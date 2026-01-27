SDP:n Matias Mäkynen: Suomi epäonnistuu lähisuhdeväkivallan uhrien suojelussa
30.1.2026 13:14:14 EET | SDP | Tiedote
Lähisuhdeväkivallan uhrien on voitava luottaa siihen, että tilanne otetaan vakavasti ja apua saa. Nyt näin ei aina ole. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen jätti eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen aiheesta.
– Suomi on EU:n väkivaltaisimpia maita naisille ja poliisin tietoon tulevan lähisuhdeväkivallan määrä on kasvussa. Erityisen huolestuttavaa on, että usein viranomaisilla on ollut tieto ja mahdollisuus puuttua väkivaltaan, mutta silti näin ei ole tapahtunut. Viime sunnuntaina Helsingin Sanomat uutisoi yhdeksästä tapauksesta, jossa riittämätön uhrien suojelu ja poliisitutkinnan ongelmat ovat johtaneet lähisuhteessa tapahtuneisiin henkirikoksiin.
– Lähisuhteessa tehtyyn väkivaltaan suhtaudutaan poliisissa liian kevyesti ja riskejä arvioidaan puutteellisesti – pahimmillaan äärimmäisin traagisin seurauksin. Väkivaltaa on ennaltaehkäistävä ja uhreja on pystyttävä suojelemaan nykyistä paremmin. Tähän velvoittaa myös Euroopan ihmisoikeussopimus, Mäkynen huomauttaa.
Apulaisoikeuskansleri on kehottanut hallitusta valmistelemaan ripeästi tarpeellisia lakimuutoksia, jotta viranomaisten toiminta vastaisi Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita. Oikeusministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä on pyydetty kertomaan toimenpiteistä lakimuutosten tekemiseksi vuoden 2025 loppuun mennessä.
– Olen tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen, koska toistaiseksi on epäselvää, onko nämä apulaisoikeuskanslerin vaatimat toimet tehty ja millaisin toimenpitein hallitus aikoo varmistaa, että lähisuhdeväkivaltaan suhtaudutaan aina riittävällä vakavuudella ja osaamisella. Hallituksen on tehtävä kaikkensa lähisuhdeväkivallan uhrien suojelun ja lähisuhdeväkivaltatapausten tutkintojen parantamiseksi, Mäkynen vaatii.
