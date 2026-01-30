Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 5.2.2026

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 5.2.2026. Kokouksessa päätetään muun muassa kulttuurin toiminta-avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille ja taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2026.