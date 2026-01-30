Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026
30.1.2026 13:46:43 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:
1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Eeva-Liisa Virkkunen, Leena Mörttinen ja Jero Ahola toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anne Jalkala ja Mikko Mursula ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Mika Lehtimäen ja Christoffer Nybergin valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.
Mika Lehtimäki, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen. Lehtimäki on toiminut Boliden-konsernin energiapäällikkönä vuodesta 2011 alkaen. Aiemmin Lehtimäki on toiminut Outokumpu Oyj:ssä eri tehtävissä vuosina 1997–2011.
Lisäksi Lehtimäki on Teknologiateollisuus ry:n kestävän kehityksen työryhmän jäsen.
Christoffer Nyberg, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen. Nyberg on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vanhempana salkunhoitajana vuodesta 2025 alkaen, salkunhoitajana vuosina 2023–2025 ja analyytikkona vuosina 2020–2022. Aiemmin Nyberg on toiminut Ernst & Young Oy:n analyytikkona vuosina 2016–2020 sekä Ålandsbanken Abp:ssä salkunhoitajana vuosina 2014–2016.
Lisäksi Nyberg on Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n, Valtatie 7 Holding Oy:n ja Buffalo HoldCo Oy:n hallituksien jäsen.
Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Eeva-Liisa Virkkunen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Eeva-Liisa Virkkunen, Jero Ahola ja Mika Lehtimäki ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Leena Mörttinen ja Christoffer Nyberg ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.
Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
2. Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 3 000 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.
Lisätietoja Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Karri Safo (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Räsänen (nimeäjänä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).
Lisätietoja:
Fingrid, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Marina Louhija
puh. 040 519 0627
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Kantaverkon siirtovarmuus erinomainen vuonna 202530.1.2026 09:08:05 EET | Tiedote
Fingridin hallinnoiman sähkönsiirron kantaverkon siirtovarmuus saavutti erinomaisen tason vuonna 2025. Häiriökeskeytysten aiheuttama taloudellinen haitta oli mittaushistorian pienin ja siirtovarmuusprosentti korkein. Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu oli erinomaisella tasolla ja parani merkittävästi.
Main grid transmission reliability rate excellent in 202530.1.2026 09:08:05 EET | Press release
In 2025, the main grid managed by Fingrid recorded the best transmission reliability rate since measurements began. The frequency quality of the Nordic synchronous area was at an excellent level and improved significantly.
Tasevastaavien tasepalvelumaksut laskevat 1.3.202629.1.2026 09:17:06 EET | Tiedote
Fingrid laskee tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.3.2026 alkaen. Laskun syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso.
Balance service fees for balance responsible parties to decrease on 1 March 202629.1.2026 09:17:06 EET | Press release
Fingrid will lower the balance service fees for balance responsible parties from March 1, 2026. The reason for the decrease is due to lower costs of power system reserves.
Kuuleminen muutoksesta pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmään FI–EE-rajalla26.1.2026 14:05:15 EET | Tiedote
Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering ehdottavat muutosta hyväksyttyyn pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmään. Kuuleminen on avoinna 26.2. saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme