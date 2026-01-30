EräViikingit yllätti mestarit Lempäälässä
31.1.2026 20:53:43 EET | Fliiga | Tiedote
Keskiviikkona TPS:n vieraana hävinnyt mestari Classic koki jo toisen perättäisen tappionsa taipuessaan kotonaan EräViikingeille rangaistuslaukauskisan päätteeksi 3-4. Pisteen Classicille pelasti Suvi Hämäläisen 10 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä sivaltama tasoitus.
Vielä kahden erän jälkeen ottelu oli Classicin hallinnassa sen johtaessa Minttu Kotamäen ja Sofia Lahden maaleilla 2-1. Kolmannessa EräViikingit kuitenkin nousi: Matilda Holmström iski tasoituksen takayläkulmaan, ja runsaat seitsemän minuuttia ennen loppua vieraat Elina Hautojärvi nosti ylivoimalla johtoon. Classicin paine kuudella viittä vastaan kuitenkin toimi, ja Suvi Hämäläisen laukaus Natalia Pitkäkankaan diagonaalisyötöstä pelasti mestareille pisteen. Rangaistuslaukauskisassa Classic ei kuitenkaan saanut Elsi Kangasharjun verkkoon palloakaan, ja Natalie Sandströmin onnistuminen riitti EräViikingeille voittoon.
Muut kärkijoukkueet jatkoivat voittoputkiaan, kun TPS kaatoi vieraissa Pirkat 11-6 ja SB-Pro samoin vieraissa ÅIF:n 7-2.
TPS kiihdytti Pirkkalassa karkuun jo avauserässä, jossa se johti 14 minuutin pelin jälkeen 4-0 ja ensimmäisellä erätauolla 6-3. Pirkat rypisti Roosa Luikun ja Oona Hirsimäen maaleilla eron enää yhteen, mutta Palloseura karkasi lopullisesti päätöserässä, jonka se vei 4-1. Olivia Pietilä (2+2). Eerika Koski (2+2) ja Emilia Pietilä (1+3) olivat voittajien neljän pisteen pelurit.
SB-Pro teki tasaista työtä tehden ensimmäiseen erään yhden, toiseen kaksi ja kolmannessa neljä perättäistä osumaa karaten jo 7–0-johtoon. Viimeisellä kympillä osuivat Essi Linnavuori ja Lucia Freudenthal kotijoukkueelle lohdutusosumat. Prosta löytyi kuusi eri maalintekijää Jenni Torkin osuessa ainoana kahdesti.
FBC Loisto löi vieraissa Kooveen 5-1 nousten samalla vastustajansa ohi sarjataulukossa. Senni Mustakoski vei Kooveen johtoon jo 15 sekunnin pelin jälkeen, mutta Aurelija Zarina ensimmäisessä ja Laura Pakarinen toisessa erässä nostivat Loiston rinnalle ja ohi. Pelin viimeisellä kympillä vieraat menivät menojaan Neea Isomäen, Aada Honkurin ja Laura Pakarisen osumilla.
SaiPa oli tiukilla 12 pistettä vähemmän pelanneen nousija Northern Starsin kanssa mutta voitti lopulta rangaistuslaukauksilla 5-4. Vieraat nousivat toisessa erässä Aliyah Hiltusen yhdellä ja Taia Lehikoisen kahdella maalilla 4–2-johtoon, mutta eivät jaksaneet edellä aivan loppuun saakka. Kolmannessa erässä Vilma Halkola kavensi, ja ajassa 59.40 Henna Piironen nosti SaiPan kuudella viittä vastaan tasoihin. Rangaistuslaukauskisassa Veera Lokka ja Elsa Holopainen laukoivat voiton kotijoukkueelle vieraiden jäädessä ilman onnistumisia.
Sarja jatkuu ensi perjantaina ottelulla EräViikingit–Northern Stars.
