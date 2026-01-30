SDP:n Joona Räsänen: Orpon hallituksen on kannettava vastuunsa Suomen viemisestä EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn
31.1.2026 09:55:49 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituspuolueet lupasivat viime vaaleissa lopettaa velaksi elämisen mutta Orpon ja Purran johdolla velkaantuminen on vaan entisestään pahentunut.
– Pääministeri Orpon johdolla Suomi on nyt viety EU:n talouden tarkkailuluokan etupulpettiin ja nykyisen hallituksen on kannettava tästä vastuunsa. Ei voi olla niin, että hallitus viime töikseen tyhjentää valtion kassan, nostaa kädet pystyyn ja jättää sotkun seuraavan hallituksen siivottavaksi, toteaa kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Nyt pääministeri ja valtiovarainministeri ovat antaneet ymmärtää, että nykyinen hallitus ei välttämättä tule toteuttamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä ja alijäämämenettelyn vaativia toimia julkisen talouden vahvistamiseksi, vaan vastuu siirretään seuraavalle hallitukselle. Jotta hallitus täyttäisi EU:n alijäämämenettelyn mukaisen uuden nettomenopolun vaatimukset, niin sen tulisi toteuttaa vielä tällä vaalikaudella noin 1,4 miljardin euron toimet julkisen talouden vahvistamiseksi.
– Pääministeri Orpo ei voi sysätä aiheuttamaansa sotkua vain seuraavan hallituksen vastuulle. Ensimmäinen askel on perua kallis yhteisöveron alentaminen, mikä on tulossa voimaan ensi vuonna. Pelkästään tällä toimenpiteellä julkinen talous vahvistuisi vajaalla miljardilla eurolla. Tämän kevään keskeisin kysymys kuuluu, siivoaako hallitus itse aiheuttamansa sotkun vai aloittako se valmistautumisen eduskuntavaaleihin vastuunpakoilun Suomen ennätyksellä, Räsänen kysyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n ulkopuolisen selvityksen tekee Työterveyslaitos30.1.2026 16:14:20 EET | Tiedote
SDP on tehnyt sopimuksen työyhteisöselvityksen tekemisestä Työterveyslaitoksen kanssa. Tavoitteena on selvittää SDP:n ryhmäkanslian työntekijöiden epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemuksia.
SDP:n Kumpula-Natri: Hallitus on informoinut eduskuntaa liian myöhään Suomen takausvastuusta Ukrainan tukilainasta. Yrittääkö valtiovarainministeri Purra kiertää eduskunnan, kun valmistelee EU:n yhteisvelkaa?29.1.2026 16:56:22 EET | Tiedote
EU-maiden johtajat sopivat joulukuussa Ukrainan tukemisesta 90 miljardilla eurolla vuosina 2026–27. Suomen arvioitu osuus vuonna 2027 maksuun tulevista velanhoitokustannuksista olisi noin 15 miljoonaa euroa. Hallitus on torstaina (29.1.) saattanut eduskunnan tietoon Suomen laskennallisen takausvastuun Ukrainan tukemiseen otettavasta lainasta. Tämä on liian myöhään, koska asiaa on jo eilen käsitelty Brysselissä.
SDP:n Lauri Lyly: AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on veronkiristys palkansaajille – SDP palauttaa oikeuden ensi vaalikaudella29.1.2026 10:45:49 EET | Tiedote
Petteri Orpon hallituksen päätös poistaa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on suora ja poikkeuksellinen veronkiristys palkansaajille. SDP pitää ratkaisua perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena ja pyrkii palauttamaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden ensi vaalikaudella, sanoo SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly.
SDP:n Perholehto: Hallitus tekee ennätyksiä myös asuntopolitiikassa29.1.2026 09:07:18 EET | Tiedote
– Orpon hallituskaudella katastrofiluku seuraa toistaan. Samaan aikaan kun Suomi on noussut EU:n ykköseksi työttömyydessä, myös asunnottomien määrä kasvaa jo toista vuotta peräkkäin. Hallituksen eriarvoistava asuntopolitiikka kulkee käsi kädessä sen epäonnistuneen työllisyys- ja talouspolitiikan kanssa, sanoo ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
SDP:n Marko Asell: Sähkönsiirron tehomaksu herättää huolta28.1.2026 16:41:24 EET | Tiedote
Kansanedustaja Marko Asell (sd.) kysyy hallitukselta, johtaako suunnitteilla oleva sähkönsiirron tehomaksu kuluttajien kannalta kohtuuttomiin sähkösiirtosopimuksiin. Sähkön siirtohinnoittelu koskettaa kaikkia suomalaisia kotitalouksia, ja sen kohtuullisuus, ennakoitavuus ja ymmärrettävyys ovat keskeisiä edellytyksiä kuluttajien luottamukselle energiamarkkinoihin. Energiavirasto valmistelee parhaillaan sähkönjakelun hinnoittelua koskevaa määräystä, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2029 alusta. – Hallituksen tulee arvioida huolellisesti Energiaviraston valmisteleman tehomaksumallin vaikutuksia kotitalouksien sähkönsiirtokustannuksiin, erityisesti omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa asuvien sekä ikääntyneiden kuluttajien osalta, Asell painottaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme