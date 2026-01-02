Kilpailuviranomainen on antanut hyväksyntänsä Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallinnon liiketoimintakaupalle

30.1.2026 16:30:00 EET | Administer Oyj | Tiedote

Administer Oyj Lehdistötiedote 30.1.2026 klo 16.30

Administer kertoi 19.12.2025, että Administer ja Numera Palvelut ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallintoliiketoiminnan ostamisesta. Kilpailuviranomainen on tänään 30.1.2026 antanut kaupalle hyväksyntänsä.

Kaupan täytäntöönpanon ja liiketoimintasiirron arvioidaan tapahtuvan 1.4.2026 samanaikaisesti aiemmin tiedotetun Sarastian kunta-asiakasliiketoimintakaupan kanssa. Siirtyvän liiketoiminnan arvo kokonaisuudessaan on noin 58 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 490.

Lisätiedot:

Kimmo Herranen
toimitusjohtaja
Administer Oyj
puh. 050 560 6322, kimmo.herranen@administer.fi

Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.

Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. 
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

