Vihreiden Hopsu: Hallitus loi tukiloukun, joka pakottaa opiskelijan köyhyyteen tai luopumaan opinnoista

30.1.2026 17:08:01 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Helmikuun alussa voimaan tuleva toimeentulotukiuudistus luo tukiloukun, jossa opiskelijaa rangaistaan työn puutteesta. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsun mukaan hallitus on rakentanut järjestelmän, joka voi pakottaa opiskelijan elämään murto-osalla toimeentulotuesta tai luopumaan opinnoistaan. Hopsu vaatii hallitusta korjaamaan tilanteen pikaisesti.

Ilta-Sanomat uutisoi Kelan huolista toimeentulotuen muutoksiin liittyen. Uudistuksen myötä toimeentulotukea hakevan on ensin haettava ensisijaisia etuuksia, vaikka päätoimisella opiskelijalla ei useinkaan ole oikeutta työttömyysturvaan edes kesäaikana.

— Hallitus on luonut tukiloukun, jossa opiskelijaa rangaistaan työn puutteesta. Vastuu sysätään yksilölle tilanteessa, jossa järjestelmä itse estää tuen saamisen, Hopsu sanoo.

Kelan mukaan opiskelijan toimeentulotukea voidaan alentaa, jos hän ei hae ensisijaisia tukia, joihin hänellä ei tosiasiassa ole oikeutta. Tämä voi tarkoittaa perustoimeentulotuen perusosan leikkaamista jopa puoleen.

— Opiskelua kohdellaan tässä ongelmana, vaikka opiskelu on keskeisin väylä työhön ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Hallituksen linja vaarantaa koulutuksen jatkumisen niiltä nuorilta, joille töitä ei yksinkertaisesti ole tarjolla, Hopsu toteaa.

Hopsu vaatii, että hallitus peruu opiskelijoita koskevan toimeentulotukimuutoksen viipymättä. Vähintään opiskelijat on vapautettava ensisijaisten etuuksien hakupakosta tilanteissa, joissa heillä ei ole oikeutta työttömyysturvaan.

— Sosiaaliturvan tehtävä on ehkäistä köyhyyttä ja tukea kouluttautumista, ei pakottaa nuoria hallinnollisiin umpikujiin, Hopsu sanoo.

Hopsun mukaan ongelmaa ei ratkaista sosiaaliturvaa kiristämällä, vaan vahvistamalla nuorten tukea ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Vihreät on jo aiemmin esittänyt, että nuorten työllisyyspalveluiden on toimittava nopeasti ja aktiivisesti, jotta työttömyys ei pitkittyisi.

— Mitä aikaisemmin nuori saa tukea, sitä pienempi on riski työttömyyden pitkittymiseen. Työllisyyspalveluiden on toimittava saumattomasti yhdessä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, Hopsu sanoo.

Hopsu muistuttaa, että kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään, mutta kesätyöpaikkojen saaminen on tällä hetkellä monilla alueilla poikkeuksellisen vaikeaa.

— Jokaisessa kunnassa tulisi ottaa käyttöön kesätyöseteli, joka kohdentuu erityisesti heikoimmassa asemassa oleville nuorille ja tukee ensimmäisen työpaikan saamista, Hopsu esittää.

