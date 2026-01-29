Hammashoidon päivystyksen puhelinnumero muuttuu
30.1.2026 12:12:35 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hammashoidon päivystys Oulun Dentopoliksessa ottaa käyttöön uuden puhelinnumeron 31.1.2026. Uusi numero on 08 669 3200, ja se palvelee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan asukkaita kiireellisessä hampaiden ja suun hoidossa viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15. Numeroon suositellaan soittamaan ennen Dentopolikseen lähtöä. Puhelimessa asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arviointi.
Puhelinnumero muuttuu uuden puhelinjärjestelmän vuoksi. Asiakas voi jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Entisestä hammashoidon päivystyksen numerosta puhelu kääntyy uuteen numeroon syksyyn asti. Pohde toivoo kuitenkin, että asiakkaat ottavat uuden numeron käyttöön heti 31. tammikuuta alkaen.
Arkena päivällä kiireettömässä ja kiireellisessä hampaiden ja suun hoidossa asiakkaita palvelee asiakkaan oma hammashoitola. Kun hammashoitola on kiinni ja tarvitaan kiireellistä hampaiden tai suun hoitoa, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään, apua saa hammashoidon päivystyksestä Oulun Dentopoliksessa (Aapistie 3, Oulu) viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15. Ennen lähtöä suositellaan soittamaan hammashoidon päivystyksen numeroon 08 669 3200.
Hammashoidon päivystyksessä hoidetaan esimerkiksi tilanteita, joissa on
- tapaturmasta johtuva hammas- tai suuvamma
- voimakas turvotus suun ja hampaiden alueella
- äkillinen, voimakas hammassärky, johon särkylääkkeet eivät auta
- vaikeus avata tai sulkea suu tai runsas verenvuoto
- rikkoutunut tai irronnut oikomiskoje, joka aiheuttaa kipua eivätkä kotikonstit auta
Illalla ja yöllä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa saa Raahen ja Oulaskankaan kiirevastaanotoilla, Oulun seudun yhteispäivystyksessä ja Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystyksessä. Ennen lähtöä kannattaa soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117.
Paikkakuntakohtaiset hammashoidon ja suun terveyden lisätiedot Pohteen verkkosivuilla
Hammashoito ja suun terveys illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä (pohde.fi)
Hammashoito ja suun terveys arkena päivällä (pohde.fi)
Marja-Liisa NiemeläVastuuyksikköpäällikkö, Suun terveydenhuolto, Yhteiset palvelut, PohdePuh:0447036410marja-liisa.niemela@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
