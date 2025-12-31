Gigantin tammikuun telecom-katsaus: kestosuosikki vei kärkisijan ja yllätysbrändi palasi myydyimpien listalle
31.1.2026 06:00:00 EET | Gigantti | Tiedote
Tammikuussa puhelinostoksilla Apple nappasi jälleen myydyimmän puhelimen ykkössijan, ja Samsungin mallit pitivät vahvaa otetta useissa hintaluokissa. Kärkikymppiin mahtui myös yllätys, kun pitkään listoilta puuttunut Motorola ylsi sijoituksille. Katseet kääntyvät jo kevään uutuuksiin. Asiantuntijamme avaa, miksi puhelinten suojaamiseen panostetaan nyt aiempaa enemmän.
Gigantin tammikuun myydyimpien puhelinten lista kertoo alkuvuoden ostokäyttäytymisestä, jossa kampanjat ohjaavat valintoja selvästi. Kuluttajien ostaminen jakautuu kahteen suuntaan: toiset etsivät mahdollisimman edullista ja toimivaa arkipuhelinta, toiset hyödyntävät hinnanlaskuja ja päivittävät premium-luokkaan itselle sopivan hintapisteen löytyessä.
Listan kärjessä nähtiin tuttu kaksikko: Apple ja Samsung nappasivat molemmat neljä paikkaa kärkikymmeniköstä. Kummaltakin brändiltä ostetaan nyt rinnakkain sekä tuoreimpia että parin vuoden takaisia malleja, kun kampanjahinnat madaltavat laitteen päivittämisen kynnystä.
“Vuodenvaihteen kampanjat tekevät päätöksestä monelle hyvin helpon. Kun premium-laitteen hinta tipahtaa lähemmäs arkipuhelimen tasoa, moni ajattelee, että nyt päivitetään kerralla kunnolla”, kertoo Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.
Tammikuun listan kiinnostavin tulokas on Motorola G06, joka ylsi kärkikymppiin edullisessa hintapisteessä. Brändi on monelle tuttu jo vuosien takaa, mutta nykyisin se erottuu kilpailijoistaan erityisesti muotoilulla ja värivalikoimalla. Paluu TOP 10 -listalle kertoo siitä, että kuluttajat etsivät persoonallisempia vaihtoehtoja.
”Motorolalla on uniikki mallisto ja tunnistettava oma tyyli. Se vetoaa niihin, jotka haluavat jotain muuta kuin sen ilmeisimmän valinnan, ja puhelimia löytyy moniin eri budjetteihin ja tarpeisiin”, toteaa Kiekkinen.
Uutuuskevät herättää intoa – kuvanlaadun odotukset korkealla
Kevät on puhelinmarkkinassa perinteisesti uutuuksien aikaa, ja vuoden 2026 ensimmäisiä julkistuksia odotetaan jo kuumeisesti. Katseet kääntyvät erityisesti Samsungin uuteen Galaxy S -sarjaan, jonka odotetaan tuovan päivityksiä tuttuun lippulaivamallistoon.
Uutuuspuhelinta ostaessa valtaosan huomio on kameran käytettävyydessä: hyvän kuvan täytyy syntyä vaivatta, oli valaistus mikä tahansa. Tekoäly ei ole useimmalle vielä varsinainen ostopäätöksen kriteeri, mutta sen merkitys näkyy arjessa huomaamatta.
“Jos aiemmin kysyttiin muistimäärästä, nyt kysytään, saako tällä hyvät kuvat ilman säätöä. Kamera on tähti ja tekoäly pysyy kulisseissa”, Kiekkinen naurahtaa.
Puettavan teknologian kysyntä pysyi tammikuussa vahvana joulusesongin jälkeen, mutta listalla nähtiin selkeä järjestyksen muutos. Pitkään listan ykkössijaa hallinnut Oura Ring 4 joutui väistymään, kun Apple Watch -mallit nousivat kärkipaikoille.
”Hyvinvoinnin mittaaminen kiinnostaa kohderyhmiä laidasta laitaan: listalla näkyy useita aktiivisuuden ja palautumisen seurantaan painottuvia laitteita, sekä matalamman kynnyksen yleiskelloja”, summaa Kiekkinen.
Tammikuun myydyimmät puhelimet TOP 10
1. iPhone 16
2. Samsung Galaxy A26 5G
3. Samsung Galaxy S24 5G
4. Samsung Galaxy A16 LTE
5. iPhone 16E
6. Samsung Galaxy A56 5G
7. iPhone 17
8. iPhone 17 Pro Max
9. OnePlus Nord CE5
10. Motorola G06
Tammikuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
1. Apple Watch Series 11
2. Apple Watch SE 3
3. Samsung Galaxy Fit3
4. HUAWEI Fit 4 Black
5. Oura ring 4
6. Samsung watch 7
7. Polar Ignite 3
8. Huawei watch gt5
9. Xplora X6 eSIM watch-phone for kids
10. HUAWEI band 10
Trendinosto: uutuuskausi nostaa näytönsuojauksen arvoa
- Alkuvuosi on uutuuksien julkistusaikaa, ja samalla kiinnostus puhelinten suojaamiseen kasvaa. Gigantissa näytönsuojapalvelu ScreenSmartin suosio on noussut koko tilikauden ajan.
- Laitteiden näytöt saattavat naarmuuntua helposti, jos niitä kannetaan samassa laukussa tai taskussa avainten tai muiden kovien esineiden kanssa. Takuu tai vakuutukset eivät kata mahdollisia kosmeettisia näytön vaurioita, ellei näyttö ei ole haljennut.
- Laadukkaalla suojauksella tavoitellaan stressitöntä käyttäjäkokemusta ja jälleenmyyntiarvon säilymistä korkealla tasolla.
- ScreenSmartissa suoja asennetaan myymälässä räätälöidysti valmiiksi, ja tarvittaessa vaurioitunut suoja voidaan vaihtaa uuteen pelkällä asennusmaksulla.
- Suojakalvoista löytyy vaihtoehtoja moniin tarpeisiin: esimerkiksi Eco-malli on 100 % biohajoava, Privacy-malli suojaa ulkopuolisten katseilta ja Elite-malli on valmistettu erityisen kestäväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni KiekkinenGigantti Oy Ab / telecom-tuotteiden myyntipäällikköPuh:+358 40 826 0010toni.kiekkinen@gigantti.fi
Kuvat
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 37 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 400 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Liikevaihtomme tilikaudella 2023/2024 oli 478 miljoonaa euroa. Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gigantti
Gigantin joulukuun telecom-katsaus: Lahjapaketit täyttyivät klassikoista, hyvinvointitrendi toi loppuvuoden myyntipiikin31.12.2025 11:04:44 EET | Tiedote
Joulukuun puhelinmyynnissä korostuivat tutut kärkibrändit, kun Apple ja Samsung nousivat lahjasesongin kärkeen. Mutta mikä oli koko vuoden myydyin puhelin? Joulun jälkeinen aika toi uuden suosiopiikin puettavaan teknologiaan, ja Oura summasi vuoden menestykseksi. Talven pakkaskelien kiristyessä asiantuntijamme antaa parhaat vinkit puhelimen kunnossapitoon kylmässä ulkoilmassa.
Joululahjaksi ruohonleikkuri? Nämä kesätuotteet myyvät yllättäen keskellä talvea22.12.2025 14:10:50 EET | Tiedote
Joulukauppa käy Gigantissa aattoon asti kuumana, mutta kaikki pukinkonttiin päätyvät tuotteet eivät liity talveen. Esimerkiksi robottiruohonleikkureita, hyttysansoja ja slush- sekä jäätelökoneita on ostettu joulusesonkina aktiivisesti ympäri Suomen. Hankintoihin liittyy sekä ennakointia, trendi-ilmiöitä että hyvien hintojen hyödyntämistä, arvioi kodin pienkoneiden asiantuntija.
Gigantilta 40 000 € valtakunnalliseen Joulupuu-toimintaan – 28 myymälää mukana, pääkumppanuus jatkuu myös 20263.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Gigantti suuntaa perinteikkään joululahjoituksensa eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi valtakunnallisen Joulupuu-keräyksen kautta. Samalla Gigantti lähtee Joulupuun pääyhteistyökumppaniksi, jatkaen kumppanuutta myös vuoteen 2026. Lahjoituksen kokonaisarvo 2025 on 40 000 euroa, ja siihen osallistuvat 28 Gigantti-myymälää ympäri Suomen.
Gigantin Black Fridaysta ennätyskampanja – kokonaismyynnistä historian suurin2.12.2025 10:00:32 EET | Tiedote
Gigantin Black Friday 14.11.–1.12.2025 kasvoi ennätysmittoihin sekä kuluttaja- että yritysmyynnin puolella. Kampanja oli myynnillisesti +7 % edellisvuotta suurempi ja samalla koko yrityksen historian suurin. Myyntilistojen kärkeen nousivat puhelinten ohella robotti-imurit, tietokoneet, pelikonsolit, pelitietokoneiden komponentit ja älysormukset. Kappalemääräisen myynnin kärkituotteita olivat PlayStation-konsolit sekä Legot, ja yksittäisistä tuotekategorioista suurin kasvu oli tietokoneissa sekä Epoq-keittiöissä.
Gigantin marraskuun telecom-katsaus: Premium-puhelimet nousivat Black Fridayn suosikeiksi – ostokäyttäytymisessä näkyivät harkitut valinnat1.12.2025 09:53:11 EET | Tiedote
Black Friday ravisteli marraskuun myydyimpien listaa, kun premium-puhelimet nousivat vahvasti esiin ja puettavan teknologian myynti rikkoi ennätyksiä. Ouran nousu jatkuu ja älysormus jopa kolminkertaisti viime vuoden myyntinsä. Asiantuntijamme näkee marraskuun kokonaiskuvassa harkitumpia valintoja ja nostaa esiin trendin, joka saattaa näkyä joulun lahjapaketeissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme