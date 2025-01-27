Visit Finlandin Hietasaari: Säästeliäät matkailijat ja kasvava luksus – epävarmuus ohjaa matkailua kahteen suuntaan

Kansainväliset politiikan kuohut eivät ole vetäneet mattoa matkailun alta, sanoo Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.

”Kansainvälinen matkailu jatkaa kasvuaan ja matkailu on edelleen yksi nopeimmin kasvavista toimialoista globaalisti”, Hietasaari muistuttaa.

Epävarmuus ja myllerrys kuitenkin muokkaavat toimialaa.

”Esimerkiksi viime vuoden aikana matkailijoiden rahan käyttö matkojen aikana on selvästi pienentynyt. Niukempi kulutus näkyy kaikkialla Euroopassa.”

"Kerranhan täällä vain eletään"

Hietasaaren mukaan tässä ajassa vahvistuu myös vastakkainen trendi: luksusmatkailu. Epävarmuus saa monet toteuttamaan unelmiaan ja hakemaan ”once-in-a-lifetime” -elämyksiä, hän sanoo.

”Unelmat halutaan toteuttaa nyt, kun se on mahdollista, koska huomisesta ei kukaan tiedä. Suomessa on syntynytkin paljon uutta tarjontaa juuri luksus-segmentille.”

Hietasaari pitää mahdollisena, että epävakaa maailmantilanne yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa voi vahvistaa Suomen asemaa matkailukohteena.

”Suomi tunnetaan turvallisena, vakaana ja luottavana kohteena. Raikas ilma ja siedettävät lämpötilat tekevät kesistämme entistä houkuttelevampia ja vankistavat Suomen mahdollisuuksia ympärivuotisena matkailumaana.”

Koli Horizons -tapahtuma kokoaa alan toimijoita

Hietasaari arvioi Suomen matkailun ja matkailuinvestointien tulevaisuutta kahdessa puheenvuorossaan Koli Horizons -tapahtumassa 4.–5. helmikuuta Kolin kansallispuistossa Lieksassa.

Koli Horizons tarjoaa ajankohtaisia puheenvuoroja matkailusta ja verkostoitumismahdollisuuksia alan toimijoille.

Puheenvuoroja pitävät muun muassa Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori (aihe: lentoyhteyksien kehittäminen Suomessa ja kansainvälisesti), WPL Groupin Iftach Shochatovitch ja Miko Pironetti (aihe: matkailuinvestointien kansainvälinen rahoitus) sekä entinen Holiday Club Resorts Oy:n varatoimitusjohtaja Hannu Mäntyharju (aihe: matkailuinvestointien rahoituksen haastavuus Suomessa).

Keskiviikko 4.2.2026 – Päivän teema: Investoinnit



08:30 – Aamukahvi ja verkostoituminen

09:15 – Tervetuloa

09:30 – Tilannekatsaus: Suomen matkailuinvestointien näkymät, Kristiina Hietasaari, johtaja, Visit Finland

10:15 – Matkailuinvestointien realiteetit Suomessa, Hannu Mäntyharju, Holiday Club Resorts Oy:n entinen varatoimitusjohtaja

11:00 – AssetStone Special Situations Fund & mahdollisuus kansainväliseen rahoitukseen, Iftach Shochatovitch ja Miko Pironetti, WPL Group

11:45 – Koli Diamonds Portfolio - Kolin alueen matkailuinvestointimahdollisuudet, Carl Wideman, Lieksan Kehitys Oy LieKe

12:00 – Lounas & verkostoituminen

13:00–16:00 Yritys- ja hanke-esitykset matkailun kehittäjiltä eri puolilta Suomea. Keskustelua johtaa Sami-Erik Ruttmann, Studio Puisto Architects. 13:00–13:30 – Sami-Erik Ruttmann: Tarinan rakentaminen: miten ja miksi? 13:30–14:00 – Tiina Kujamäki: Koli Freetime 14:00–15:00 – Elina Holopainen, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa: Kolin tuotekehitys kansainvälisille markkinoille 15:00–15:15 – Leena Penttinen: Esimerkkejä Vuokatin matkailuinvestoinneista 15:30–15:45 – Maija Kotkeela: Savukka Savusauna 15:45–16:15 – Jason Koukku: Kolin Matkailu Oy – Destination Managament Company 16:15– Paneelikeskustelu ja kysymykset, moderaattorina Sami-Erik Ruttmann.



14:00–17:00 – Investment Clinic (yhtä aikaa muun ohjelman kanssa): Sovitut henkilökohtaiset tapaamiset.

18:00 – Illallinen

Torstai 5.2.2026 – Päivän teema: Matkailun ammattilaisten päivä



08:30 – Aamukahvi

09:00 – Kasvavat lentoyhteydet – oppeja reittikehityksestä, Petri Vuori, johtaja, reittikehitys, Finavia Matkailukyselyt – trendien ja kysynnän ymmärtäminen, Wille Markkanen, Salmi Platform

10:00 – Tauko

10.30 – Suomen matkailun näkymät ja tulevaisuuden mahdollisuudet, Kristiina Hietasaari, johtaja, Visit Finland Miten rakentaa digitaalinen asiakaskokemus, joka kääntyy kaupaksi, Sam-Erik Ruttman, Studio Puisto Architects sekä Sari Puumala, Wulff Consulting

11.30 – Pohjoinen Lakeland: alue-esittelyt Sanna Niiranen, tahko.com / Pohjois-Savo Leena Penttinen, Vuokatti Terhi Millar, Visit Karelia Maikki Miettinen, Business Joensuu Hanne Nevalainen, Nurmes (PIKES) Leena Tervakorpi, Mythical Finland DMC

