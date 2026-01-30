Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 5.2.2026
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 5.2.2026. Kokouksessa päätetään muun muassa kulttuurin toiminta-avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille ja taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2026.
Taide- ja kulttuuriavustusten toiminta-avustuksia ehdotetaan myönnettäväksi yhteensä n. 12,9 milj. euroa ja taiteen perusopetuksen avustuksia n. 5,7 milj. euroa. Asia koskee 238 helsinkiläistä taide- ja kulttuurialan toimijaa.
Kokouksen asialista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Sari LehikoinenviestintäasiantuntijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:09 310 85504Puh:050 5188720sari.lehikoinen@hel.fi
