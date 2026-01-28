Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui usean eri toimijan voimin: Toivon vuosi on alkanut!

Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui Metso-kirjastolla tammikuun viimeisenä perjantaina. Tilaisuudessa edistettiin lasten, nuorten ja perheiden asioita monen eri toimijan yhteistyönä. Ohjausryhmään kuuluu mm. Pirkanmaan kuntien sivistysjohtajia, varhaiskasvatuspäälliköitä, järjestöjen ja kirkon edustajia sekä asiantuntijoita Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Ohjausryhmä tapaa neljä kertaa vuodessa.

Perhekeskuksen vuoden 2026 teema Toivon vuosi haastaa organisaatioita, tiimejä ja ihmisiä tekemään toivon tekoja.

Toivo on yhdessä tekemistä ja pieniä iloja arjessa

Puheenjohtajisto pohti paneelikeskustelussaan toivon merkitystä ja sitä, mikä ihmisille tuottaa toivoa ja kuinka toivoa voi ylläpitää. Keskustelussa nousi esiin muun muassa ystävien ja läheisten merkitys sekä turvallinen ja toimiva ympäristö. Yhdessä tekeminen koetaan vahvasti toivoa lisääväksi – erityisesti yhteiset onnistumiset tuovat vahvan toivon tunteen.

Arvokas nuorten näkökulma nostettiin mukaan keskusteluun, kun 19-vuotias Venla Taubert ja 16-vuotias Jere Järvi kertoivat omia kokemuksiaan toivosta ja sen ylläpitämisestä. Maailman epävakaa tilanne ahdistaa monia nuoria, mutta toivo löytyykin pienistä arjen asioista, joihin voi itse vaikuttaa. Toivon tunne vahvistuu esimerkiksi onnistumisista ja pieniin tavoitteisiin pääsemisestä, kun tuntee, että menee elämässä eteenpäin. Myös omat harrastukset ja itselle tärkeiden asioiden tekeminen ylläpitävät toivoa.

Nuoret pohtivat myös keinoja, joilla lapsia ja nuoria voisi paremmin kannustaa aloitteellisuuteen ja osallistaa päätöksentekoon. Lisäksi keskustelussa nousivat esiin nuorille asetetut vaatimukset ja päätöksenteon jakaminen nuorten ja aikuisten kesken.

Puheenjohtajiston alustuksen, nuorten näkökulmien ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta ohjausryhmä pyrkii löytämään konkreettisia tekoja, joilla lasten, nuorten ja perheiden toivon tunnetta voidaan lisätä. On esimerkiksi tärkeä tuoda kuuluville erilaisten ihmisten ääniä ja vertaistarinoita onnistumisista. Ne tuovat toivoa muille samassa tilanteessa oleville.

Perhekeskus edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

Pirkanmaan perhekeskuksen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toimintaa toteutetaan maakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kokonaisuuden koordinoinnista maakunnallisesti ja alueellisesti, paikallinen perhekeskustyö koordinoidaan kunnista.

Lisää tietoa Pirkanmaan perhekeskuksesta löydät verkkosivulta: https://www.pirha.fi/web/digiperhe/tietonurkka/perhekeskustoimijoille