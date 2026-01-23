DNA:n tammikuun 2026 myydyimmät puhelimet ja älykellot
2.2.2026 08:00:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
Tammikuun puhelinmyynti oli vilkasta kaikissa hintaluokissa. Apple iPhone 16e 5G oli myydyin puhelin sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden keskuudessa. Apple iPhone 13 5G nousi DNA:n käytettyjen puhelinten listan kärkisijalle, ja tammikuun myydyin älykello oli Apple Watch Series 11 (GPS).
”Tammikuun kampanjat vauhdittivat puhelinmyyntiä. Niin huippuluokan lippulaivamallien kuin keski- ja edullisemman hintaluokan laitteiden kysyntä oli vahvaa. Myydyimmäksi puhelimeksi nousi Applen edullisin iPhone 16e, joka ohitti viime syksyn iPhone-uutuudet ja OnePlus Nord 5 -puhelimen”, kertoo laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Android-puhelimista peräti kaksi myydyintä laitetta oli OnePlussan malleja, keskihintainen Nord 5 sekä hieman edullisempi Nord CE5. Molemmat tarjoavat kilpailukykyiset ominaisuudet suhteutettuna laitteen hintaan. Samsungin edullisempien puhelinten myynti jakaantui puolestaan melko tasaisesti eri Galaxy A-sarjan mallille.
Käytettyjen laitteiden siirryttyä tammikuussa osaksi DNA:n virallista laitevalikoimaa nousivat muun muassa Samsungin Galaxy Z Flip 5 ja Galaxy Z Flip 6 myydyimpien käytettyjen puhelinten listalle.
”Laaja valikoima käytettyjä laitteita hyvään hintaan, kahdentoista kuukauden takuulla ja tutulla DNA-laadulla vaikuttaa nostaneen myös muiden kuin kaikista suosituimpien mallien kysyntää. Myydyimpien käytettyjen puhelinten listalta löytyy nyt tuttujen iPhone-mallien ja Samsungin lippulaivamallien lisäksi myös edullisemman hintapisteen Samsungia ja esimerkiksi OnePlus Nord CE3 Lite”, sanoo Kieksi.
Yritysasiakkaiden tammikuun myydyimpien puhelinten kärkikolmikko pysyi identtisenä joulukuun kanssa, mikä kertoo markkinan vakaasta kysynnästä.
”Erityisesti Applen vahva suoritus neljällä ensimmäisellä sijalla osoittaa, että yritykset ovat valmiita panostamaan laadukkaisiin ja pitkäikäisiin laiteratkaisuihin. Myös Samsung jatkaa vahvaa asemaansa yritysasiakkaiden keskuudessa ja nappasi peräti seitsemän sijoitusta 15 myydyimmän laitteen listalta. Listan kuudennelle sijalle noussut edullinen Honor X5c Plus vahvistaa kuitenkin sen, että myös kohtuuhintaisille vaihtoehdoille on edelleen selkeä paikkansa yritysmarkkinassa”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Tammikuun 2026 myydyimpien älykellojen kokonaiskuva osoittaa kuluttajakysynnän monipuolisuuden. Mikään yksittäinen käyttötarkoitus ei hallitse älykellojen markkinaa. Apple Watch -mallien vahva asema heijastaa ekosysteemien ja käyttömukavuuden merkitystä, kun taas lasten kellopuhelinten näkyvä osuus kertoo lasten turvalliseen yhteydenpitoon liittyvän kysynnän kasvusta. Samalla urheilu- ja hyvinvointikellot sekä keskihintaiset älykellot vahvistavat asemaansa kuluttajien hakiessa pitkäkestoista käyttöä, terveysominaisuuksia ja hyvää hinta–laatusuhdetta. Älykello on yhä useammin arjen peruslaite, jonka valintaa ohjaavat käyttötarpeet yksittäisten teknisten ominaisuuksien sijaan.
Myydyimmät puhelimet tammikuussa 2026
Kuluttaja-asiakkaat
- Apple iPhone 16e 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy A16
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- HONOR X5c Plus
- Samsung Galaxy A56 5G
- HONOR 400 Smart 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
Yritysasiakkaat
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Honor X5c Plus 4G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
- Samsung Galaxy S24 5G
- Käytetyt puhelimet
1. Apple iPhone 13 5G
- Apple iPhone 15 Pro 5G
- Apple iPhone 13 Mini 5G
- Apple iPhone SE 2022 5G
- Samsung Galaxy A33 5G
- Apple iPhone 15 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy S22 5G
- Apple iPhone 13 Pro 5G
- Samsung Galaxy S23 5G
- Samsung Galaxy Z Flip5 5G
- Samsung Galaxy Z Flip6 5G
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 14 5G
- OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
- Apple iPhone 15 5G
Myydyimmät älykellot tammikuussa 2026
- Apple Watch Series 11 (GPS)
- Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
- Xplora XGO3 2nd Gen -lasten kellopuhelin
- Apple Watch SE 3 (GPS)
- OnePlus Watch Lite
- HONOR Choice Watch 2i
- Garmin Vivoactive 5
- OnePlus Watch 3
- Huawei Watch Fit SE
- Huawei Watch GT5
- Garmin Venu 3 / 3S
- Huawei Fit 4 Pro
- Huawei Fit 4
- Apple Watch Series 11 (GPS+Cellular)
- Garmin Fenix 8
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1 100 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.
DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu noin 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 1 100 miljoonaa euroa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi ja Facebookissa.
