Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden johto hakee ratkaisuja kuljetuspalveluiden ongelmiin

Yhteistyöalueen hyvinvointialueet ovat perustaneet yhteisen Tervia Logistiikka Oy yrityksen huolehtimaan sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnasta sekä kuljetuspalveluiden hankinnoista.

Toimintojen siirtäminen hyvinvointialueilta yhteiselle yritykselle, välitystoiminnan tietojärjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto sekä kuljetustoimintaa hoitavien yritysten kilpailuttaminen ja osallistaminen kuljetustoimintaan on ollut iso toiminnallinen muutos kaikilla hyvinvointialueilla.

Uusien tietojärjestelmien ja toimintamallien käyttöönotto sekä kilpailutuksen myötä mukaan tulleiden uusien yritysten ja aikaisempien kuljetusyrittäjien perehdyttäminen uuteen kyytien välitysjärjestelmään, laskutusjärjestelmään ja uusiin toimintamalleihin on ollut iso haaste. Muutosvaihe on edelleen meneillään, eikä muutoksesta ole selviydytty ongelmitta. Haasteita on ollut niin asiakkaiden kuin yritystenkin suuntaan.

Tervia Logistiikka Oy ja sen omistajahyvinvointialueet pahoittelevat ongelmia ja asiakaspalvelussa esiintyneitä ja esiintyviä haasteita. Hyvinvointialueilla sekä Tervia Logistiikka Oy:llä on ehdottomasti vahva tahto saada sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut toimimaan mahdollisimman häiriöttömästi ja ongelmitta mahdollisimman pikaisesti.

Yhteiskokouksessaan 30.1. hyvinvointialueiden luottamushenkilö- ja virkajohto kuulivat Tervia Logistiikka Oy:n johdon ajankohtaiskatsauksen sekä selvityksen tehdyistä ja suunnitelluista korjaavista toimenpiteistä.

Selvityksessä todettiin haasteiden jakautuvan toimintamalleihin, asiakaspalvelumalleihin, resursseihin, tietojärjestelmiin sekä muun muassa yritysyhteistyöhön kohdistuviin haasteisiin. Hyvinvointialueet edellyttävät edelleen korjaavien toimenpiteiden täysimääräistä ja välitöntä toimeenpanoa. Tilannetta seurataan aktiivisesti niin yrityksen sisällä kuin omistajienkin taholta.

Ajankohtaisista ja valitettavista haasteista huolimatta Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet näkevät laajenevan yhteistyön tarpeelliseksi ja kaikkia osapuolia hyödyttäväksi. Edelleen saadun selvityksen perusteella on vahva luottamus siihen, että riittävät korjaavat toimenpiteet on tunnistettu ja tunnistettavissa ja että toimenpiteiden myötä palvelutuotannossa esiintyvät haasteet saadaan hallintaan pikaisesti.

Hyvinvointialueet ja Tervia Logistiikka Oy pahoittelevat siirtymävaiheessa syntyneitä palvelukatkoksia ja haasteita palveluiden käyttäjille. Tiivistyvää ja rakentavaa vuoropuhelua kuljetusalan yritysten kanssa pidetään myös edelleen erittäin tärkeänä.

Johanna Ojala-Niemelä

aluevaltuuston puheenjohtaja, Lapin hyvinvointialue

Timo Peisa

aluehallituksen puheenjohtaja, Lapin hyvinvointialue

Jari Jokela

hyvinvointialuejohtaja, Lapin hyvinvointialue

Miikka Kortelainen

aluevaltuuston puheenjohtaja, Kainuun hyvinvointialue

Mikko Kanniainen

aluehallituksen puheenjohtaja, Kainuun hyvinvointialue

Sami Mäenpää

hyvinvointialuejohtaja, Kainuun hyvinvointialue

Kristiina Teerikangas

aluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sari Innanen

aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Mikko Komulainen

hyvinvointialuejohtaja, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Matti Soronen

aluevaltuuston puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Mirja Vehkaperä

aluehallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ilkka Luoma

hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue