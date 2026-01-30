Eurojackpotin 17 miljoonan euron päävoitto osui Lappeenrantaan
31.1.2026 09:00:56 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantain Eurojackpot-arvonnasta (kierros 5/2026) löytyi yksi ainoa täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voitto osui lappeenrantalaiselle nettipelaajalle, joka voitti täysosumallaan 17,6 miljoonaa euroa. Kyseessä on jo 25. Suomeen osunut päävoitto Eurojackpotin historiassa.
– Vuoden alku on ollut Eurojackpotissa suorastaan satumainen – päävoitto osui Suomeen jo toistamiseen tammikuun aikana. Tällä kertaa voitto osui Lappeenrantaan, jonne jysähti yli 17 miljoonan euron jättipotti, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho iloitsee.
17 638 609,90 euron voitto maksetaan suoraan lappeenrantalaisen nettipelaajan pankkitilille kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
– Tällaista onnenpotkua juhlistetaan ehdottomasti myös kahvikupin äärellä. Pistämme Miljonäärisalongissa pannun kuumaksi ja toivotamme lappeenrantalaisen voittajamme lämpimästi tervetulleeksi perinteisille voittokahveille Veikkauksen pääkonttorille, Alho jatkaa.
Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto saatiin Suomeen vuoden ensimmäisessä arvonnassa tammikuussa, kun helsinkiläinen nettipelaaja nappasi itselleen 74 miljoonaa euroa. Kaikkien aikojen suurimman suomalaisen rahapelivoiton titteliä pitää yhä hallussaan Siilinjärvelle vuoden 2019 elokuussa osunut lähes 92 miljoonan euron Eurojackpotin päävoitto.
Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä
- 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
- 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
- 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
- 74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
- 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
- 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
- 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
- 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
- 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
- 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
- 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
- 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
- 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
- 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
- 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
- 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
- 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
- 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
- 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
- 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
- 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
- 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
- 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
- 17,6 M€ Lappeenranta, kierros 5/2026
- 10 M€ Espoo kierros 19/2016
