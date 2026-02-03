Savoy JAZZFest 2026 tuo jazzin huiput Helsinkiin 4.-7.3. ja juhlistaa suomalaisen jazzin 100-vuotista historiaa

Savoy JAZZFestin ohjelma piirtää laajan kaaren jazzin nykytilasta sen historiaan. Festivaali alkaa keskiviikkona 4.3. Jelena Kuljićin trion Duke Ellington -laulutulkinnoilla, ja Ellingtonin perintö saa jatkoa myös Jason Moranin ja UMO Helsinki Jazz Orchestran Duke Ellington -konsertissa perjantaina 6.3. Konsertissa vierailee myös kotimaisen jazzlaulun tähtikaartiin kuuluva Nina Mya.

Avausiltana Savoyhin saapuu Berliinistä myös palkittu karibian-amerikkalainen laulaja Sera Kalo yhtyeineen. Eurooppalaisen jazzin kärkeä edustaa vokalistiakrobaatti Andreas Schaerer, jonka kansainvälisessä yhtyeessä soittavat mm. italialainen harmonikkataiteilija Luciano Biondini ja kitaristi , Savoy JAZZFestin taiteellinen johtaja Kalle Kalima.

Torstaina kuullaan kiiteltyä korealais–hollantilaista rumpalia Sun Mi-Hongia yhtyeineen, ja lauantaina itävaltalainen Shake Stew vie yleisön afrobeatin ja jazzin hypnoottiseen maailmaan. Vierailu on yhtyeen ensimmäinen Suomessa.

Festivaali huipentuu jazzin elävään legendaan, saksofonisti Joe Lovanoon, jonka rinnalla esiintyy Grammy-palkittu argentiinalainen pianisti Leo Genovese. Rytmisektion muodostavat suomalaiset huippumuusikot Antti Lötjönen ja Joonas Riippa.

”Tänä vuonna festivaalilla kuullaan artisteja Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä Aasiasta, mutta ohjelman painopiste on Keski-Euroopassa. Savoy JAZZFest kannattaa kokea paikan päällä, sillä osaa artisteista ei Suomessa juuri muuten kuulla. Nähdään siellä”, kehottaa JAZZFestin taiteellinen johtaja Kalle Kalima.

Jazz Suomi 100: keskusteluja jazzin rajoista ja historiasta

Vuonna 2026 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun jazz symbolisesti rantautui Andania-laivan mukana Suomeen. Savoy JAZZFestin yhteydessä järjestetään kaksi Jazz Suomi 100 -keskustelutilaisuutta, jotka syventävät festivaalin teemaa jazzista elävänä, muuttuvana ja yhteiskunnallisesti merkittävänä taidemuotona.

Keskiviikkona 5.3. klo 17–18: Jazzin rajamailla

Moderaattorina toimii Ylen musiikkitoimittaja Tuuli Saksala, ja keskustelijoina ovat Teppo Mäkynen, Jimi Tenor, Mariska ja Hassan Majkal. Keskustelu pureutuu genre-rajojen ylittämiseen, jazzin vaikutuksiin eri musiikkityyleissä sekä siihen, miten nykypäivän tekijät itse määrittelevät suhteensa jazziin.

Torstaina 6.3. klo 17–18: Jazztarinoita Suomesta

Perjantai-illan avaa historiallinen ja tarinallinen keskustelu suomalaisen jazzin sadan vuoden taipaleesta. Moderaattorina toimii musiikintutkija Nina Öhman, ja keskustelijoina ovat Vieno Kekkonen, Sami Linna, Erkki Liikanen, Pekka Jalkanen ja Kaisa Mäensivu. Illassa tarkastellaan jazzin roolia suomalaisessa kulttuurissa 1920-luvulta nykypäivään – vastakulttuurista valtavirtaan.

Keskustelutilaisuuksien järjestäjinä toimivat Suomen Jazzliitto, Taideyliopisto, Helsingin yliopisto sekä Savoy-teatteri. Keskustelut järjestetään Savoy-teatterissa, ja niihin on vapaa pääsy.

Festivaali sisältää myös soivaa oheisohjelmaa: Lauantain 7.3. konserttien jälkeen Savoy-teatterin yhteydessä sijaitsevassa Minne Garden & Lounge -ravintolassa pidetään jatkoklubi sekä jamit, joissa halukkailla on mahdollisuus tulla soittamaan. Jatkoklubille on vapaa pääsy.

Festivaalin yhteydessä tapahtuman pääyhteistyökumppani Hotel Haven järjestää jo perinteeksi muodostuneen jazzbrunssin lauantaina 7.3. ja sunnuntaina 8.3. klo 12.30-15.







Savoy JAZZFest 4.–7.3.2026



KE 4.3.

klo 19 Kuljić – Gratkowski – Kaufmann (Serbia/Saksa) / Sera Kalo’s eX.II (USA/Saksa)

TO 5.3.

klo 17 Jazz Suomi 100 -keskustelu: Jazzin rajamailla

klo 19 Andreas Schaerer: A Novel of Anomaly (Sveitsi/Italia) / Sun-Mi Hong Quintet (Etelä-Korea/Italia/Iso-Britannia)

PE 6.3.

klo 17 Jazz Suomi 100 -keskustelu: Jazzin rajamailla

klo 19 Jason Moran (USA) & UMO Helsinki Jazz Orchestra: Celebrating Duke Ellington. Laulusolistina Nina Mya

LA 7.3.

klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17

klo 17.30 Shake Stew (Itävalta)

klo 20 Joe Lovano – Leo Genovese – Antti Lötjönen - Joonas Riippa (USA/Argentiina/Suomi)

klo 21.30 Jatkoklubi + jamit, ravintola Minne. Vapaa pääsy

SU 9.3.

klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17

Liput:

Liput ovat myynnissä lippu.fi:ssä

https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/

Liput: 17-77 €

Festivaalipassi 4 päivää: 195 €



Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.

Tuottaja:

Savoy JAZZFestin taiteellisena johtajana toimii kaudella 2026-2028 kitarisrti Kalle Kalima. Savoy JAZZFestin tuottaa Savoy-teatteri, festivaalin vastaavana tuottajana toimii Sirpa Hynninen. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Taiteellisena johtajana on kitaristi Kalle Kalima. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotel Haven.



Savoy JAZZFestin Facebook-sivu

Savoy-teatterin kotisivu

Jazz Suomi 100 -sivu Suomen Jazzliiton sivuilla