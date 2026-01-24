Vaahteraliigan sarjaohjelma 2026 on julkaistu

Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruus ratkaistaan tulevana kesänä jo 47. kertaa. Seitsemän joukkueen sarja potkaistaan vauhtiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja mestaruus ratkeaa syyskuun 12. pelattavassa loppuottelussa Bolt Arenalla Helsingissä. Mukana mestaruustaistelussa ovat Porvoon Butchers, Seinäjoki Crocodiles, Kuopio Steelers, Helsinki Roosters, Wasa Royals, East City Giants sekä Tampere Saints.

Vaahteraliigan runkosarjassa jokainen joukkue pelaa viisi koti- ja viisi vierastottelua. Runkosarjan jälkeen neljä parasta joukkuetta jatkavat syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna pelattaviin välieräpeleihin.

”Otteluohjelma tarjoaa erinomaisen kattauksen huippuotteluita koko kesän ajaksi. Jokaisella joukkueella on nyt kymmenen peliä ja luvassa on tasainen, viihdyttävä ja urheilullisesti vahva kausi”, kommentoi tulevaa kesää Vaahteraliigan sarjapäällikkö Roope Noronen.

Vaahteraliigan ensimmäisen kierroksen ottelut

Torstai 4.6. East City Giants - Kuopio Steelers, Helsinki

Perjantai 5.6. Seinäjoki Crocodiles - Helsinki Roosters, Seinäjoki

Lauantai 6.6. Porvoon Butchers - Tampere Saints, Porvoo

Vaahteraliigan kaikki ottelut tarjoillaan tuttuun tapaan suorina lähetyksinä Ruudussa.