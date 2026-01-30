Vihreät esittää ammatillisen koulutuksen nostamista takaisin arvoonsa

Ammatillisella koulutuksella on kolmiosainen tehtävä: se tarjoaa työelämän kannalta elintärkeää ammatillista osaamista, ehkäisee syrjäytymistä ja on askel kohti korkeakouluopintoja. Tehtävä ei toteudu, jos päättäjät eivät ymmärrä amiksen arvoa.

– Ammatillista koulutusta ei pitäisi ajatella toissijaisena vaihtoehtona lukion suhteen, sillä ammatillisen osaamisen merkitys on tänä päivänä aivan yhtä keskeinen kuin aiemminkin ja sitä kautta valmistuvat monien eri alojen huippuosaajat. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että Orpon hallitus ei ymmärrä amiksen arvoa, vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen sanoo.

Ammatillisen koulutuksen laiminlyönti on näkynyt esimerkiksi lähiopetuksen vähentymisenä.

– Itseohjautuvuuden odottaminen etenkin nuorilta opiskelijoilta on kohtuutonta. Ilman riittävää lähiopetusta sekä yleissivistäviä opintoja ammatillinen koulutus ei myöskään tarjoa tarvittavia jatko-opintomahdollisuuksia. Vihreät esittää lähiopetustuntien määrän lisäämistä oppivelvollisille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille niin, että lähiopetuksen minimimäärä kasvaisi 12 tunnista 18 tuntiin osaamispistettä kohden, vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Inka Hopsu toteaa.

Orpon hallitus on leikannut ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa.

– Samaan aikaan kun ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt, on ammatillisen koulutuksen rahoitus heikentynyt. Tämä on kestämätön tie, joka näkyy jo nyt ammatillisen koulutuksen tarjoaman osaamisen heikentymisenä. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on viimeinkin turvattava ja uusien leikkausten tekeminen lopetettava. Nyt on aika antaa työrauhalupaus ammatilliseen koulutukseen, Holopainen painottaa.

Vihreät on esittänyt myös aikuiskoulutustuen palauttamista, joka mahdollistaisi työvoimapula-aloille kouluttautumisen myös ammatillisella puolella.

Ammatillisesta kuntoutuksesta olisi syytä järjestää kokeilu

Nykyinen koulutusjärjestelmä ei riittävän hyvin tunnista sitä osaa ikäluokasta, jolla on jo nuorena alentunut työkyky tai esimerkiksi mielenterveyden haasteita, jotka muodostavat esteen tavanomaisten opintojen suorittamiselle. Oppivelvollisuuden pidentäminen on tuonut heidät erityisesti TUVA-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen piiriin.

– Vihreät esittää kuntouttavan ammatillisen koulutuksen kokeilua, joka olisi yhdistelmä hyvinvointialueiden palveluita, työpajatoimintaa sekä ammatillista koulutusta. Olisi sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta tärkeää, että kaikille nuorille aukeaisi reitti suorittaa koko toisen asteen tutkinto ja rakentaa työuraa. Yhteisön osaksi kiinnittyminen on myös itsessään kuntouttavaa. Kuntaliitto tiedotti juuri selvittävänsä aihetta tänä keväänä. Odotamme tuloksia mielenkiinnolla, Hopsu sanoo.

Hopsu on jättänyt kuntouttavan ammatillisen koulutuksen kokeilun järjestämisestä eduskunnassa toimenpidealoitteen 30.1.2026.