Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui usean eri toimijan voimin: Toivon vuosi on alkanut!
30.1.2026 12:45:28 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 30. tammikuuta. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa oli keskeisenä aiheena vuoden 2026 teema toivo.
Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui Metso-kirjastolla tammikuun viimeisenä perjantaina. Tilaisuudessa edistettiin lasten, nuorten ja perheiden asioita monen eri toimijan yhteistyönä. Ohjausryhmään kuuluu mm. Pirkanmaan kuntien sivistysjohtajia, varhaiskasvatuspäälliköitä, järjestöjen ja kirkon edustajia sekä asiantuntijoita Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Ohjausryhmä tapaa neljä kertaa vuodessa.
Perhekeskuksen vuoden 2026 teema Toivon vuosi haastaa organisaatioita, tiimejä ja ihmisiä tekemään toivon tekoja.
Toivo on yhdessä tekemistä ja pieniä iloja arjessa
Puheenjohtajisto pohti paneelikeskustelussaan toivon merkitystä ja sitä, mikä ihmisille tuottaa toivoa ja kuinka toivoa voi ylläpitää. Keskustelussa nousi esiin muun muassa ystävien ja läheisten merkitys sekä turvallinen ja toimiva ympäristö. Yhdessä tekeminen koetaan vahvasti toivoa lisääväksi – erityisesti yhteiset onnistumiset tuovat vahvan toivon tunteen.
Arvokas nuorten näkökulma nostettiin mukaan keskusteluun, kun 19-vuotias Venla Taubert ja 16-vuotias Jere Järvi kertoivat omia kokemuksiaan toivosta ja sen ylläpitämisestä. Maailman epävakaa tilanne ahdistaa monia nuoria, mutta toivo löytyykin pienistä arjen asioista, joihin voi itse vaikuttaa. Toivon tunne vahvistuu esimerkiksi onnistumisista ja pieniin tavoitteisiin pääsemisestä, kun tuntee, että menee elämässä eteenpäin. Myös omat harrastukset ja itselle tärkeiden asioiden tekeminen ylläpitävät toivoa.
Nuoret pohtivat myös keinoja, joilla lapsia ja nuoria voisi paremmin kannustaa aloitteellisuuteen ja osallistaa päätöksentekoon. Lisäksi keskustelussa nousivat esiin nuorille asetetut vaatimukset ja päätöksenteon jakaminen nuorten ja aikuisten kesken.
Puheenjohtajiston alustuksen, nuorten näkökulmien ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta ohjausryhmä pyrkii löytämään konkreettisia tekoja, joilla lasten, nuorten ja perheiden toivon tunnetta voidaan lisätä. On esimerkiksi tärkeä tuoda kuuluville erilaisten ihmisten ääniä ja vertaistarinoita onnistumisista. Ne tuovat toivoa muille samassa tilanteessa oleville.
Perhekeskus edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
Pirkanmaan perhekeskuksen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toimintaa toteutetaan maakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kokonaisuuden koordinoinnista maakunnallisesti ja alueellisesti, paikallinen perhekeskustyö koordinoidaan kunnista.
Lisää tietoa Pirkanmaan perhekeskuksesta löydät verkkosivulta: https://www.pirha.fi/web/digiperhe/tietonurkka/perhekeskustoimijoille
Yhteyshenkilöt
Hämäläinen KatariinaKehittämiskoordinaattoriPuh:040 129 5260katariina.hamalainen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
