Attendo palkkaa Olarinpuistoon ulkopuolisen selvityshenkilön
30.1.2026 13:16:29 EET | Attendo | Tiedote
Attendo Olarinpuistossa tapahtui viime viikonloppuna vakava laiminlyönti. Asia nousi myös julkiseen keskusteluun Attendon laajan aiheesta tekemän sisäisen tiedotuksen seurauksena.
”Meillä on ollut haasteita Attendo Olarinpuiston toiminnassa jo pidempään. Olemme selvittäneet näitä myös hyvinvointialueen kanssa. Tilanne on ollut jo kääntymässä paremmaksi, mutta on rehellistä todeta, että viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että olemme epäonnistuneet”, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.
Attendo on palkannut Attendo Olarinpuiston tilannetta selvittämään ulkopuolisen selvityshenkilön. Vanhustyön kokenut asiantuntija, vanhuspalveluiden johtajana ja kehittäjänä toiminut Riitta Räsänen aloittaa työskentelyn Attendo Olarinpuistossa heti ensi viikon alussa.
”Olen tilanteesta erittäin pahoillani, mutta tulen henkilökohtaisesti varmistamaan, että teemme kaikkemme sen korjaamiseksi”, toteaa Holmqvist.
Lisätiedot:
Virpi Holmqvist, haastattelupyynnöt asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Sini Korpisen (p. 0503644883) kautta
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja.
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
