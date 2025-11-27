Tulvat estävät jopa 250 000 lapsen koulunkäynnin Mosambikissa

Viikkoja jatkuneet rankkasateet ovat tuhonneet tai vaurioittaneet satoja kouluja, luokkahuoneita, opettajien asuinrakennuksia ja oppimateriaaleja. Eteläisen Afrikan pahimmiksi arvioidut tulvat lähihistoriassa ovat vaikuttaneet yli 600 000 ihmiseen Mosambikissa, erityisesti Gazan maakunnassa.

Plan International Mosambikin maajohtajan Luis Paulon mukaan tuhannet lapset joutuvat aloittamaan lukuvuoden epävarmassa tilanteessa.

”Monet lapset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, osa on eristyksissä sortuneiden siltojen vuoksi eikä lapsilla ole turvallisia kouluja, joihin palata. Perheille, jotka ovat jo menettäneet kotinsa, satonsa ja toimeentulonsa, koulujen epävarma tilanne pahentaa entisestään kriisiä”, Paulo sanoo.

Rankkasateet ja tulvat ovat vaikuttaneet yli 655 000 ihmiseen eteläisessä Afrikassa ja vaatineet ainakin 159 ihmisen hengen.

Mosambik on kärsinyt tilanteesta pahiten, ja hallitus on julistanut kansallisen hätätilan. Yli 70 000 taloa on veden alla, ja satatuhatta ihmistä on hätämajoituksessa. Viikkoja kestäneet tulvat ovat vahingoittaneet laajasti myös elinkeinoja ja viljelysmaita. Ainakin 27 000 karjaeläintä on kuollut ja lähes 47 300 viljelijän elinkeino kärsinyt.

Lähes 5 000 kilometriä teitä on vaurioitunut, mukaan lukien pääkaupunki Maputon muuhun maahan yhdistävä päätie, mikä vaikeuttaa avustustoimintaa merkittävästi. Useille tulva-alueille pääsee ainoastaan ilmateitse.

”Mosambik on yksi maailman köyhimmistä maista, ja jo ennen tulvia neljä kymmenestä lapsesta oli kroonisesti aliravittu. Tulvat vaarantavat lasten terveyden, sillä tartuntataudit leviävät helposti likaisessa tulvavedessä. Ihmisten on myös vaikea päästä terveyspalveluihin, koska iso osa teistä on poikki ja kymmeniä terveyskeskuksia on veden alla”, sanoo Plan International Suomen ohjelmapäällikkö Hanna-Kaisa Mäenpää.

"Kun tytöt ovat poissa koulusta, he ovat alttiimpia häirinnälle, hyväksikäytölle ja lapsiavioliitoille. Tyttöjen on myös vaikea huolehtia kuukautisterveydestään tulvien keskellä."

Sateiden odotetaan jatkuvan vielä jopa viikkoja. Lisäksi Mosambikissa alkaa pian vuotuinen hirmumyrskykausi.

Plan International on perustanut tulvista kärsineille lapsille lapsiystävällisiä tiloja, joissa lapset voivat turvallisesti leikkiä ja tavata ikätovereitaan sekä saada kipeästi tarvitsemaansa mielenterveys- ja psykososiaalista tukea. Ensimmäinen keskus avattiin Chihaquelanessa, ja se otti vastaan yli 300 lasta jo avajaispäivänä.

”Tulvista huolimatta lasten oikeus koulutukseen ei ole tauolla. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta lapset pääsevät palaamaan oppimisen pariin mahdollisimman pian”, Planin Mosambikin maajohtaja Luis Paulo sanoo.

Lisäksi Plan jakaa hygieniapakkauksia ja valmistelee yhdessä hallituksen kanssa valmius- ja ennakointisuunnitelmia, jotta tulvien ja muiden katastrofien vaikutukset lasten koulutukseen eivät olisi vastaisuudessa niin vakavat.

Lisätiedot:

Humanitaarisen työn ohjelmapäällikkö Hanna-Kaisa Mäenpää on haastateltavissa.