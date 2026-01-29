Classic Pirkanmaan päällikkö, Juho Koskinen johti TPS:n yllätykseen

Lempäälän Bläk Boksissa nähtiin maaleja vasta toisessa erässä, jonka aluksi syötön maalin kulmalle saanut Nico Salo kiepautti pallon Aki Karjalaisen maalin ylähyllylle. Mikko Laakso päätti erän puolivälissä komean syöttösahauksen Nokian KrP:n tasoitukseen, mutta jo puolitoista minuuttia myöhemmin Ville Hietaranta rankaisi KrP:n keskialueen pallonmenetyksestä uudella johto-osumalla. Eemeli Salin löi iltaan jo ratkaisun makua ajamalla päätöserän puolivälissä vasemmasta laidasta keskelle kiskaisemaan pallon etuyläkulmaan eikä KrP enää elpynyt. Ville Lastikka liidätti vielä viimeisen niitin tyhjiin, ja pelin viime hetket Classic kierrätti tylysti palloa päästämättä nokialaisia edes kunnolla prässäämään.

Viiden ottelun tappioputkessa kontannut ja kolme perättäistä jatkoaikatappiota kokenut Indians iski kotonaan illan avausmaalin, mutta TPS:n hahmo Juho Koskinen pohjusti isoa iltaansa toisen erän alussa 1–1-tasoituksella. Pelin puolivälissä nosti Aatu Koivisto Palloseuran yllätysjohtoon, ja kolmannen erän alussa tuli lisää. Juho Koskisen ja Kasper Kulmalan maalien jälkeen Indians vaihtoi maaliin Nemo Sipilän tilalle Juuso Jokisalon, mutta sekään ei auttanut, kun erän puolivälissä yleensä muista vahvuuksista kuin tehopisteistä tunnettu Juho Koskinen juhli jo hattutemppua ja TPS:n 5–1-johtoa. Indians venyi enää Joonatan Lindholmin kavennukseen kuudella viittä vastaan. Illan tulos katkaisi TPS:n kolmen pelin tappioputken.

F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla LASB–Hawks, Nurmon Jymy–TPS ja OLS–SPV.