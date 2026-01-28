Tuore kysely: Valtaosa suomalaisista kannattaa johdonmukaista arvopohjaista ulkopolitiikkaa
30.1.2026 13:48:20 EET | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin tulisi reagoida johdonmukaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä Suomen liittolaismaa vai ei. Tämä käy ilmi kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon Taloustutkimukselta tilaamasta kyselystä, joka on väestöllisesti edustava.
Fingo pyysi vuoden 2025 lopuksi suomalaisia ottamaan kantaa väitteeseen ”Suomen tulee reagoida johdonmukaisesti kaikkien maiden ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin, eikä sallia rikkomuksia liittolaisilta ja kumppaneilta mutta toisilta ei”. Kyselyn vastaajista 74 prosenttia oli samaa mieltä ja 19 prosenttia eri mieltä väitteen kanssa.
”Kyselyn tuloksen valossa suomalaiset haluavat päättäjiltä arvopohjaista ulkopolitiikkaa, joka perustuu kansainvälisen oikeuden johdonmukaiseen soveltamiseen. Tulkintamme mukaan kansalaiset toivovat Suomen rakentavan maailmaa, jossa oikeusvaltioperiaate toteutuu ja vallankäyttö perustuu lakiin – ei diilivetoiseen mielivaltaan ja kavereiden suosimiseen. Suomen tulisikin edistää ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta myös silloin, kun liittolaiset ja kumppanit eivät niitä noudata. Muuten laki menettää elinvoimansa ja rapautuu – meidän kaikkien oikeuksien ja etujen kustannuksella”, sanoo Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija Johannes Hautaviita.
Erilaisia ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkauksia ovat tehneet viime vuosina niin Suomen kumppanit kuin muutkin valtiot.
- Venäjän hyökkäys Ukrainaan on loukkaus itsenäisen valtion koskemattomuuteen, eli YK:n peruskirjan artiklan 2(4) vastainen. Lisäksi Venäjä on syyllistynyt Ukrainassa
sotarikoksiin, kuten kiduttamiseen sekä siviilien ja siviili-infrastruktuurin summittaiseen pommittamiseen.
- Israel on syyllistynyt kansanmurhaan sekä sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaanMiehitetyillä Palestiinalaisalueilla. Israelin palestiinalaisalueiden miehitys rikkoomyös kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa.
- Yhdysvaltojen uhkaus vallata Grönlanti tarvittaessa asevoimin on kansainvälisen oikeuden vastainen uhkaus rikkoen YK:n peruskirjaa. Yhdysvaltojen Iraniin kohdistuvat sotilaalliset uhkaukset ovat niin ikään YK:n peruskirjan artiklan 2(4) vastaisia. Myös muun muassa ”maahanmuuttopoliisi” ICE:n mielivaltaiset toimet polkevat ihmisoikeuksia YK:n ja asiantuntijoiden, kuten Human Rights Watchin lausuntojen mukaan.
- Kiina on syyllistynyt muun muassamuslimivähemmistöjen, kuten uiguurien, pidätyksiin, kidutukseen ja pakkotyöhön Xinjiangissa.
Myös Suomen osalta pitkäaikainen epäkohta on muun muassa saamelaisten kohtelu, jota on selvitetty viime vuosina esimerkiksi totuus- ja sovintokomissiossa.
Fingon mukaan maailmanpolitiikassa olisi syytä vahvistaa jo sovittuja periaatteita.
”Suomi osana Turvallisuusneuvostokampanjaansa voisi herättää keskustelua siitä, miten YK:n jäsenvaltiot voivat vahvistaa YK:n peruskirjan periaatteiden sitovuutta ja velvoittavuutta. Konkreettisia keinoja olisi esimerkiksi YK:n päätöksenteon demokratisointi ja kansainvälisten tuomioistuinten toimivallan vahvistaminen. YK:n perustamisen ajoilta juontuvat periaatteet ovat edelleen perusteltuja – ne tulee saada toteutumaan”, toteaa Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu.
Kyselyn aineisto on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja puoluekannatuksen (marraskuu 2025) mukaan kohderyhmää edustavaksi. Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen toimesta 19.12.2025-30.12.2025 Internet-paneelitiedonkeruuna. Vastaajia oli yhteensä 1096.
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
