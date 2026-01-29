Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 2.2.2026 klo 18
30.1.2026 15:35:16 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta maanantaina 2.2.2026 klo 18 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).
Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata paikan päällä tai live-lähetyksen kautta hyvinvointialueen YouTube-kanavalla: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue - YouTube.
Kokouksen asialistaan voi tutustua verkkosivustollamme: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.
Lämpimästi tervetuloa seuraamaan päätöksentekoamme!
Yhteyshenkilöt
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
