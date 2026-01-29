Uudistuksia Sokkarilla – kauppakeskuksen ravintolapalveluita kehitetään

Kauppakeskus Sokkarilla tehdään muutoksia pohjakerroksessa tulevien kuukausien aikana. Lisäksi Sokkarin 2. kerroksen ravintolatoimijat Caffitella, Itsudemo ja Friends & Brgrs ovat uudistaneet toimitilojaan merkittävästi.

Mestarin Herkun ravintola ja kahvilapalvelut uudistuvat

Mestarin Herkun oma ravintola- ja kahvilatoiminta, Mestarin Keittiö, uudistuu helmi–maaliskuun aikana, jolloin sekä asiakastilat että palvelujen konsepti päivitetään kokonaisvaltaisesti. Mestarin Keittiölle saadaan lisätilaan viereisestä liiketilasta, joten ravintola siirtyy hieman Kauppakatuun päin. Uudistustöiden aikana saattaa esiintyä ajoittaista häiriötä, mutta erityisesti lounasajan sujuvuudesta huolehditaan kaikin tavoin. Ravintola on suljettuna remontin ajan maaliskuun loppupuolella, mutta take away -lounaat ovat saatavilla normaalisti koko uudistuksen ajan. Avajaisia vietetään huhtikuun alussa.

− Mestarin Keittiön ravintola- ja kahvilatoiminnan uudistus on meille tärkeä mahdollisuus vahvistaa asiakaskokemusta ja tuoda arkeen entistäkin enemmän viihtyisyyttä sekä lisätä toimivuutta niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin näkökulmasta. Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta kotiruokaa omasta keittiöstämme sekä inspiroivan ympäristön niin lounaalle kuin kahvihetkiinkin, taustoittaa projektista vastaava ryhmäpäällikkö Outi Terho.

Apteekin tilalaajennus mahdollistaa monipuolisemmat palvelut

Osana kokonaisuudistuksia kauppakeskuksen pohjakerroksessa Jyväskylän Uusi Apteekki saa helmikuun aikana entistä avarammat tilat, kun myymälätilaa laajennetaan. Palveluvalintaan tulee lisää hyllymetrejä ja tuotevalikoimaa kehitetään entistä monipuolisemmaksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Reseptiasiakkaiden intimiteettisuojaa parannetaan äänieristävämmillä reseptipisteillä.

Lisäksi apteekin rokotus- ja terveyspalvelutoiminnalle rakennetaan erillinen tila.

− Asiakkaat ovat ottaneet rokotuspalvelun omakseen. Nyt saamme palvelulle oman tilan apteekin sisälle. Kehitämme myös terveyspalveluita; tulevaisuudessa meillä voi otattaa verikokeita, teettää korvahuuhtelun tai vaikka poistattaa punkin. Haluamme tarjota jatkossakin sujuvan apteekkikäyntikokemuksen kaikille Jyväskylän keskustassa asuville ja asioiville, kertoo apteekkari Eija Joki. Apteekin muutostyöt valmistuvat helmikuun lopulla.





Uusi ravintolatoimija tulossa pohjakerrokseen

Nykyisten toimijoiden uudistuksien lisäksi maaliskuussa Sokkarilla avaa ovensa myös uusi ravintolatoimija Alkon viereisessä tilassa. Sokkarin Alko uudisti toimitilansa viime syksynä.

− Kauppakeskus Sokkarin uudistukset ovat tärkeä osa Keskimaan pitkäjänteistä työtä kauppakeskuksen kehittämiseksi. Haluamme varmistaa, että Sokkarilla asiointi on jatkossakin sujuvaa, viihtyisää ja monipuolista. Uudistukset parantavat niin palveluiden laatua kuin toimijoiden toimintamahdollisuuksia, ja niiden myötä voimme vastata paremmin asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. On hienoa nähdä, miten uudet ratkaisut vahvistavat Sokkarin roolia koko Jyväskylän keskustan vetovoimaisena kohtaamispaikkana, kauppakeskusjohtaja Una Hirvilammi toteaa.