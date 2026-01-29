SDP:n ulkopuolisen selvityksen tekee Työterveyslaitos
SDP on tehnyt sopimuksen työyhteisöselvityksen tekemisestä Työterveyslaitoksen kanssa. Tavoitteena on selvittää SDP:n ryhmäkanslian työntekijöiden epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemuksia.
”Suhtaudumme nyt esille nousseisiin tapauksiin, häirintään ja epäasialliseen käytökseen erittäin vakavasti. Meille on tärkeää, että näin herkässä ja vakavassa aiheessa selvitys tehdään perusteellisesti ja tekijäksi saatiin luotettava ja ulkopuolinen taho. Haluamme saada mahdollisimman tarkan kuvan työntekijöidemme kokemuksista sekä siitä, miten voisimme kehittää prosessejamme vastaavien tilanteiden hoitamisessa tulevaisuudessa”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo.
Selvityksessä haastatellaan jokainen eduskuntaryhmän työntekijä yksityisyydensuoja turvaten. Työ käynnistyy maanantaina aloituskeskustelulla ja työ toteutetaan kokonaisuudessaan helmi- ja maaliskuun aikana.
Yhteyshenkilöt
Rami LindströmEduskuntaryhmän pääsihteeriPuh:045 670 9550rami.lindstrom@eduskunta.fi
