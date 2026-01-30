Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto jälleen Suomeen – voittajalle 17 miljoonaa euroa

30.1.2026 22:11:39 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin perjantain arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, joka osui Suomeen. Päävoiton arvo on noin 17 miljoonaa euroa. Kyseessä on jo toinen Suomeen osunut päävoitto tammikuun aikana.

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan (kierros 5/2026) oikea rivi on 8, 13, 15, 17 ja 37. Tähtinumerot ovat 3 ja 7.

Illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voittaja saa 5+2 -oikein rivillä itselleen tarkalleen 17 638 609,90 euron jättipotin.

– Vuoden alku on ollut Eurojackpotissa huikea, sillä päävoitto osui Suomeen jo toistamiseen tänä vuonna! Jättimäiset onnittelut sille onnekkaalle suomalaiselle, joka on pelannut 17 miljoonan euron arvoisen voittorivin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho hehkuttaa.

Veikkaus tiedottaa voittopaikkakunnan lauantaiaamuna klo 9.

Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen vuoden ensimmäisessä arvonnassa tammikuussa. Tuolloin voitto osui Helsinkiin.

Illan Eurojackpot-arvonnassa löytyi lisäksi yksi 5+1-tulos, joilla voitti 1 824 779 euroa. Voitto matkasi Saksaan.

5+0-tuloksia löytyi 7 kappaletta, ja näillä riveillä voitti 147 012 euroa. Yksi voitoista osui meille Suomeen, raaseporilaiselle nettipelaajalle. Loput voitot osuivat Saksaan (4 kpl), Unkariin ja Norjaan.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 3 3 7 7 1 5 1. Varkauden Kyllikinkadun K-Marketin asiakas voitti tuplatulla 6 oikein -rivillään 40 000 euroa.

Perjantain Lomatonnin voittorivi on Tukholma 36. Lomatonneja lähti jakoon 6 kappaletta.

Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

  1. 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
  2. 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
  3. 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
  4. 74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
  5. 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
  6. 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
  7. 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
  8. 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
  9. 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
  10. 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
  11. 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
  12. 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
  13. 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
  14. 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
  15. 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
  16. 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
  17. 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
  18. 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
  19. 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
  20. 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
  21. 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
  22. 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
  23. 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
  24. 17,6 M€, kierros 5/2026
  25. 10 M€ Espoo kierros 19/2016

Avainsanat

Veikkauseurojackpot

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye