Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vaahteraliigan sarjaohjelma 2026 on julkaistu

30.1.2026 12:16:41 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigan otteluohjelma on julkaistu. Taistelu Suomen mestaruudesta potkaistaan vauhtiin 4. kesäkuuta ja sarja huipentuu 12. syyskuuta Helsingin Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramalja XLVII -otteluun.

Vaahteraliigan sarjaohjelma 2026
Vaahteraliigan sarjaohjelma 2026

Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruus ratkaistaan tulevana kesänä jo 47. kertaa. Seitsemän joukkueen sarja potkaistaan vauhtiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja mestaruus ratkeaa syyskuun 12. pelattavassa loppuottelussa Bolt Arenalla Helsingissä. Mukana mestaruustaistelussa ovat Porvoon Butchers, Seinäjoki Crocodiles, Kuopio Steelers, Helsinki Roosters, Wasa Royals, East City Giants sekä Tampere Saints.  

Vaahteraliigan runkosarjassa jokainen joukkue pelaa viisi koti- ja viisi vierastottelua. Runkosarjan jälkeen neljä parasta joukkuetta jatkavat syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna pelattaviin välieräpeleihin.

Otteluohjelma tarjoaa erinomaisen kattauksen huippuotteluita koko kesän ajaksi. Jokaisella joukkueella on nyt kymmenen peliä ja luvassa on tasainen, viihdyttävä ja urheilullisesti vahva kausi”, kommentoi tulevaa kesää Vaahteraliigan sarjapäällikkö Roope Noronen.

Vaahteraliigan ensimmäisen kierroksen ottelut

  • Torstai 4.6.  East City Giants - Kuopio Steelers, Helsinki
  • Perjantai 5.6.  Seinäjoki Crocodiles - Helsinki Roosters, Seinäjoki
  • Lauantai 6.6.  Porvoon Butchers - Tampere Saints, Porvoo

Vaahteraliigan kaikki ottelut tarjoillaan tuttuun tapaan suorina lähetyksinä Ruudussa.

Vaahteraliigan sarjaohjelma 2026
Vaahteraliigan sarjaohjelma 2026
Vaahteraliiga logo
Vaahteraliiga logo
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

