Visit Finlandin Hietasaari: Säästeliäät matkailijat ja kasvava luksus – epävarmuus ohjaa matkailua kahteen suuntaan
2.2.2026 06:22:00 EET | Lieksan Kehitys Oy LieKe | Tiedote
Maailmanpoliittinen epävarmuus näkyy matkailussa ristiriitaisina ilmiöinä: samaan aikaan kun kulutus matkoilla vähenee, yksilöllisten luksuselämysten kysyntä kasvaa, sanoo Suomen matkailun tulevaisuutta Koli Horizons -tapahtumassa hahmotteleva Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.
Kansainväliset politiikan kuohut eivät ole vetäneet mattoa matkailun alta, sanoo Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.
”Kansainvälinen matkailu jatkaa kasvuaan ja matkailu on edelleen yksi nopeimmin kasvavista toimialoista globaalisti”, Hietasaari muistuttaa.
Epävarmuus ja myllerrys kuitenkin muokkaavat toimialaa.
”Esimerkiksi viime vuoden aikana matkailijoiden rahan käyttö matkojen aikana on selvästi pienentynyt. Niukempi kulutus näkyy kaikkialla Euroopassa.”
"Kerranhan täällä vain eletään"
Hietasaaren mukaan tässä ajassa vahvistuu myös vastakkainen trendi: luksusmatkailu. Epävarmuus saa monet toteuttamaan unelmiaan ja hakemaan ”once-in-a-lifetime” -elämyksiä, hän sanoo.
”Unelmat halutaan toteuttaa nyt, kun se on mahdollista, koska huomisesta ei kukaan tiedä. Suomessa on syntynytkin paljon uutta tarjontaa juuri luksus-segmentille.”
Hietasaari pitää mahdollisena, että epävakaa maailmantilanne yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa voi vahvistaa Suomen asemaa matkailukohteena.
”Suomi tunnetaan turvallisena, vakaana ja luottavana kohteena. Raikas ilma ja siedettävät lämpötilat tekevät kesistämme entistä houkuttelevampia ja vankistavat Suomen mahdollisuuksia ympärivuotisena matkailumaana.”
Koli Horizons -tapahtuma kokoaa alan toimijoita
Hietasaari arvioi Suomen matkailun ja matkailuinvestointien tulevaisuutta kahdessa puheenvuorossaan Koli Horizons -tapahtumassa 4.–5. helmikuuta Kolin kansallispuistossa Lieksassa.
Koli Horizons tarjoaa ajankohtaisia puheenvuoroja matkailusta ja verkostoitumismahdollisuuksia alan toimijoille.
Puheenvuoroja pitävät muun muassa Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori (aihe: lentoyhteyksien kehittäminen Suomessa ja kansainvälisesti), WPL Groupin Iftach Shochatovitch ja Miko Pironetti (aihe: matkailuinvestointien kansainvälinen rahoitus) sekä entinen Holiday Club Resorts Oy:n varatoimitusjohtaja Hannu Mäntyharju (aihe: matkailuinvestointien rahoituksen haastavuus Suomessa).
KUTSU MEDIALLE:
Koli Horizons -tapahtuman puhujia voi haastatella ja kuvata tapahtuman aikana heidän oman puheenvuoronsa yhteydessä tai erikseen sovittavana aikana.
Haastattelupyynnöt ja median ilmoittautumiset:
Milka Oksman
Lieksan Kehitys Oy LieKe
+358 44 728 4648
milka.oksman@lieksankehitys.fi
KOLI HORIZONS -OHJELMA:
Esitykset pidetään englanniksi. Katso keskiviikon tarkka ohjelma ja torstain tarkka ohjelma tapahtumasivulta.
Keskiviikko 4.2.2026 – Päivän teema: Investoinnit
- 08:30 – Aamukahvi ja verkostoituminen
- 09:15 – Tervetuloa
- 09:30 – Tilannekatsaus: Suomen matkailuinvestointien näkymät, Kristiina Hietasaari, johtaja, Visit Finland
- 10:15 – Matkailuinvestointien realiteetit Suomessa, Hannu Mäntyharju, Holiday Club Resorts Oy:n entinen varatoimitusjohtaja
- 11:00 – AssetStone Special Situations Fund & mahdollisuus kansainväliseen rahoitukseen, Iftach Shochatovitch ja Miko Pironetti, WPL Group
- 11:45 – Koli Diamonds Portfolio - Kolin alueen matkailuinvestointimahdollisuudet, Carl Wideman, Lieksan Kehitys Oy LieKe
- 12:00 – Lounas & verkostoituminen
- 13:00–16:00
Yritys- ja hanke-esitykset matkailun kehittäjiltä eri puolilta Suomea. Keskustelua johtaa Sami-Erik Ruttmann, Studio Puisto Architects.
- 13:00–13:30 – Sami-Erik Ruttmann: Tarinan rakentaminen: miten ja miksi?
- 13:30–14:00 – Tiina Kujamäki: Koli Freetime
- 14:00–15:00 – Elina Holopainen, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa: Kolin tuotekehitys kansainvälisille markkinoille
- 15:00–15:15 – Leena Penttinen: Esimerkkejä Vuokatin matkailuinvestoinneista
- 15:30–15:45 – Maija Kotkeela: Savukka Savusauna
- 15:45–16:15 – Jason Koukku: Kolin Matkailu Oy – Destination Managament Company
- 16:15– Paneelikeskustelu ja kysymykset, moderaattorina Sami-Erik Ruttmann.
- 14:00–17:00 – Investment Clinic (yhtä aikaa muun ohjelman kanssa): Sovitut henkilökohtaiset tapaamiset.
- 18:00 – Illallinen
Torstai 5.2.2026 – Päivän teema: Matkailun ammattilaisten päivä
- 08:30 – Aamukahvi
- 09:00 –
- Kasvavat lentoyhteydet – oppeja reittikehityksestä, Petri Vuori, johtaja, reittikehitys, Finavia
- Matkailukyselyt – trendien ja kysynnän ymmärtäminen, Wille Markkanen, Salmi Platform
- 10:00 – Tauko
- 10.30 –
- Suomen matkailun näkymät ja tulevaisuuden mahdollisuudet, Kristiina Hietasaari, johtaja, Visit Finland
- Miten rakentaa digitaalinen asiakaskokemus, joka kääntyy kaupaksi, Sam-Erik Ruttman, Studio Puisto Architects sekä Sari Puumala, Wulff Consulting
- 11.30 – Pohjoinen Lakeland: alue-esittelyt
-
- Sanna Niiranen, tahko.com / Pohjois-Savo
- Leena Penttinen, Vuokatti
- Terhi Millar, Visit Karelia
- Maikki Miettinen, Business Joensuu
- Hanne Nevalainen, Nurmes (PIKES)
- Leena Tervakorpi, Mythical Finland DMC
-
- 12:30 – Lounas & verkostoituminen
- 13:30–15:00 – Henkilökohtaiset tapaamiset
- 15:00–17:30 – Henkilökohtaiset tapaamiset ja etukäteen varatut aktiviteetit
- 19:00 – Verkostoitumisillallinen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milka OksmanYritysasiantuntijaLieksan Kehitys LieKe OyPuh:044 7284648milka.oksman@lieksankehitys.fi
Kuvat
Lieksan Kehitys Oy LieKe
Lieksan Kehitys Oy LieKe on vuonna 2017 perustettu, Lieksan kaupungin omistama elinkeino- ja kehittämisyhtiö. Yhtiön keskeisimpiä tavoitteita on parantaa olemassa olevien ja uusien lieksalaisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä, luoda alueelle lisää työpaikkoja sekä varmistaa yritysten työvoiman saatavuus.
Neuvontapalvelujen ohella tuemme aktiivisesti alueemme elinkeinoelämää ja vastaamme vuosittain useista kehityshankkeista. Toimimme tiiviissä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen, muiden kehittämisyhtiöiden, tutkimuslaitosten, asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Kaikki palvelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lieksan Kehitys Oy LieKe
Uusi vuosittainen kokoontuminen matkailualalle – ensimmäinen Koli Horizons järjestetään 13.-14. helmikuuta27.1.2025 06:44:00 EET | Tiedote
Puhujina ovat muun muassa kansainvälisten matkailuinvestointien huippuasiantuntija Lontoosta, yli 40 miljoonaan käyttäjään yltäneen navigointi- ja reitinsuunnittelupalvelu Komootin johtaja sekä matkavarauspalvelu Lomallo Oy:n toimitusjohtaja.
A New Annual Gathering for the Tourism Industry – The First Koli Horizons on February 13–1427.1.2025 06:44:00 EET | Press release
Speakers include a leading expert in international tourism investments from London, the director of Komoot — a navigation and route planning service with over 40 million users — and the CEO of Lomallo Oy, a travel booking service.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme