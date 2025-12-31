Gigantin tammikuun telecom-katsaus: kestosuosikki vei kärkisijan ja yllätysbrändi palasi myydyimpien listalle

Gigantin tammikuun myydyimpien puhelinten lista kertoo alkuvuoden ostokäyttäytymisestä, jossa kampanjat ohjaavat valintoja selvästi. Kuluttajien ostaminen jakautuu kahteen suuntaan: toiset etsivät mahdollisimman edullista ja toimivaa arkipuhelinta, toiset hyödyntävät hinnanlaskuja ja päivittävät premium-luokkaan itselle sopivan hintapisteen löytyessä.

Listan kärjessä nähtiin tuttu kaksikko: Apple ja Samsung nappasivat molemmat neljä paikkaa kärkikymmeniköstä. Kummaltakin brändiltä ostetaan nyt rinnakkain sekä tuoreimpia että parin vuoden takaisia malleja, kun kampanjahinnat madaltavat laitteen päivittämisen kynnystä.

“Vuodenvaihteen kampanjat tekevät päätöksestä monelle hyvin helpon. Kun premium-laitteen hinta tipahtaa lähemmäs arkipuhelimen tasoa, moni ajattelee, että nyt päivitetään kerralla kunnolla”, kertoo Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.

Tammikuun listan kiinnostavin tulokas on Motorola G06, joka ylsi kärkikymppiin edullisessa hintapisteessä. Brändi on monelle tuttu jo vuosien takaa, mutta nykyisin se erottuu kilpailijoistaan erityisesti muotoilulla ja värivalikoimalla. Paluu TOP 10 -listalle kertoo siitä, että kuluttajat etsivät persoonallisempia vaihtoehtoja.

”Motorolalla on uniikki mallisto ja tunnistettava oma tyyli. Se vetoaa niihin, jotka haluavat jotain muuta kuin sen ilmeisimmän valinnan, ja puhelimia löytyy moniin eri budjetteihin ja tarpeisiin”, toteaa Kiekkinen.

Uutuuskevät herättää intoa – kuvanlaadun odotukset korkealla

Kevät on puhelinmarkkinassa perinteisesti uutuuksien aikaa, ja vuoden 2026 ensimmäisiä julkistuksia odotetaan jo kuumeisesti. Katseet kääntyvät erityisesti Samsungin uuteen Galaxy S -sarjaan, jonka odotetaan tuovan päivityksiä tuttuun lippulaivamallistoon.

Uutuuspuhelinta ostaessa valtaosan huomio on kameran käytettävyydessä: hyvän kuvan täytyy syntyä vaivatta, oli valaistus mikä tahansa. Tekoäly ei ole useimmalle vielä varsinainen ostopäätöksen kriteeri, mutta sen merkitys näkyy arjessa huomaamatta.

“Jos aiemmin kysyttiin muistimäärästä, nyt kysytään, saako tällä hyvät kuvat ilman säätöä. Kamera on tähti ja tekoäly pysyy kulisseissa”, Kiekkinen naurahtaa.

Puettavan teknologian kysyntä pysyi tammikuussa vahvana joulusesongin jälkeen, mutta listalla nähtiin selkeä järjestyksen muutos. Pitkään listan ykkössijaa hallinnut Oura Ring 4 joutui väistymään, kun Apple Watch -mallit nousivat kärkipaikoille.

”Hyvinvoinnin mittaaminen kiinnostaa kohderyhmiä laidasta laitaan: listalla näkyy useita aktiivisuuden ja palautumisen seurantaan painottuvia laitteita, sekä matalamman kynnyksen yleiskelloja”, summaa Kiekkinen.

Tammikuun myydyimmät puhelimet TOP 10

1. iPhone 16

2. Samsung Galaxy A26 5G

3. Samsung Galaxy S24 5G

4. Samsung Galaxy A16 LTE

5. iPhone 16E

6. Samsung Galaxy A56 5G

7. iPhone 17

8. iPhone 17 Pro Max

9. OnePlus Nord CE5

10. Motorola G06

Tammikuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10

1. Apple Watch Series 11

2. Apple Watch SE 3

3. Samsung Galaxy Fit3

4. HUAWEI Fit 4 Black

5. Oura ring 4

6. Samsung watch 7

7. Polar Ignite 3

8. Huawei watch gt5

9. Xplora X6 eSIM watch-phone for kids

10. HUAWEI band 10