yritysmyyntiä hoitanut Johanna Tanninen Kontiolahden Urheilijoista.
"Tammikuu toi uutta säpinää myös ryhmämyyntiin, kun yhdistykset, yritykset ja kotimaiset matkanjärjestäjät tekivät omia varauksiaan pää- ja latukatsomoon", Tanninen sanoo.
Lisää piimälettuja ja kerroksia katsomoon
Suurempi teltta ei aiheuta radikaaleja muutoksia järjestelyihin.
”Hankimme siis lisää piimälettuja, Puruveden muikkuja ja muuta tarjottavaa kysynnän mukaan sekä varaudumme siihen, että keittiössä ja asiakaspalvelussa on riittävästi tekijöitä”, Tanninen sanoo.
Järjestäjä päätti tällä viikolla tilata myös aiempaa suuremman pääkatsomon.
”Perinteisesti lippukauppa latukatsomoon ja pääkatsomoon kiihtyy aivan tapahtuman alla. Nyt on olemassa mahdollisuus, että etenkin lauantaina pienempi katsomo täyttyy. Suuremmalla katsomolla varaudumme siihen, että paikkoja riittää useammalle”, sanoo lipunmyynnistä vastaava Jarno Lautamatti.
Edessä kuukauden loppukiri
Kontiolahden kilpailupäivät ovat torstaista sunnuntaihin 5.–8. maaliskuuta. Tammi-helmikuun vaihteessa valmistelut ovat hyvällä mallilla, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen.
”Joukkueiden ilmoittautumisten määräaika on ensi maanantaina. Nyt mukaan on ilmoittautunut 20 maata. Kisakylän rakentaminen käynnistyy helmikuun puolivälissä, ja joukkueet saapuvat Joensuun seudulle viikon 10 alussa”, Leinonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna TanninenMyyntipäällikköKontiolahden Urheilijat ryPuh:+358 50 3726 096tickets@kontiolahtibiathlon.com
Jarno LautamattiPääsihteeriAmpumahiihdon maailmancup KontiolahtiPuh:+358 43 218 0573jarno@kontiolahtibiathlon.com
Sami LeinonenKontiolahden maailmancup-tapahtumien johtajaPuh:+358 50 557 8003sami@kontiolahtibiathlon.com
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 5.-8.3.2026 sekä 25.-29.11.2026.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kontiolahti Biathlon
Suomalaismenestys siivittää lippumyyntiä – VIP-paikat lauantailta varattu13.1.2026 06:22:00 EET | Tiedote
Kansalaiset kysyvät aiempaa enemmän maajoukkueurheilijoiden nimikirjoituksia. Maaliskuun kotikisoissa tähän on varauduttu.
Ampumahiihdon maailmancup: Palkintopöydässä karjalaisia tekstiilejä ja eräastioita17.12.2025 08:47:36 EET | Tiedote
Viesteissä kolmen parhaan joukkueen urheilijat ja yksilökilpailuissa kuusi parasta palkitaan suomalaisilla käyttöesineillä.
Ampumahiihdon maailmancup Matkamessuilla: ”Suomalaismenestys näkyy jo”11.12.2025 12:02:12 EET | Tiedote
Suomalaisurheilijoiden kärkisijoitukset maailmancupissa heijastuvat maaliskuun osakilpailun lipunmyyntiin Kontiolahdella. Tammikuun Matkamessujen vieraita palvelee pop up -lipunmyyntipiste.
Finland to Bid for the 2031 Biathlon World Championships25.11.2025 08:57:19 EET | Tiedote
The host of the 2031 Biathlon World Championships will be chosen at the International Biathlon Union (IBU) Congress in autumn 2026.
Suomi hakee ampumahiihdon MM-kisoja vuodelle 203125.11.2025 07:28:27 EET | Tiedote
MM-kisaisäntä valitaan Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n kongressissa syksyllä 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme