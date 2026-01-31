Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Lohi kiittää: Pääministeri valitsi Keskustan linjan

31.1.2026 16:47:19 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kiittää pääministeri Petteri Orpoa myönteisestä suhtautumisesta hyvinvointialueiden rahoituskriisin korjaamiseen.

Orpo kertoi Ylen Ykkösaamussa, että hallitus aikoo perustaa parlamentaarisen työryhmän tätä tehtävää varten.Keskusta esitti jo syksyllä, että rahoitusjärjestelmän korjausta on valmisteltava parlamentaarisesti.Lohi toteaa, että hyvinvointialueiden suurin ongelma on eriarvoistuminen.

  • Jos talouden eriytymiskehitystä ei pysäytetä, ihmisten palvelut tulevat vaarantumaan osassa Suomea. Tämä pitää estää. Suomalaisia ei voida asettaa palveluiden suhteen eriarvoiseen asemaan.

Hyvinvointialueuudistuksen väliarviointi antaa Lohen mukaan hyvän pohjan lähteä arvioimaan muutostarpeita.

  • Rahoituksen ja rakenteiden muutokset vaativat kuitenkin syvempää analyysia ja päätökset ja linjaukset tulee tehdä tieteellisen tiedon pohjalta, Lohi toteaa.

