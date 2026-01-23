Kaikkonen Keskustapäivillä: Keskusta harkitsee välikysymystä suurtyöttömyydestä

– Yhä useampi suomalainen on ilman työtä ja tilanne heikkenee koko ajan. Suomi on vajonnut työttömyystilastoissa Euroopan pohjalle. Meillä on nyt enemmän työttömyyttä kuin yhdessäkään muussa EU-maassa. Tämä on suorastaan uskomatonta, mutta valitettavasti totta, Kaikkonen sanoo.

Työttömyyden kasvu uhkaa hänen mukaansa syrjäyttää yhä useampia ihmisiä työelämästä ja rapauttaa uskoa tulevaisuuteen monissa kodeissa.

– Monessa perheessä eletään nyt epävarmuudessa ja pelätään huomista. Näin ei voi jatkua. Ihmisille on saatava töitä ja Suomen talous on saatava viimein kasvuun, Kaikkonen painottaa.

Keskusta teki viime syksynä välikysymyksen suurtyöttömyydestä, mutta tilanteen korjaamisessa ei Kaikkosen mukaan ole edetty.

– Tilanne ei ole parantunut, vaan päinvastoin huonontunut entisestään. Hallitus ei ole tehnyt riittäviä toimia työttömyyden torjumiseksi, Kaikkonen toteaa.

Tämän vuoksi Keskusta harkitsee Kaikkosen mukaan vakavasti uuden välikysymyksen jättämistä työttömyydestä jo lähiaikoina.

– Hallituksella on valta ja välineet muuttaa asioita. Mutta liian vähän on tehty. Ja on tehty virheitäkin, jotka ovat huonontaneet tilannetta. Me Keskustassa aiomme tehdä kaikkemme, jotta Suomi saadaan pois suurtyöttömyyden kierteestä ja ihmisten arkeen lisää varmuutta ja vakautta, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen kertoi Keskustapäivillä hakevansa jatkokautta Keskustan puheenjohtajana kesäkuun Tampereen puoluekokouksessa.

- Suomi on nostettava tästä suosta, missä valitettavasti olemme. Tähän työhön olen valmis antamaan täyden panokseni. Maa tarvitsee turvallisen muutoksen, Kaikkonen päättää.