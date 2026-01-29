Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 2.2.2026 klo 18

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata paikan päällä tai live-lähetyksen kautta hyvinvointialueen YouTube-kanavalla: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue - YouTube.



Kokouksen asialistaan voi tutustua verkkosivustollamme: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.



Lämpimästi tervetuloa seuraamaan päätöksentekoamme!