Kilpailuviranomainen on antanut hyväksyntänsä Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallinnon liiketoimintakaupalle
30.1.2026 16:30:00 EET | Administer Oyj | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 30.1.2026 klo 16.30
Administer kertoi 19.12.2025, että Administer ja Numera Palvelut ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallintoliiketoiminnan ostamisesta. Kilpailuviranomainen on tänään 30.1.2026 antanut kaupalle hyväksyntänsä.
Kaupan täytäntöönpanon ja liiketoimintasiirron arvioidaan tapahtuvan 1.4.2026 samanaikaisesti aiemmin tiedotetun Sarastian kunta-asiakasliiketoimintakaupan kanssa. Siirtyvän liiketoiminnan arvo kokonaisuudessaan on noin 58 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 490.
Lisätiedot:
Kimmo Herranen
toimitusjohtaja
Administer Oyj
puh. 050 560 6322, kimmo.herranen@administer.fi
Kuvat
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Administer Oyj
Administer ostaa Administer Oy Jämsän kokonaan omistukseensa2.1.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 2.1.2026 klo 12.30
Administer Oyj acquires Administer Oy Jämsä to its sole ownership2.1.2026 12:30:00 EET | Press release
Administer Oyj Press release 2 January 2026 at 12.30 EET
Administer ja Numera Palvelut ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallintoliiketoiminnan ostamisesta19.12.2025 11:45:00 EET | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 19.12.2025 klo 11.45
Administer and Numera Palvelut have signed the agreement on the acquisition of the financial and payroll services business of Sarastia’s wellbeing services county customers19.12.2025 11:45:00 EET | Press release
Administer Plc Press release 19 December 2025 at 11.45
The competition authority has approved the deal of Sarastia’s financial, payroll and software services business15.12.2025 16:30:00 EET | Press release
Administer Plc Press release 15 December 2025 at 16.30 EET
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme