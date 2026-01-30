Vihreiden Hopsu: Hallitus loi tukiloukun, joka pakottaa opiskelijan köyhyyteen tai luopumaan opinnoista
30.1.2026 17:08:01 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Helmikuun alussa voimaan tuleva toimeentulotukiuudistus luo tukiloukun, jossa opiskelijaa rangaistaan työn puutteesta. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsun mukaan hallitus on rakentanut järjestelmän, joka voi pakottaa opiskelijan elämään murto-osalla toimeentulotuesta tai luopumaan opinnoistaan. Hopsu vaatii hallitusta korjaamaan tilanteen pikaisesti.
Ilta-Sanomat uutisoi Kelan huolista toimeentulotuen muutoksiin liittyen. Uudistuksen myötä toimeentulotukea hakevan on ensin haettava ensisijaisia etuuksia, vaikka päätoimisella opiskelijalla ei useinkaan ole oikeutta työttömyysturvaan edes kesäaikana.
— Hallitus on luonut tukiloukun, jossa opiskelijaa rangaistaan työn puutteesta. Vastuu sysätään yksilölle tilanteessa, jossa järjestelmä itse estää tuen saamisen, Hopsu sanoo.
Kelan mukaan opiskelijan toimeentulotukea voidaan alentaa, jos hän ei hae ensisijaisia tukia, joihin hänellä ei tosiasiassa ole oikeutta. Tämä voi tarkoittaa perustoimeentulotuen perusosan leikkaamista jopa puoleen.
— Opiskelua kohdellaan tässä ongelmana, vaikka opiskelu on keskeisin väylä työhön ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Hallituksen linja vaarantaa koulutuksen jatkumisen niiltä nuorilta, joille töitä ei yksinkertaisesti ole tarjolla, Hopsu toteaa.
Hopsu vaatii, että hallitus peruu opiskelijoita koskevan toimeentulotukimuutoksen viipymättä. Vähintään opiskelijat on vapautettava ensisijaisten etuuksien hakupakosta tilanteissa, joissa heillä ei ole oikeutta työttömyysturvaan.
— Sosiaaliturvan tehtävä on ehkäistä köyhyyttä ja tukea kouluttautumista, ei pakottaa nuoria hallinnollisiin umpikujiin, Hopsu sanoo.
Hopsun mukaan ongelmaa ei ratkaista sosiaaliturvaa kiristämällä, vaan vahvistamalla nuorten tukea ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Vihreät on jo aiemmin esittänyt, että nuorten työllisyyspalveluiden on toimittava nopeasti ja aktiivisesti, jotta työttömyys ei pitkittyisi.
— Mitä aikaisemmin nuori saa tukea, sitä pienempi on riski työttömyyden pitkittymiseen. Työllisyyspalveluiden on toimittava saumattomasti yhdessä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, Hopsu sanoo.
Hopsu muistuttaa, että kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään, mutta kesätyöpaikkojen saaminen on tällä hetkellä monilla alueilla poikkeuksellisen vaikeaa.
— Jokaisessa kunnassa tulisi ottaa käyttöön kesätyöseteli, joka kohdentuu erityisesti heikoimmassa asemassa oleville nuorille ja tukee ensimmäisen työpaikan saamista, Hopsu esittää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Fatim Diarra vaatii muutosta lähisuhdeväkivaltarikosten tutkintaan: “On pakko herätä siihen, että jokin tässä systeemissä on pielessä”30.1.2026 15:14:01 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja Vihreiden Naisten tuore puheenjohtaja Fatim Diarra tukee kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen lähestymiskieltoihin liittyvää esitystä ja vaatii, että lähisuhdeväkivaltatapauksissa esitutkinta on jatkossa suoritettava kiireellisenä.
Vihreät esittää ammatillisen koulutuksen nostamista takaisin arvoonsa30.1.2026 12:09:16 EET | Tiedote
Ammatillinen koulutus on työelämäosaamisen, osallisuuden ja jatko-opintojen peruskivi. Nykyinen hallitus ei kuitenkaan ymmärrä amiksen arvoa. Vihreät esittää ammattiosaamisen päivänä 30.1. kuntouttavan ammatillisen kokeilun käynnistämistä, lähiopetuksen lisäämistä sekä työrauhaa ammatillisen koulutuksen opettajille.
Vihreiden Virta vetoaa: “Petteri Orpo, älä anna hakata Suomen arvokkaimpia metsiä”30.1.2026 11:17:20 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi Ylen tänään perjantaina julkaisemia tietoja valtion omistaman Metsähallituksen hakkuusuunnitelmista, joiden mukaan yli 70 arvokasta luontokohdetta uhkaa tulla tuhotuksi. Virta vetoaa pääministeri Orpoon, jotta hakkuut voitaisiin estää ja valtion vanhat metsät pysyvästi suojella.
Vihreiden Jenni Pitko: Hallitus tiesi leikkausten seuraukset ja antoi asunnottomuuden kasvaa29.1.2026 12:25:06 EET | Tiedote
Helsingin Sanomat uutisoi, että asunnottomuus nousi viime vuonna toista vuotta peräkkäin Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) tuoreen selvityksen mukaan. Vihreiden varapuheenjohtajan ja kansanedustaja Jenni Pitkon mukaan kehitys osuu yksiin hallituksen asumisen ja sosiaaliturvan leikkausten kanssa ja uhkaa kääntää pitkään jatkuneen myönteisen kehityksen.
Vihreiden Hanna Holopainen: Uutisointi hyvinvointialueiden tilinpäätöksistä on hämäävää – hyvinvointialueiden rahoituslakia on uudistettava.28.1.2026 14:35:49 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan hyvinvointialueiden tilinpäätösten tulosjärjestys ei kuvaa hyvää johtamista. Hän korostaa, että säästöt tarkoittavat käytännössä palveluiden heikentämistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme