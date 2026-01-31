Keskustan Lohi kiittää: Pääministeri valitsi Keskustan linjan

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Suomen ei tule osallistua Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon 21.1.2026 14:05:44 EET | Tiedote

Suomen ei ole perusteltua osallistua presidentti Donald Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon. Hanke edustaa yksipuolista ja epäselvää lähestymistapaa, joka sivuuttaa vakiintuneet kansainväliset rakenteet ja heikentää monenkeskistä yhteistyötä. Yhteistyötä, jonka varaan Suomen ulkopolitiikka on pitkään rakentunut.