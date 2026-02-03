Savoy JAZZFest 2026 tuo jazzin huiput Helsinkiin 4.-7.3. ja juhlistaa suomalaisen jazzin 100-vuotista historiaa
4.2.2026 13:53:59 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Kahdeksatta kertaa järjestettävän Savoy JAZZFestin ohjelma on julkaistu, ja sen päätähtiä ovat mm. saksofonisti Joe Lovano, pianisti Jason Moran ja laulaja Jelena Kuljić. Festivaali nostaa kansainvälisten esiintyjien rinnalle myös suomalaisen jazzin satavuotisen historian kahden Jazz Suomi 100 -keskustelutilaisuuden kautta.
Savoy JAZZFestin ohjelma piirtää laajan kaaren jazzin nykytilasta sen historiaan. Festivaali alkaa keskiviikkona 4.3. Jelena Kuljićin trion Duke Ellington -laulutulkinnoilla, ja Ellingtonin perintö saa jatkoa myös Jason Moranin ja UMO Helsinki Jazz Orchestran Duke Ellington -konsertissa perjantaina 6.3. Konsertissa vierailee myös kotimaisen jazzlaulun tähtikaartiin kuuluva Nina Mya.
Avausiltana Savoyhin saapuu Berliinistä myös palkittu karibian-amerikkalainen laulaja Sera Kalo yhtyeineen. Eurooppalaisen jazzin kärkeä edustaa vokalistiakrobaatti Andreas Schaerer, jonka kansainvälisessä yhtyeessä soittavat mm. italialainen harmonikkataiteilija Luciano Biondini ja kitaristi , Savoy JAZZFestin taiteellinen johtaja Kalle Kalima.
Torstaina kuullaan kiiteltyä korealais–hollantilaista rumpalia Sun Mi-Hongia yhtyeineen, ja lauantaina itävaltalainen Shake Stew vie yleisön afrobeatin ja jazzin hypnoottiseen maailmaan. Vierailu on yhtyeen ensimmäinen Suomessa.
Festivaali huipentuu jazzin elävään legendaan, saksofonisti Joe Lovanoon, jonka rinnalla esiintyy Grammy-palkittu argentiinalainen pianisti Leo Genovese. Rytmisektion muodostavat suomalaiset huippumuusikot Antti Lötjönen ja Joonas Riippa.
”Tänä vuonna festivaalilla kuullaan artisteja Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä Aasiasta, mutta ohjelman painopiste on Keski-Euroopassa. Savoy JAZZFest kannattaa kokea paikan päällä, sillä osaa artisteista ei Suomessa juuri muuten kuulla. Nähdään siellä”, kehottaa JAZZFestin taiteellinen johtaja Kalle Kalima.
Jazz Suomi 100: keskusteluja jazzin rajoista ja historiasta
Vuonna 2026 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun jazz symbolisesti rantautui Andania-laivan mukana Suomeen. Savoy JAZZFestin yhteydessä järjestetään kaksi Jazz Suomi 100 -keskustelutilaisuutta, jotka syventävät festivaalin teemaa jazzista elävänä, muuttuvana ja yhteiskunnallisesti merkittävänä taidemuotona.
Keskiviikkona 5.3. klo 17–18: Jazzin rajamailla
Moderaattorina toimii Ylen musiikkitoimittaja Tuuli Saksala, ja keskustelijoina ovat Teppo Mäkynen, Jimi Tenor, Mariska ja Hassan Majkal. Keskustelu pureutuu genre-rajojen ylittämiseen, jazzin vaikutuksiin eri musiikkityyleissä sekä siihen, miten nykypäivän tekijät itse määrittelevät suhteensa jazziin.
Torstaina 6.3. klo 17–18: Jazztarinoita Suomesta
Perjantai-illan avaa historiallinen ja tarinallinen keskustelu suomalaisen jazzin sadan vuoden taipaleesta. Moderaattorina toimii musiikintutkija Nina Öhman, ja keskustelijoina ovat Vieno Kekkonen, Sami Linna, Erkki Liikanen, Pekka Jalkanen ja Kaisa Mäensivu. Illassa tarkastellaan jazzin roolia suomalaisessa kulttuurissa 1920-luvulta nykypäivään – vastakulttuurista valtavirtaan.
Keskustelutilaisuuksien järjestäjinä toimivat Suomen Jazzliitto, Taideyliopisto, Helsingin yliopisto sekä Savoy-teatteri. Keskustelut järjestetään Savoy-teatterissa, ja niihin on vapaa pääsy.
Festivaali sisältää myös soivaa oheisohjelmaa: Lauantain 7.3. konserttien jälkeen Savoy-teatterin yhteydessä sijaitsevassa Minne Garden & Lounge -ravintolassa pidetään jatkoklubi sekä jamit, joissa halukkailla on mahdollisuus tulla soittamaan. Jatkoklubille on vapaa pääsy.
Festivaalin yhteydessä tapahtuman pääyhteistyökumppani Hotel Haven järjestää jo perinteeksi muodostuneen jazzbrunssin lauantaina 7.3. ja sunnuntaina 8.3. klo 12.30-15.
Savoy JAZZFest 4.–7.3.2026
KE 4.3.
klo 19 Kuljić – Gratkowski – Kaufmann (Serbia/Saksa) / Sera Kalo’s eX.II (USA/Saksa)
TO 5.3.
klo 17 Jazz Suomi 100 -keskustelu: Jazzin rajamailla
klo 19 Andreas Schaerer: A Novel of Anomaly (Sveitsi/Italia) / Sun-Mi Hong Quintet (Etelä-Korea/Italia/Iso-Britannia)
PE 6.3.
klo 17 Jazz Suomi 100 -keskustelu: Jazzin rajamailla
klo 19 Jason Moran (USA) & UMO Helsinki Jazz Orchestra: Celebrating Duke Ellington. Laulusolistina Nina Mya
LA 7.3.
klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17
klo 17.30 Shake Stew (Itävalta)
klo 20 Joe Lovano – Leo Genovese – Antti Lötjönen - Joonas Riippa (USA/Argentiina/Suomi)
klo 21.30 Jatkoklubi + jamit, ravintola Minne. Vapaa pääsy
SU 9.3.
klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17
Liput:
Liput ovat myynnissä lippu.fi:ssä
https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/
Liput: 17-77 €
Festivaalipassi 4 päivää: 195 €
Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.
Tuottaja:
Savoy JAZZFestin taiteellisena johtajana toimii kaudella 2026-2028 kitarisrti Kalle Kalima. Savoy JAZZFestin tuottaa Savoy-teatteri, festivaalin vastaavana tuottajana toimii Sirpa Hynninen. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Taiteellisena johtajana on kitaristi Kalle Kalima. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotel Haven.
Savoy JAZZFestin Facebook-sivu
Savoy-teatterin kotisivu
Jazz Suomi 100 -sivu Suomen Jazzliiton sivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot, pressiliput, kuvat ja haastattelupyynnöt:
Sirpa Hynninen, festivaalin vastaava tuottaja
sirpa.hynninen@hel.fi
+358 50 428 0365
Kuvat
Savoy-teatteri
750-paikkainen Savoy-teatteri on kansainvälinen konserttisali keskellä Helsinkiä. Sen ohjelmistossa painottuvat maailmanmusiikki, jazz, musiikkiteatteri ja elokuva. Savoy-teatterissa vierailee vuosittain noin 200 artistia tai esiintyjäryhmää. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.
Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.2.20263.2.2026 19:23:52 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 3.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 5.2.202630.1.2026 14:35:22 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 5.2.2026. Kokouksessa päätetään muun muassa kulttuurin toiminta-avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille ja taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2026.
Much loved Yrjönkatu Swimming Hall to open with special programme30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
After a two-year-long renovation, Yrjönkatu Swimming Hall, located in the Helsinki city centre, opens its door to the public on Monday 2 February 2026. The opening day presents Helsinkians and visitors alike with a special, free-of-charge celebratory programme that includes guided tours, choir singing and artistic swimming performances. Actual swimming and sauna facilities will be available from Tuesday 3 February onwards.
Georgsgatans omtyckta simhall öppnar efter en två-årig renovation med ett festligt specialprogram30.1.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Efter en renovering som varat två år slår Georgsgatans simhall igen upp sina dörrar för helsingforsare och andra besökare måndagen den 2 februari 2026. Det vankas ett festligt specialprogram med rundvandringar, körsång och konstsimshower. De sim- och bastusugna får ge sig till tåls till tisdagen den 3 februari, då dam- och herrturerna börjar enligt tidigare kutym.
Rakastettu Yrjönkadun uimahalli avataan erikoisohjelman saattelemana30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Yrjönkadun uimahalli avataan maanantaina 2.2.2026 maksuttoman ja juhlavan erikoisohjelman siivittämänä. Ohjelmassa on tutustumiskierroksia, kuorolaulua ja taitouintiesityksiä. Uimaan ja saunomaan pääsee tiistaista 3.2. alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme