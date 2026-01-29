Attendo

Attendo palkkaa Olarinpuistoon ulkopuolisen selvityshenkilön

30.1.2026 13:16:29 EET | Attendo | Tiedote

Attendo Olarinpuistossa tapahtui viime viikonloppuna vakava laiminlyönti. Asia nousi myös julkiseen keskusteluun Attendon laajan aiheesta tekemän sisäisen tiedotuksen seurauksena.

”Meillä on ollut haasteita Attendo Olarinpuiston toiminnassa jo pidempään. Olemme selvittäneet näitä myös hyvinvointialueen kanssa. Tilanne on ollut jo kääntymässä paremmaksi, mutta on rehellistä todeta, että viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että olemme epäonnistuneet”, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.  

Attendo on palkannut Attendo Olarinpuiston tilannetta selvittämään ulkopuolisen selvityshenkilön. Vanhustyön kokenut asiantuntija, vanhuspalveluiden johtajana ja kehittäjänä toiminut Riitta Räsänen aloittaa työskentelyn Attendo Olarinpuistossa heti ensi viikon alussa. 

”Olen tilanteesta erittäin pahoillani, mutta tulen henkilökohtaisesti varmistamaan, että teemme kaikkemme sen korjaamiseksi”, toteaa Holmqvist. 

Lisätiedot: 

Virpi Holmqvist, haastattelupyynnöt asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Sini Korpisen (p. 0503644883) kautta  

