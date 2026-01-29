Hammashoidon päivystyksen puhelinnumero muuttuu

Puhelinnumero muuttuu uuden puhelinjärjestelmän vuoksi. Asiakas voi jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Entisestä hammashoidon päivystyksen numerosta puhelu kääntyy uuteen numeroon syksyyn asti. Pohde toivoo kuitenkin, että asiakkaat ottavat uuden numeron käyttöön heti 31. tammikuuta alkaen.

Arkena päivällä kiireettömässä ja kiireellisessä hampaiden ja suun hoidossa asiakkaita palvelee asiakkaan oma hammashoitola. Kun hammashoitola on kiinni ja tarvitaan kiireellistä hampaiden tai suun hoitoa, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään, apua saa hammashoidon päivystyksestä Oulun Dentopoliksessa (Aapistie 3, Oulu) viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15. Ennen lähtöä suositellaan soittamaan hammashoidon päivystyksen numeroon 08 669 3200.

Hammashoidon päivystyksessä hoidetaan esimerkiksi tilanteita, joissa on

tapaturmasta johtuva hammas- tai suuvamma

voimakas turvotus suun ja hampaiden alueella

äkillinen, voimakas hammassärky, johon särkylääkkeet eivät auta

vaikeus avata tai sulkea suu tai runsas verenvuoto

rikkoutunut tai irronnut oikomiskoje, joka aiheuttaa kipua eivätkä kotikonstit auta

Illalla ja yöllä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa saa Raahen ja Oulaskankaan kiirevastaanotoilla, Oulun seudun yhteispäivystyksessä ja Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystyksessä. Ennen lähtöä kannattaa soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117.

Paikkakuntakohtaiset hammashoidon ja suun terveyden lisätiedot Pohteen verkkosivuilla

Hammashoito ja suun terveys illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä (pohde.fi)

Hammashoito ja suun terveys arkena päivällä (pohde.fi)