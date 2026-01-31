Keskustan Lohi kiittää: Pääministeri valitsi Keskustan linjan
31.1.2026 16:47:19 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kiittää pääministeri Petteri Orpoa myönteisestä suhtautumisesta hyvinvointialueiden rahoituskriisin korjaamiseen.
Orpo kertoi Ylen Ykkösaamussa, että hallitus aikoo perustaa parlamentaarisen työryhmän tätä tehtävää varten.Keskusta esitti jo syksyllä, että rahoitusjärjestelmän korjausta on valmisteltava parlamentaarisesti.Lohi toteaa, että hyvinvointialueiden suurin ongelma on eriarvoistuminen.
- Jos talouden eriytymiskehitystä ei pysäytetä, ihmisten palvelut tulevat vaarantumaan osassa Suomea. Tämä pitää estää. Suomalaisia ei voida asettaa palveluiden suhteen eriarvoiseen asemaan.
Hyvinvointialueuudistuksen väliarviointi antaa Lohen mukaan hyvän pohjan lähteä arvioimaan muutostarpeita.
- Rahoituksen ja rakenteiden muutokset vaativat kuitenkin syvempää analyysia ja päätökset ja linjaukset tulee tehdä tieteellisen tiedon pohjalta, Lohi toteaa.
Yhteyshenkilöt
Markus LohiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 692 682markus.lohi@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Kaikkonen Keskustapäivillä: Keskusta harkitsee välikysymystä suurtyöttömyydestä31.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on vakavasti huolissaan Suomen nopeasti heikentyneestä työllisyystilanteesta. Hänen mukaansa Suomi on ajautunut suurtyöttömyyteen, eikä hallitus ole onnistunut kääntämään suuntaa.
Keskustan Siika-aho varoittaa nykypolitiikan jatkumisesta: Seurauksena olisi veroryöppy23.1.2026 10:14:17 EET | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreimman kyselyn tulokset suomalaisten tulevaisuususkon romahtamisesta ovat tämän vaalikauden vedenjakaja.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Suomen ei tule osallistua Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon21.1.2026 14:05:44 EET | Tiedote
Suomen ei ole perusteltua osallistua presidentti Donald Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon. Hanke edustaa yksipuolista ja epäselvää lähestymistapaa, joka sivuuttaa vakiintuneet kansainväliset rakenteet ja heikentää monenkeskistä yhteistyötä. Yhteistyötä, jonka varaan Suomen ulkopolitiikka on pitkään rakentunut.
Keskustan Suunta Suomelle -ohjelma kentän ja kansan syyniin21.1.2026 10:24:35 EET | Tiedote
Keskusta hyväksyy kesäkuussa puoluekokouksessaan Tampereella Suunta Suomelle -ohjelman. Siinä esitetään ratkaisuja Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden suuriin kysymyksiin ja haasteisiin.
Statement by the NATO PA ALD Group on Greenland’s Security16.1.2026 14:08:10 EET | Tiedote
The Arctic is of growing strategic importance for the security of the Euro-Atlantic area.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme